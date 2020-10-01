Парад бриллиантов «Кинотавра»: Асмус надела колье по цене двух квартир в Москве, а Собчак - скромный хрусталь

Кристина Асмус.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По традиции на сочинском «Кинотавре» сверкали не только звезды театра и кино, но и самые лучшие друзья всех девушек мира - бриллианты. Вместе с дизайнером украшений Владом Торховым «КП» выяснила, какие драгоценности кинодивы достали на сей раз из своих шкатулок.
Ксения Собчак.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ксения Собчак:
серьги за 300 тыс. руб.
- Ксения чаще носит собственные украшения, никогда не берет что-то напрокат. И на красной дорожке «Кинотавра» телеведущая демонстрирует верность украшениям своей подруги - дизайнера Яны Расковаловой. Собчак сияла на красной дорожке в коллекции Tassel. На Ксюше серьги-кисти из белого золота с горным хрусталем и топазом. Стоимость таких сережек - 300 тысяч рублей.
Оксана Фандера.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Оксана Фандера:
Колье - 20 млн руб.
- Оксана Фандера надела бриллиантовые серьги с камнями огранки в форме маркиза, груши и круга. Такие украшения оцениваются в 6 млн рублей. Плюс на ней колье весом более 80 г, стоимость которого может доходить до 20 млн рублей.
Кристина Асмус:
Колье - 15 млн руб.
- Кристина для своего образа сделала выбор в пользу исключительно чистых бриллиантов и белого золота. Серьги с бриллиантами огранки «изумруд» стоят около 2,5 млн рублей. Бриллиантовый браслет стоит еще дороже - 3,3 млн рублей. Но самым главным украшением образа Кристины является колье из бриллиантов огранки «сердце». Стоимость такого колье может варьироваться в диапазоне от 12 до 15 млн рублей.
Алиса Хазанова.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Алиса Хазанова:
Серьги за 900 тыс. руб.
- Дочь Геннадия Хазанова появилась на мероприятии в бриллиантовых серьгах из золота 750-й пробы стоимостью 900 тысяч рублей. Весьма элегантный акцент к вечернему платью, - считает наш эксперт.
Анна Чиповская.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Анна Чиповская:
Серьги - 7 млн руб.
- Актриса Анна Чиповская в платье от Tom Ford за 300 тысяч рублей и серьгах с рубинами и бриллиантами за 7 млн рублей.
Юлия Пересильд.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Юлия Пересильд:
Серьги - 7 млн руб.
- Актриса надела на звездную дорожку браслет в стиле ар-деко из бриллиантов. Весит такое украшение около 25 г и стоит примерно 3,5 млн рублей. Но браслет не самая дорогая часть образа. Серьги Юлии оцениваются в 7 млн рублей. Общий вес изделия составляет 14 граммов! Для премьеры фильма «Трое» в рамках кинофестиваля Юлия сделала выбор в пользу не менее роскошных украшений - классических бриллиантов-шандельеров стоимостью свыше 5 млн рублей.
Виктория Исакова.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Виктория Исакова:
Браслет - 540 тыс. руб.
- Маленькое черное платье Виктория Исакова дополнила классическим браслетом из коллекции Love от Cartier за 540 тысяч рублей. Судя по всему, подарок мужа, режиссера Юрия Мороза.
Федор Бондарчук
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
А КТО ЕЩЕ?
Федор Бондарчук:
в часах за миллион
- Федор Бондарчук как эталон классического стиля дополнил свой брутальный образ дорогими часами - стальными Piaget. Цена таких часов свыше 1 млн рублей.
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