Латвия хочет закрыть границу с РФ. Фото: REUTERS.

Власти Латвии прорабатывают вопрос о возможном закрытии границы с Россией. Соответствующее поручение дал кабмину глава латвийского правительства Андрис Кулбергс, информирует агентство LETA.

Этот вопрос в Латвии намерены проанализировать на фоне решения Эстонии с 1 декабря остановить работу сухопутных пунктов пропуска на границе с РФ. Кулбергс считает, что все страны Балтии должны проводить единую политику в данном вопросе, однако считает нужным оценить риски для грузоперевозок.

Напомним, правительство Эстонии приняло решение о закрытии границы с Россией с 1 декабря, безосновательно обвинив РФ в якобы причастности к инциденту на оборонном предприятии.

После этого временному поверенному Эстонии в РФ Мареку Юхтеги был заявлен протест в МИД России в связи с решением Таллина закрыть границу.

Глава Совета депутатов Ивангорода Виктор Карпенко считает, что решением закрыть пограничные переходы Эстония прежде всего вредит собственным гражданам.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также указал, что инициативы Эстонии закрыть границы с Россией не принесут государству ничего хорошего.