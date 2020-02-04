"Я никогда в жизни не написала про твою жизнь": Барановская попросила прощения у Бородиной

Юлия Барановская активно ведет блог и довольно часто отвечает на вопросы подписчиков. Несколько дней назад 34-летняя телеведущая резко высказалась в адрес нерадивых мужей, которые вместо того, чтобы работать, сидят дома и играются с котами. Все бы ничего, только фолловеры усмотрели в ответе намек на оскорбление мужа Ксении Бородиной.

Юлии Барановской пришлось объясниться с Ксенией Бородиной после своих резких высказываний. Ведущая "Дома-2" показала в блоге личное сообщение от коллеги, в котором та извиняется за свои слова.

Барановская попросила прощения у звезды скандальной телестройки. Она заверила, что ее высказывание было неверно истолковано.

Юлия Барановская активно ведет блог

"Мне, правда, очень стыдно, что мой ответ на простой вопрос в Инстаграме связали с вами. Как ты понимаешь, я никогда в жизни не написала про твою жизнь. Хочу извиниться за ситуацию", - написала Юлия. В ответ Бородина заверила коллегу, что у нее и в мыслях не было ее в чем-то подозревать или обвинять.

Напомним, несколько дне назад Юлия Барановская откликнулась на комментарий подписчицы, спросившей у телеведущей совета относительно супруга: "Что делать, если мужик не работает и не хочет? А дома дрессирует Шантика?".

Юлия довольно резко высказалась о ситуации. "Во-первых, перестаньте называть его мужиком - это точно", - заявила телеведущая.

Однако, как выяснилось, вопрос был с подвохом. Дело в том, что кота Ксении Бородиной зовут Шантик. А значит, подписчица имела в виду мужа известной телеведущей.

Переписка Барановской и Бородиной

Слухи о том, что супруг Бородиной не приносит в дом деньги, ходят давно. Подписчики телеведущей считают, что Курбан Омаров не в состоянии обеспечить семью и лишь создает видимость успеха. При этом пара ведет роскошный образ жизни, ездит на дорогих автомобилях, носит брендовые вещи и часто путешествует. Поклонники предполагают, что все финансовые траты несет Ксения.

Звезда на вопросы о работе мужа отвечает уклончиво, объясняя публике, что не всем нужно сутками сидеть в офисе, чтобы обеспечивать свою семью. Бородина не раз говорила о том, что предпочитает не лезть в финансовые дела мужа.

"Никто не знает, сколько зарабатывает мой муж. Не буду это говорить. Те, кто пишет, что муж причастен к моим деньгам, абсолютно не правы, потому что он самодостаточный человек, но не кричит об этом на каждом шагу. Я бы не стала ни одного мужика содержать", - делилась Ксения в одном из интервью.