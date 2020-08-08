"Бедная Вика": Боня стала жертвой ограбления в Монако

В мае 40-летняя Виктория Боня переехала жить в Монако Фото: Евгения ГУСЕВА

Виктория Боня стала жертвой злоумышленников после прямых эфиров в соцсетях. Она была дважды ограблена за десять дней. Все случилось в Монако. Шокированная телеведущая раскрыла подробности криминальной драмы.

В мае 40-летняя Виктория Боня переехала жить в Монако. Роскошная квартира с огромной террасой и великолепным видом на море привела телеведущую в восторг. Новое жилище красавица тщательно подыскивала больше месяца, пока не остановилась на идеальном варианте. Звезда "Дома-2" не скрывала своего счастья, когда показывала поклонникам шикарные апартаменты на Лазурном берегу. Живописные пейзажи за окном, синяя гладь моря, богатые интерьеры квартиры - модель добилась того, о чем многие и не смеют мечтать.

Однако чрезмерное хвастовство обернулось для нее неприятным сюрпризом. Случилось страшное. Многочисленные снимки апартаментов, которые Боня публиковала в блоге, помогли злоумышленникам без труда найти квартиру телезвезды. В итоге жилище Вики в Монако ограбили. Причем, сделали это дважды за десять дней.

Из-за этого шокированная звезда даже пропала из прямых эфиров. А, появившись, раскрыла детали. Боня поведала, что несколько раз покидала квартиру мечты, чтобы путешествовать по побережью Монако, оставляя дом без присмотра.

Отъездами знаменитости и воспользовались грабители. Дерзкие преступники решили поживиться ценностям, дважды проникнув в элитные апартаменты. Последнее ограбление произошло семь дней назад. Воры залезли в квартиру через окно и террасу.

"Я не хотела об этом рассказывать, но это вышло в прессе и это стало, не с моей подачи, достоянием общественности. Меня ограбили. И ограбили не один раз, а два раза за десять дней. Меня это выбило из колеи", - сообщила звезда. Она поведала, что в бульварных газетах появились снимки грабителей, проникших в ее дом.

Виктория возмущена тем, что репортеры Монако без ее согласия осветили эту драму и показали, как выглядит ее жилье. "Я считаю, что люди, которые отдали снимки - как воры лезут ко мне и вылазят от меня, во французскую прессу, не имели права этого делать", - гневается она.

Боня пообещала, что попозже обязательно расскажет, что у нее украли и почему преступление произошло аж два раза подряд. Пока она проводит ревизию ценностей. Как известно, у модели богатый гардероб и украшения на кругленькую сумму.

Чтобы прийти в себя, модель решила развлечься на греческом острове Миконос. Там она проводит время в компании верных подруг, которые как могут успокаивают теледиву. Девушки поселились на роскошной белоснежной вилле с видом на море.

Поддержали красавицу и преданные поклонники. Они на все лады жалеют своего кумира: "Бедная Вика", "Боже, какой ужас, держитесь". "Вам все завидуют. Это сделано по наводке", "Берегите себя", "Это все от зависти", - пишут фолловеры.

Растроганная Боня ответила: "Спасибо за вашу поддержку! Столько сообщений в личке. Это мелочи, ценность не в вещах, а в людях!".