2019-12-24T21:12:32+03:00
Звезды

Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи

Актриса дала откровенное интервью
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бывшие супруги не называли причину расставания. При этом им удалось разойтись без скандаловБывшие супруги не называли причину расставания. При этом им удалось разойтись без скандаловФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания. При этом им удалось разойтись без скандалов. На днях актриса откровенно высказалась о своей личной жизни.

Екатерина Климова заявила, что актерам непросто сохранить брак по ряду причин. Постоянные разлуки, постельные сцены на съемочной площадке, огромная конкуренция только разрушают отношения.

"Наверное, моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма. Слишком много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге. По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось", - посетовала звезда экрана.

Основной причиной своего развода она считает тот факт, что нет физической возможности сразу сесть и поговорить. В этом случае обиды копятся и разрастаются, как снежный ком.

"Еще нюанс: на работе актриса подтянута, в тонусе, в хорошем настроении, а приползает домой уставшей, с единственным желанием, чтобы ее оставили в покое. И остается бедному мужчине печальное зрелище", - цитирует ее издание 7 Дней.

Климова считает, что нет смысла обманывать ни себя, ни любимого человека. "Светиться круглыми сутками невозможно, к чему обман? И снова встает выбор - аккумулировать силы для мужа или отдать их профессии. А если еще и сам мужчина - артист? Он уезжает, а я не могу лететь следом - у меня дети, у них школа", - резюмировала многодетная мама.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Но спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году.

В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила мужу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго. Супруги развелись 28 июня 2019 года. Недавно бывшие супруги вместе пришли на выступление малышки на соревнованиях по танцам. Меж тем, Гела начал проявлять активность в соцсетях. Он осыпает свою экс-супругу "лайками".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Причина проблем со здоровьем у Леры Кудрявцевой: пластический хирург рассказал, из-за чего могут повредиться импланты в груди
О возможных причинах и первых признаках проблем с силиконовыми имплантами «Комсомолка» узнала у опытного хирурга, который недавно оперировал известного блогера-качка «Руки-Базуки»
Кто такой Генри Кавилл, сыгравший Ведьмака: Супермен, который мог стать солдатом или вампиром
Фанаты «Ведьмака», несколько лет ждавшие выхода телеадаптации знаменитой серии фэнтези-романов Анджея Сапковского, по-разному оценили выбор на главную роль британца Генри Кавилла
Новости 24
Медведев поручил пресечь незаконное распространение никотиносодержащих смесей
Силуанов: правительство обсуждает передачу ЦБ пакета акций Сбербанка
Стрельба возле школы в Клинцах: Мужчина убил жену и пытался покончить с собой
Киев планирует получить 18 млрд долларов за пять лет транзита российского газа
Турция готовит законопроект, который позволит отправить военных в Ливию
Охранник супермаркета похитил ребенка из тележки у бабушки
Путин: основополагающие положения Конституции лучше не трогать
Российских госслужащих могут пересадить на такси
«Нафтогаз» рассчитывает согласовать с Россией условия договоров по газу 26 декабря
Раскрыта стоимость поездки Зеленского в Париж
Москвич засудил художников, смастеривших куклу, не похожую на его жену
Киев планирует получить 2 млрд долларов за транзит российского газа в 2020 году
Путин рассказал о приоритетах работы законодателей в 2020 году
В министерстве труда рассказали детали замены трудовых в электронный формат
Россияне смогут увидеть отреставрированную «Иронию судьбы»
Евросоюз осудил смертный приговор пятерым убийцам журналиста Джамаля Хашукджи
RT выпустил ролик с самыми хайповыми новостями 2019 года
Киев упростил порядок пересечения границы с Крымом для учащихся на Украине
МЧС: в Москве за новогодние праздники в пожарах гибнут около 30 человек
Генерал таможни Кизлык арестован по делу о коррупции
Путин сообщил о разработке гиперзвуковой ракеты «Циркон» наземного базирования
Шойгу рассказал о снижении места России по военным расходам в мире
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года
У главы управления таможни при обыске нашли драгоценности, 600 тысяч долларов и евро
Владимир Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю
Шойгу рассказал, почему снизилась потребность в солдатах-срочниках
В ОСК рассказали, за какое время могут построить трубоукладчика для «Северного потока – 2»