2020-02-04T15:39:27+03:00
Звезды

"Я никогда в жизни не написала про твою жизнь": Барановская попросила прощения у Бородиной

Многодетная мать объяснилась со звездой "Дома-2"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Барановская попросила прощения у БородинойБарановская попросила прощения у Бородиной
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Юлия Барановская активно ведет блог и довольно часто отвечает на вопросы подписчиков. Несколько дней назад 34-летняя телеведущая резко высказалась в адрес нерадивых мужей, которые вместо того, чтобы работать, сидят дома и играются с котами. Все бы ничего, только фолловеры усмотрели в ответе намек на оскорбление мужа Ксении Бородиной.

Юлии Барановской пришлось объясниться с Ксенией Бородиной после своих резких высказываний. Ведущая "Дома-2" показала в блоге личное сообщение от коллеги, в котором та извиняется за свои слова.

Барановская попросила прощения у звезды скандальной телестройки. Она заверила, что ее высказывание было неверно истолковано.

Юлия Барановская активно ведет блог

Юлия Барановская активно ведет блог

"Мне, правда, очень стыдно, что мой ответ на простой вопрос в Инстаграме связали с вами. Как ты понимаешь, я никогда в жизни не написала про твою жизнь. Хочу извиниться за ситуацию", - написала Юлия. В ответ Бородина заверила коллегу, что у нее и в мыслях не было ее в чем-то подозревать или обвинять.

Напомним, несколько дне назад Юлия Барановская откликнулась на комментарий подписчицы, спросившей у телеведущей совета относительно супруга: "Что делать, если мужик не работает и не хочет? А дома дрессирует Шантика?".

Юлия довольно резко высказалась о ситуации. "Во-первых, перестаньте называть его мужиком - это точно", - заявила телеведущая.

Однако, как выяснилось, вопрос был с подвохом. Дело в том, что кота Ксении Бородиной зовут Шантик. А значит, подписчица имела в виду мужа известной телеведущей.

Переписка Барановской и Бородиной

Переписка Барановской и Бородиной

Слухи о том, что супруг Бородиной не приносит в дом деньги, ходят давно. Подписчики телеведущей считают, что Курбан Омаров не в состоянии обеспечить семью и лишь создает видимость успеха. При этом пара ведет роскошный образ жизни, ездит на дорогих автомобилях, носит брендовые вещи и часто путешествует. Поклонники предполагают, что все финансовые траты несет Ксения.

Звезда на вопросы о работе мужа отвечает уклончиво, объясняя публике, что не всем нужно сутками сидеть в офисе, чтобы обеспечивать свою семью. Бородина не раз говорила о том, что предпочитает не лезть в финансовые дела мужа.

"Никто не знает, сколько зарабатывает мой муж. Не буду это говорить. Те, кто пишет, что муж причастен к моим деньгам, абсолютно не правы, потому что он самодостаточный человек, но не кричит об этом на каждом шагу. Я бы не стала ни одного мужика содержать", - делилась Ксения в одном из интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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