Екатерина Климова: "Возможно второй раз войти в одну и ту же реку"

Актриса Екатерина Климова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Екатерина Климова успешно совмещает карьеру и материнство. У актрисы четверо детей. Старшей дочке Лизе - 18 лет. Она родилась в браке звезды с ювелиром Ильей Хорошиловым. Средние дети - 14-летний Матвей и 12-летний Корней появились на свет от союза Климовой с актером Игорем Петренко. Младшую Беллу Катя родила в 2015 году от Гелы Месхи. До недавнего времени актриса не комментировала личную жизнь. Однако не так давно дала откровенное интервью.

Екатерина Климова рада, что сейчас имеет возможность проводить время со своими детьми. Ей приходится одной растить четверых детей, оплачивать их учебу в престижной школе.

"Я неслась вперед, не имея возможности хоть немного сбавить темп. Моя занятость составляла десять дней в месяц, затем - 20. В последнее время свободными оставались буквально часы. Даже в редкий выходной я не была предоставлена самой себе. Он посвящался встречам с учителями детей, организации каких-нибудь праздников, которых в нашей семье немало. За моей спиной - стая, большая семья, и это придает сил", - делится 42-летняя актриса.

Она признается, что часто испытывала угрызения совести из-за того, что не могла полностью посвящать себя наследникам. Теперь же все иначе. "Находясь полгода дома не по своей воле, себя не грызла, а наслаждалась выпавшей возможностью побыть «просто мамой»", - говорит Екатерина.

Говоря о личной жизни, она не скрывает - сейчас у нее все стабильно. Более того, знаменитость уверена, что в отношениях можно дважды войти в одну реку.

"У меня полная гармония. Я ни от чего не зарекаюсь. Часто убеждалась: стоит заявить категоричное «нет», как - раз! И делаешь именно то, от чего открещивалась. Все в жизни возможно, было бы желание... Разумеется, не только твое, но и другого человека. Люди меняются. Нельзя выйти из комнаты, через пять лет вернуться в нее и встретить абсолютно не изменившимся того, с кем рассталась годы назад. Он ведь тоже стал другим. И вот в этом новом состоянии обоих может случиться переосмысление. А значит, вполне возможно второй раз войти в одну и ту же реку", - цитирует ее "Коллекция Караван историй".

Рассказала актриса и о том, как ей удается прекрасно выглядеть. "Хорошо выглядеть - это труд. И осознанный выбор женщины. Знаете, даже элементарно организовать свой распорядок дня и пораньше лечь спать требует усилий. Потому что если не высыпаться, никакие кремы, маски и манипуляции косметолога не спасают. Для меня, многодетной мамы, это трудно. Постоянно возникает куча разных дел. Нелегко отказаться и от давней привычки есть на бегу. Или заставить себя регулярно ходить в спортзал", - откровенничает Климова.