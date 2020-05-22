Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались на съемках сериала "Черная кошка"

Екатерина Климова замужем была три раза. Ее первым супругом стал ювелир Илья Хорошилов. От него она ушла к актеру Игорю Петренко. Третий союз с актером Гелой Месхи многодетной матери также не принес счастья. Мало кто знает, но второй и третий мужья актрисы дрались.

Произошло это во время съемок сериала "Черная кошка". По иронии судьбы артистам достались роли соперников. В одной из сцен бывшие мужья Екатерины сыграли жестокую драку.

Петренко исполнял роль талантливого сыщика уголовного розыска Виктора Каратова. Его прототипом стал Владимир Арапов. В 50-х именно он арестовал банду под названием "Черная кошка", которая орудовала в Москве и Подмосковье. Долгое время злоумышленники оставались безнаказанными. Никто подумать не мог, что молодые люди будучи передовиками производства и примером для подражания ночью совершали преступления.

Персонаж Месхи играет главаря бандитов Ивана Мишина. Его прототипом стал реальный преступник Иван Митин. Интересно, что на момент ареста "Черной кошки" Иван был представлен к большой награде - ордену Трудового Красного Знамени.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Но спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году. В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила мужу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго. Супруги развелись 28 июня 2019 года.

"Наверное, моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма. Слишком много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге. По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось", - объясняла Климова неудачи в личной жизни.