"Шок и психологическая травма": жену Джигана затравили за раздачу дешевой одежды

Жена Джигана решила раздать вещи, из которых четверо детей пары уже выросли. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Самая популярная инстамама, на страницу которой подписаны почти 13 млн человек, вновь нарвалась на критику. На этот раз подписчики оказались недовольны благотворительной акцией, которую устроила Оксана Самойлова.

Жена Джигана решила раздать вещи, из которых четверо детей пары уже выросли. После грандиозного разбора шкафов, который занял несколько дней, блогерша сформировала список из 700-800 предметов одежды: вещички расфасовали по сумкам и отправили в специально арендованное помещение. Из самых активных своих подписчиков Оксана выбрала 200 победителей, каждому из которых гарантировала минимум 3 бесплатных детских наряда, в том числе верхнюю одежду. Однако, участники все равно остались недовольны.

- Меня на месте не было, но мои сотрудницы рассказали такое, что я просто в шоке, - поделилась Самойлова в своем видеообращении. - Одна женщина украла вещи, а когда ее заметили, еще и выразила недовольство. Другие несколько девушек возмутились, что нет брендовых вещей. Мол, какого черта я сюда пришла, где бренды? Уже бесплатно отдаешь, а люди все равно недовольны! 800 вещей, даже если бы каждая из них стоила по 1000 рублей, а они стоят намного дороже, - представляете, сколько это денег? Я могла бы их продать. У меня просто шок и психологическая травма, эта ситуация меня убила. После такого я больше никогда не буду делать подобные акции.

Между тем, жена рэпера уже не первый раз оказывается в центре "одежного" скандала. До этого Оксана Самойлова владела собственным брендом - продавала наряды для женщин и детей, которые, по словам покупателей, совсем не стоили своих денег. Вещи с ценником в 5-10 тысяч рублей слишком уж напоминали товары с Али Экспресс, которые продаются в разы дешевле. Бренд пришлось закрыть, впрочем, у предприимчивой инстазвезды остались еще несколько бизнес-проектов: салоны красоты, где Оксана регулярно сама делает процедуры, и кулинарное приложение.

Кроме того, Самойлова часто участвует в гивах - розыгрышах призов в Инстаграме, за которые получает гонорар от 15 миллионов рублей. Несостоявшийся развод с Джиганом принес его жене еще большую популярность в соцсетях, и по словам друзей пары, теперь она зарабатывает в разы больше мужа.

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