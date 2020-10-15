"Не пью очень давно": Марина Хлебникова рассказала, что с ней случилось на самом деле

Певица впервые выступила с официальным заявлением Фото: Михаил ФРОЛОВ

Марина Хлебникова много лет борется с неизлечимой болезнью. Несколько дней назад появились слухи о том, что 54-летняя певица попала в больницу и находится чуть ли не в критическом состоянии. Такие заявления поклонники звезды 90-х сделали после того, как заметили внезапную пропажу артистки из соцсетей. В итоге исполнительница хита "Чашка кофею" впервые за долгое время обратилась к публике, расставив все точки над i.

"Я никогда не обманывала своих слушателей. И сейчас делать этого не собираюсь. На протяжении долгого периода (два-три года) я отмалчивалась, но сейчас скажу всего лишь один раз, но так, чтобы на всю страну", - начала свою исповедь Марина Хлебникова.

Она заверила, что никуда не пропала и не находится в больнице. "Не пью (уже очень давно) и ничего близко похожего!", - написала 54-летняя певица в блоге.

Артистка искренне не понимает, зачем ее пытаются уличить в том, чего нет. По словам Хлебниковой, это делается ради просмотров и привлечения аудитории. "Также меня веселят телеканалы, которые оборвали трубку моей пресс-службе с просьбой дать комментарии по этому вопросу... Все друг у друга просто копируют эти вбросы, в которые все почему-то верят", - недоумевает вокалистка.

Она призвала поклонников не верить грязным слухам и сплетням. "Куда пропала Хлебникова? Хлебникова занимается своей главнои задачей - живет свою жизнь в своей прекрасной семье, со своими друзьями (не любовниками, друзьями) и, конечно занимается любимой работой - пишет и записывает новые песни, которых скоро будет очень много!", - пообещала знаменитость.

Она также надеется, что своим откровенным заявлением о своем состоянии остановит "желтый вброс". "Надеюсь, нашими совместными силами мы прекратим все это!", - резюмировала Марина.

Стоит отметить, что год назад только ленивый не говорил о том, что певица Марина Хлебникова сильно изменилась и у нее возникли проблемы с алкоголем. В окружении звезды говорили, что артистка похудела до 41 килограмма и постарела, ей необходима помощь специалистов. Звезда 90-х отмечала, что находится не в лучшей форме, так как до сих пор не может оправиться от смерти первого мужа Антона Логинова. Мужчины не стало в октябре 2018 года. Женщина выхаживала его после инсульта. Горе настолько подкосило Хлебникову, что за несколько месяцев она похудела на восемь килограммов. Она также сообщила о неизлечимом недуге. "Болезнь моя никуда не делась. Я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно, сколько, важно - как", - не теряет оптимизма звезда.