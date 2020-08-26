Мужик в стрингах, краденая картина и ветка за сто миллионов: самые громкие скандалы "Третьяковки" за последние три года

Посетители на выставке `Эдвард Мунк`в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за случившегося ливня в Третьковке произошло очередное ЧП. Протекла крыша в здании на Крымском валу и "беостановочная капель" окропила выставку «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина".

Телеграм-каналы, иронизируя над происходящим, назвали экспозицию "иммерсивной", а вот сотрудникам галереи было не до смеха: они пытались спасти от дождя картины.

Случившееся в галерее вызвало недоумение. Зал авангарда, где протекла крыша, открылся только полторы недели назад, причем, после ремонта кровли. Ранее СМИ приводили слова директора Третьяковки Зельфиры Трегуловой о том, что крыша в залах авангарда отремонтирована и следующим залом, где будут проводить ремонт, станет зал Дейнеки.

По данным сайта госзакупок, капитальный ремонт кровли вела компания «Стройхолдинг», стоимость работ составляла 80,2 млн рублей, а завершить их подрядчик должен был к 30 ноября 2020 года.

Случившееся - не первое громкое событие с участием Третьяковки.

Напомним самые яркие происшествия под девизом "из ряда вон".

Дефиле девочек в грязных трусах

Первые скандалы начались три года назад. 15 мая 2017 года посетители галереи на Крымском валу были крайне удивлены, увидев среди зрителей странных гражданок в грязных трусах. Гражданки как ни в чем не бывало разгуливали по выставке и разглядывали полотна, вывешенные в зале с картиной Малевича «Черный Квадрат». Оказалось, что происходящее было акцией бывшего мэра Архангельска Александра Донского. С помощью такого перформанса, названного «Манифест № 2», Донской пытался привлечь внимание к современному искусству в Третьяковской галерее.

Наказание:

В Интернете громко возмущались "перформансом". Была создана петиция с призывами расследовать происходящее, но ее подписало 64 человека. Художник Андрей Бартенев акцию оценил высоко.

Скандал с директором галереи в аэропорту

В январе 2018 года директор Третьяковки Зельфира Трегулова сама стала героиней соцсетей. Она оказалась среди пассажиров, которые из-за режима ЧС не могли улететь из США в Москву. Сотни людей стоически переживали природную катастрофу (сильный снегопад), но уставшая Зельфира Исмаилова требовала от руководства «Аэрофлота» особых условий: «Я, директор «Третьяковской галереи» буду лежать тут? Я не буду лежать тут. А завтра вы получите звонок из правительства», - негодовала Трегулова.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Результаты:

В соцсетях долго обсуждали инцидент. Многие осуждали Зельфиру Исмаиловну, но многие отмечали, что уставшую женщину можно понять. К тому же негодование директора галереи возымело результаты. Трегулову все-таки накормили в самолете. "Они там поскребли по сусекам, нашли сыр, хлеб и еще что-то непортящееся и сварганили мне ужин", - отметила Зельфира Исмаиловна.

Порча полотна Репина «Иван Грозный и сын его Иван»

Нашумевший инцидент произошел 25 мая 2018 в Лаврушинском переулке. Посетитель галереи Игорь Подпорин, приняв на грудь в кафе при Третьяковке, разбил защитное стекло столбиком ограждения и нанес повреждения картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Холст был прорван в трех местах. Вандала задержали и арестовали. По его словам, он изуродовал картину за то, что она оскорбляла чувства верующих.

Наказание:

Подпорина приговорили к 2,5 годам тюрьмы. На сегодняшний момент отбывать наказание ему остается еще год. Ущерб картине оценили в 30 миллионов рублей. В депозитарии галереи была создана новая реставрационная мастерская, оборудованная всем необходимым специально для работы с полотном Репина. Обещали, что после реставрации полотно вернется в экспозицию в 2020 году, но, видимо, коронавирус внес свои поправки.

Вандал Игорь Подпорин, повредивший шедевр Ильи Репина. Фото: Кардашов Антон/АГН Москва

Спиртное в кафе больше не продают. Наказание подобного рода злоумышленникам ужесточили. Наиболее ценные картины укроют дорогим антивандальным стеклом.

"Сезон Большого Чмора"

Страсти по Грозному еще не успели утихнуть, как летом того же 2018 года разразился новый скандал. Третьяковка ввела новые правила, которые квалифицировали обсуждение экспонатов между посетителями как проведение несанкционированных экскурсий. По новым правилам галереи, каждый, кто что-то рассказывает слушателям - обязан получить бейдж, на котором указано, что он «гид-гость». И оплатить 5310 рублей в кассу.

"Сезоном большого чмора» назвали происходящее возмущенные зрители. Официально «Большой чмор» стартовал 15 июня, когда из галереи были выдворены историки МГУ, которые пришли на выставку Верещагина и столкнулись с охранником, потребовавшим аккредитацию.

Спустя пять дней ситуация повторилась преподавателем ВШЭ Тимом Ильясововым. Ильясов комментировал друзьям шляпки и платья на портретах, когда подоспел охранник и стал требовать бейдж.

Результаты:

После шквала возмущений сотрудники Третьяковки встретились с недовольными, признали, что указ о борьбе с незаконными экскурсиями «был написан корявым и неграмотным языком, потому и породил множество кривотолков и недопониманий». Плату за экскурсии отменили. Указ переписали длиннее и понятнее. Из него следует, что разговаривать можно.

Кража картины Куинджи

27 января 2019 года грянуло очередное ЧП. С выставки Куинджи, проходившей в Инженерном корпусе, похитили картину "Ай-Петри".

Картина "Ай-Петри. Крым" художника Архипа Куинджи.

На следующий день злоумышленника задержали. Им оказался 31-летний гастарбайтер с Украины Денис Чуприков. Похищенное полотно тоже обнаружили. Больше всего удивляло то, что картина оказалась незастрахованной и неподключенной к сигнализации.

Наказание:

Денис Чуприков оплатил реставрацию полотна (около 13 тысяч рублей) и получил три года колонии строгого режима. Кражу картины суд объяснил «внезапно возникшим корыстным желанием». Сам злоумышленник чему-то невероятно радовался во время суда и вызвал у журналистов догадки, что своровал на спор.

После проверок, инициированных Минкультуры, гендиректору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой был объявлен выговор за плохую организацию хранения.

Дисциплинарные взыскания коснулись других сотрудников. Хуже всего пришлось начальнику службы безопасности: его лишили должности.

Дефиле тощего мужика в красных стрингах

Не прошло и двух месяцев, как разразился новый скандал. Вечером 20 марта 2019 года по врубелевскому залу галереи прошелся мужчина в красных стрингах. Пока голый удивлял публику, его напарник повесил в галерее "подарок" в виде картины собственного авторства.

Голый человек был настолько тощ, что публика тут же окрестила произошедшее "Явлением глиста народу".

Авторы акции назвали себя группой "современные художники", а лидер - молодой человек Максим Зародин выступил с обращение в соцсети, где поблагодарил директора галереи: «Спасибо, Зельфира Исмаилова, что сделали эту акцию возможной».

Пресс-служба галереи от акции открестилась, заявив, что с ними никто ни о чем не договаривался.

Результат:

Возникли вопросы к службе Росгвардии: как они пропустили голого по галерее, дали ему спокойно уйти и почему не отреагировали. (И это спустя каких-то два месяца после наглой кражи Куинджи). Росгвардия свалила все на смотрительниц. По их словам, тревожную кнопку должны были нажать сотрудницы зала. В Третьяковской галерее отметили, что от подобных перформансов страдают галереи по всему миру, но голый человек и его искусство никому не угрожали.

Экспонировали картину, украденную в другом музее

Осенью 2019 громко прозвучала новая история. Посетив выставку Поленова в Третьяковке, коллекционер Сергей Подстаницкии с удивлением узнал в одной из картин полотно, украденное во время войны из Чеченского музея. Речь шла о работе ученика Поленова Александра Головина «Портрет Е. М. Татевосяна в бедуинской повязке». Сергей написал о своем наблюдении в фейсбуке, публикацию много раз перепостили, но пресс-служба Третьяковской галереи поначалу отвергла все наветы, заявив, что этого быть не может, ведь провенанс (происхождение) каждого полотна тщательно проверяется. Однако историей страшно заинтересовался Грозненский музей.

Результат:

Картина действительно оказалась похищенной из Грозненского музея во время конфликта в 1990-е годы. Не дожидаясь закрытия выставки, Третьяковка отдала полотно Чечне.

Приобретение веточки за сто миллионов

В марте этого года большой ажиотаж вызвала презентация галереей свежего приобретения: арт-объекта «Ветка» Андрея Монастырского. Работа представляет собой сухую ветку без листвы, продетую в четыре кольца упаковочной ленты. Зрителей впечатлила цена работы - сто миллионов рублей. Несмотря на то, что экспонат был приобретен не на деньги налогоплательщиков, а на средства от эндаумент-фонда, основанного Потаниным, это не спасло ветку от критики.

Художник Андрей Монастырский и заведующая отделом новейших течений Третьяковской галереи Ирина Горлова у работы Андрея Монастырского "Ветка" в Государственной Третьяковской галерее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Результат:

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что ветка не имеет ничего общего с искусством: «Ветка, приделанная скотчем к фанерке, — это профанация. И обратное очень трудно доказать", — сказал сенатор. Зрители тоже не сильно впечатлились и критикуют новый экспонат не только за стоимость, но и за место экспонирования: арт-объект размещен в зале, где висит полотно Иванова «Явление Христа народу», частично загораживая его.