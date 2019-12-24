Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи

Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания. При этом им удалось разойтись без скандалов. На днях актриса откровенно высказалась о своей личной жизни.

Екатерина Климова заявила, что актерам непросто сохранить брак по ряду причин. Постоянные разлуки, постельные сцены на съемочной площадке, огромная конкуренция только разрушают отношения.

"Наверное, моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма. Слишком много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге. По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось", - посетовала звезда экрана.

Основной причиной своего развода она считает тот факт, что нет физической возможности сразу сесть и поговорить. В этом случае обиды копятся и разрастаются, как снежный ком.

"Еще нюанс: на работе актриса подтянута, в тонусе, в хорошем настроении, а приползает домой уставшей, с единственным желанием, чтобы ее оставили в покое. И остается бедному мужчине печальное зрелище", - цитирует ее издание 7 Дней.

Климова считает, что нет смысла обманывать ни себя, ни любимого человека. "Светиться круглыми сутками невозможно, к чему обман? И снова встает выбор - аккумулировать силы для мужа или отдать их профессии. А если еще и сам мужчина - артист? Он уезжает, а я не могу лететь следом - у меня дети, у них школа", - резюмировала многодетная мама.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Но спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году.

В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила мужу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго. Супруги развелись 28 июня 2019 года. Недавно бывшие супруги вместе пришли на выступление малышки на соревнованиях по танцам. Меж тем, Гела начал проявлять активность в соцсетях. Он осыпает свою экс-супругу "лайками".