Глава МИД Литвы заявил о непричастности страны к происшествию у Калининграда Фото: Олег УКЛАДОВ.

Глава министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис опроверг информацию о запуске подозрительного объекта с территории страны в направлении Российской Федерации. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

"Республика Литва никогда не санкционировала использование своего воздушного пространства для ударов по целям на территории Российской Федерации", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, в Неманском районе Калининградской области сработала система оповещения "Беспилотная опасность". Глава региона Алексей Беспрозванных заявил, что опасная цель, по предварительным данным, была замечена со стороны Литвы. Это и стало причиной срабатывания воздушной тревоги.

Также из-за системы оповещения о беспилотной угрозе были введены некоторые ограничения в работе аэропорта Калининграда. Сотрудники терминала обеспечивали безопасность пассажиров. А через некоторое время аэропорт Калининграда возобновил свою работу в обычном режиме.

Кроме того, в соцсетях распространилась фотография с изображением якобы произошедшего взрыва в Балтийске. Однако власти Калининградской области заявили, что снимок является фейком и не имеет отношения к региону.

Неделей ранее над Калининградской областью совершал облет самолет-разведчик НАТО. Самолет-разведчик Bombardier Artemis II находился в воздушном пространстве Литвы и Польши, а также над нейтральными водами Балтийского моря. Судно начинало полет с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце

Как ранее писал сайт KP.RU, что из-за атак украинских беспилотников вводятся ограничения в работу аэропортов в разных регионах РФ. Помимо этого, несколько дней назад стало известно о восстановлении аэропорта в Краснодаре. Терминал возобновил свою работу после отмены режима беспилотной опасности.