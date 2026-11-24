Рютте назвал неприемлемой идею возврата НАТО к границам 1997 года. Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Идея о возврате Североатлантического альянса в границы, которыми он был ограничен до 1997 года, неприемлема. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

«Возврат НАТО к границам 1997 года полностью неприемлем», - отметил он.

Также представитель альянса отметил, что решения о статусе альянса могут принимать только его члены.

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости соблюдения трех ключевых требований России к НАТО. По его словам, прежде всего речь идет об отводе войск альянса на границы 1997 года, а также о не размещении у границ России ударных систем.

Глава российского государства тогда также напомнил, что в декабре 2021-го Россия передал проект договора о гарантиях безопасности. В ответ - Москва получила много общих слов, но это касалось второстепенных моментов. И это выглядело как попытка замотать вопрос.

После этого НАТО продолжило расширяться. Так, 4 апреля 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Финляндия стала членом Североатлантического альянса официально.

Как писал сайт KP.RU, в Кремле заявили, что вступление Финляндии в НАТО станет новым обострением ситуации, отметив, что российская страна считает расширение альянса посягательством на ее безопасность.

Позже российский лидер подчеркивал, что Североатлантический альянс проигнорировал все призывы России не двигаться на восток. В итоге, произошло целых шесть волн расширения блока. И несмотря на все призывы этого не делать призывы были игнорированы. Это - рудименты неоколониальной политики, это действие с позиции силы, пренебрегающие интересами РФ, заключил Владимир Путин.

А на днях член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал НАТО вернуться к границам 1997 года. Политик назвал вступление Финляндии в НАТО худшим решением страны.

При этом американский спецпосланник, зять президента США Джаред Кушнер миролюбиво заявляет, что в Вашингтоне выступают за доверительное взаимодействие стран-членов НАТО с Россией. Соединенные Штаты стремятся к такому будущему, где стороны не опасаются друг друга. Москву нужно уверить в отсутствии у НАТО курса на конфронтацию.