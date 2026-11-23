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Власти Латвии прорабатывают вопрос о возможном закрытии границы с Россией. Соответствующее поручение дал кабмину глава латвийского правительства Андрис Кулбергс, информирует агентство LETA.
Этот вопрос в Латвии намерены проанализировать на фоне решения Эстонии с 1 декабря остановить работу сухопутных пунктов пропуска на границе с РФ. Кулбергс считает, что все страны Балтии должны проводить единую политику в данном вопросе, однако считает нужным оценить риски для грузоперевозок.
Напомним, правительство Эстонии приняло решение о закрытии границы с Россией с 1 декабря, безосновательно обвинив РФ в якобы причастности к инциденту на оборонном предприятии.
После этого временному поверенному Эстонии в РФ Мареку Юхтеги был заявлен протест в МИД России в связи с решением Таллина закрыть границу.
Глава Совета депутатов Ивангорода Виктор Карпенко считает, что решением закрыть пограничные переходы Эстония прежде всего вредит собственным гражданам.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также указал, что инициативы Эстонии закрыть границы с Россией не принесут государству ничего хорошего.