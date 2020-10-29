Жигунов публично обратился к Корчевникову после откровений бывшей жены

Сегей Жигунов был женат дважды. И оба раза на одной и той же женщине Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сергей Жигунов отреагировал на душещипательную исповедь своей бывшей жены Веры Новиковой. 62-летняя актриса стала гостьей шоу Бориса Корчевникова. Женщина впервые рассказала, как узнала о романах "гардемарина" с Анастасией Заворотнюк и Викторией Ворожбит, а также призналась, что до сих пор любит актера.

"Еще раз по поводу ток-шоу. Я понимаю, что гостям за участие в программе платят деньги, но бывшую тещу можно было бы и пожалеть", - написал Сергей Жигунов в блоге.

После этого обратился к Борису Корчевникову. Актер предупредил ведущего шоу "Судьба человека" об опасности. Дело в том, что, по словам Жигунова, телеведущий пригласил в студию женщину, у которой диагностировали Covid-19.

"Боря, через полгода антитела исчезают, ты хочешь стать первым повторно заразившимся ведущим? У лучшей подруги семьи 25% поражения легких и подтвержденный коронавирус. Вся съемочная группа в контакте. Берегите себя, носите маски и мойте, мойте руки!", - заявил Сергей Викторивич.

В настоящее время знаменитый актер живет с новой возлюбленной Викторией Ворожбит, которую публика то и дело сравнивает с Анастасией Заворотнюк. Женщины действительно внешне очень похожи. Как и в случае со звездой сериала "Моя прекрасная няня", Вера Новикова узнала о новых отношениях мужа от светских хроникеров.

"Я ехала с дачи, когда мне позвонила дочь Маша и сказала, что вышла статья о них, мол, пора бы все рассказать бабушке и дедушке, чтобы они не узнали от «добрых» соседей и газет. Я приехала к маме и все рассказала... Сереже я после этого не звонила и ничего у него не спрашивала. Наверное, я еще не разлюбила его... Я не хочу жить с Сережей, буду любить на расстоянии, ну или не любить... Он стал для меня родным, я очень переживаю, когда узнаю о каких-то его проблемах. Мы общаемся. Мы ничего не делим, не судимся", - поделилась актриса.

Женщина отметила, что поначалу они решили просто разъехаться, а потом поняли, что устали друг от друга. В свою очередь, мама Веры Семеновны очень расстроена тем, что семейная жизнь дочери не сложилась. Женщина даже написала Жигунову, в котором выразила свою боль. "Я ему написала, мол, жаль, что так поздно открылась вся правда о нем, что он не способен на верное и глубокое чувство. Он дважды предал любовь. Сергей не ответил", - посетовала пенсионерка.

Напомним, Сегей Жигунов был женат дважды. И оба раза на одной и той же женщине. В 1985 году он сделал предложение руки и сердца актрисе Вере Новиковой. Супруги прожили вместе 22 года. В марте 2007 года "гардемарин" развелся с женой после того, как стало известно о его романе с Анастасией Заворотнюк. Отношения с "прекрасной няней" продлились два года. А потом Жигунов вновь вернулся к Новиковой. Они поженились в 2009 году. А на днях стало известно, что Новикова и Жигунов снова больше не муж и жена. О разводе с супругой актер сообщил лично, опубликовав свидетельство о расторжении брака. Сейчас 57-летний Жигунов ушел от жены ради новой любовницы Виктории Ворожбит, которая является копией 49-летней Заворотнюк.