Россиянам напомнили, кому повысят пенсии в декабре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В декабре у некоторых россиян повысятся пенсии. Речь о тех пенсионерах, кому исполняется 80 лет в ноябре.

«Так, для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а, во-вторых, осуществляемое с 2025 года включение в нее надбавки за уход», - сказал ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб назвала сроки, когда в России в 2027 году проиндексируют страховые пенсии.

Напомним, средний размер пенсии работающих и неработающих россиян за пять лет увеличился на 9 630 рублей и достиг 25 480 рублей.

Также сообщалось, что различные виды пенсий в 2027 году будут получать 43 миллиона россиян. Такую информацию предоставил Соцфонд.

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