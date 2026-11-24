Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
В декабре у некоторых россиян повысятся пенсии. Речь о тех пенсионерах, кому исполняется 80 лет в ноябре.
«Так, для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а, во-вторых, осуществляемое с 2025 года включение в нее надбавки за уход», - сказал ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб назвала сроки, когда в России в 2027 году проиндексируют страховые пенсии.
Напомним, средний размер пенсии работающих и неработающих россиян за пять лет увеличился на 9 630 рублей и достиг 25 480 рублей.
Также сообщалось, что различные виды пенсий в 2027 году будут получать 43 миллиона россиян. Такую информацию предоставил Соцфонд.
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