"Я была в дичайшем алкогольном угаре": Наргиз рассказала о зависимости

Слухи о том, что у Наргиз Закировой проблемы с алкоголем, ходят уже давно Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Наргиз Закирова впервые рассказала о своей алкогольной зависимости. Артистка не помнит многих своих выступлений, однако не видит в этом ничего зазорного.

Слухи о том, что у Наргиз Закировой проблемы с алкоголем, ходят уже давно. Зрители неоднократно покидали концерты звезды из-за того, что она выступала с бутылкой в руках. Ранее вокалистка никогда публично не признавалась в алкогольных возлияниях. Однако на днях вокалистка решила покаяться.

По ее словам, она действительно неоднократно выходила на сцену, приняв на грудь. По словам Наргиз, алкогольная зависимость появилась у нее задолго до того, как певица стала работать с Максимом Фадеевым. Она выступала под градусом в ресторанах и клуба, а своих первых концертов после окончания проекта "Голос" знаменитость практически не помнит.

"Я была просто в дичайшем алкогольном угаре. Это был прямо рок-н-роллище такой, что аж просто мы жгли! И при этом я выдерживала же все. Вот эти концерты и переезды, сумасшествие просто. У меня был бесконечный праздник. Концерт заканчивается - гуляем дальше", - призналась 50-летняя исполнительница в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Артистка также рассказала, что она мастерски может скрывать алкогольное опьянение. "Я могу быть пьяной, и ты никогда в жизни не поймешь, что я пьяная", - похвасталась звезда.

Наргиз добавила, что у нее до сих пор в райдере есть обязательный пункт - бутылка виски. Однако артистка уверяет - за всю свою жизнь она не сорвала ни одного концерта.

"Раньше я очень смело выходила на сцену с бутылкой виски в руках. У меня был там разведенный виски с колой. Я считала, что это совершенно нормально. Тогда, собственно, и начался этот скандал: «Она пьет на сцене!». Если бы из-за того, что я пью на сцене, срывались концерты, были бы какие-то проблемы, меня бы увозили на скорой помощи...", - откровенничает эпатажная знаменитость.