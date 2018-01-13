Дневник трижды мамы: “Банально пойти гулять одной с детьми – уже больше года нереально”

13 Янв. 2018 2018-01-13T09:17:32+03:00

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Читать Часть двадцать пятую, Часть двадцать четвертую, Часть двадцать третью, Часть двадцать вторую, Часть двадцать первую, Часть двадцатую, Часть девятнадцатую, Часть восемнадцатую, Часть семнадцатую, Часть шестнадцатую, Часть пятнадцатую, Часть четырнадцатую, Тринадцатую часть, Двенадцатую часть, Одиннадцатую часть, Десятую часть, Девятую часть, Восьмую часть, Седьмую часть, Шестую часть, Пятую часть, Четвертую часть, Третью часть, Вторую часть, Первую часть и Вступлени

Частенько я слышу одну и ту же фразу: «Как здорово! Отстрелялась разом: весь план по детям выполнила, по количеству и разнообразию полов».

Хоть бы кому в голову пришло, что я и стрелять-то не собиралась – это раз. И больше одного не заказывала – это два. Пол мне был не принципиален, лишь бы здоровым был младенец. Планов у меня было громадьё и все они рухнули в одночасье.

На днях отправились мы с Маргаритой плескаться, оставив папу с братьями смотреть развивающие мультфильмы. Последние, кстати, кажется только у папы развивают что-то типа слабоумия, но не суть. Пошли с Ритуном в ванную. Только из душа обдать планировалось очень чумазую девочку. Не тут-то было! Двенадцать килограммов нежданного счастья такой скандал устроили при попытке быть вынутыми из ванны – пером не описать. А если и описать – никакая цензура не пропустит. Ладно, закидала дочь игрушками, заткнула слив пробкой, стали пруд делать. У Марго до того счастливый вид сделался, что я и не заметила, как сама к ребёнку нырнула. Хорошо, хватило ясности сознания портки скинуть.

Маргарита умеет не только разоблачаться до подгузника, но и разорять кладовку на новые, неожиданные сочетания в нарядах. Всё сама выбрала: кофту, шапку и одну варежку.Фото: Анастасия АКСЯНОВА

Почти два года детям, я первый раз оказалась в одной ванной с дочкой. Уже через пять минут я наматывала слёзы счастья на кулак – по часовой стрелке. И сопли сожалений о том, что мне как матери тройни без постоянной помощи пришлось упустить – против часовой стрелки наматывала. Сорок минут плескались и так, и эдак. Хохотали, брызгались. Каждый день бы так. А я не могу – у меня ещё двое. И вчетвером мы в ванную: а) не помещаемся; б) не соответствуем минимальным правилам безопасности. Мыться с одним, оставив двоих других в комнате без присмотра тоже рискованно. В общем, сижу я в старенькой ванне, прижимаю к себе мокрого и довольного Ритуна, и всё во мне переворачивается – сколько же всего мимо меня прошло, что доступно маме, у которой младенец один.

Как, например, прекрасно было бы с раннего младенчества в бассейн ходить, пока папаня на работе. А тут из дома выйти – целая история. Общественный транспорт нам противопоказан пока, второй машины нет, но это половина проблемы. Допустим, доехали мы на коляске до бассейна. А там-то куда я одна с тремя кабачками? Вот, стало быть, и приплыли.

Маргарита села и решила поспать.Фото: Анастасия АКСЯНОВА

***

Пойти с ребёночком в магазин, примотав слингом? Ой, не знаю! Если встать пораньше, то к обеду я, может быть, всех троих и примотаю. Дальше вопрос как по лестнице спуститься и не упасть, навьючившись как ишак. Дальше подъезда моё воображение вообще отказывается работать.

Банально пойти гулять одной – уже больше года нереально.

Полететь в отпуск одной или только с мужем – физически невозможно. Да и с мужем вдвоём – очень и очень трудно. А после двух лет, когда детские билеты уже нужно оплачивать, просто безумно дорого. Так что теперь дальние автопробеги в сторону моря – наш выбор! Вот летом 2019 года рискнём. Дожить бы.

“Мама, тут Фёдор возле батареи уснул!”

***

Ещё один пример из жизни. Подхватили сопли в садике. Нас, конечно, тут же всех домой выставили – лечиться. Сидим с детьми вчетвером, болеем по кругу. Вот, наконец-то, можем похвастаться чистыми носами и относительно чистой совестью. Нужно к педиатру идти – за справками. А папка наш четыре дня ближайшие с утра до вечера на работе. А я в поликлинику одна пойтить не могу! Точнее, мы с детьми из дома-то выйдем. И ежели сугробы небольшие, то и на коляске доедем до поликлиники. А там-то – как?! А никак. Сидим совершенно здоровые, ждём отца, чтобы за справкой сходить. А из детского садика звонят, беспокоятся. Ждут нас, надеются на наше прекрасное самочувствие. Одно радует – что еще парочка годков, и станет полегче.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/635154" frameborder="0"></iframe> Фёдор - фэшн-блогер.

***

Но это всё из области технических проблем. А в ванной мне думалось не об этом. Больше мыслей было о таких моментах, когда вот такой контакт – и пускай весь мир подождёт. Когда вся мама – только одному властелину принадлежит, без остатка. И не нужно успокаивать двоих других, бьющихся в приступах ревности, пытающихся вскарабкаться на мать, уцепившись за волосы. Конечно, в итоге все научаются или делиться местом, или покорно ждать своей очереди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/635155" frameborder="0"></iframe> Рита подобрала себе шапочку.

Но моё сердце всегда неспокойно, всегда побаливает о том – а даю ли я им достаточно? Чувствуют ли они, что любимы, наравне бесценны? В такие минуты тягостных сомнений главное - не читать статей о том, как важно каждому младенцу как можно больше времени проводить в контакте «тело к телу» с мамой. Какой уж тут контакт! Когда тело одно, детей трое, а ещё нужно как-то по хозяйству управляться. Чтобы как-то всем троим комиссарского тела додать, я в четыре месяца детей на полу разложила, и сама рядом возлегла. Так мы ещё примерно год большую часть времени колбасками по линолеуму катались. Да, к вечеру у меня обычно глаз дёргался и хотелось в камеру сенсорной депривации – такой у меня перегруз тактильный был.

***

На днях я ещё про исследования прочла, которые гласят, что те дети, с которыми занимаются бабушки и дедушки, развиваются лучше. У них выше интеллектуальные показатели и здоровье – крепче. Ясное дело – вон сколько заботы и рук, чтобы тискать. В очередной раз у меня волосы на голове зашевелились. Нет, думаю, мы вам, гады (даже трудно определиться с тем, кого конкретно я имею в виду), всю статистику сломаем! Интеллектом, здоровьем и внутренней свободой.

Пускай мама одна, а младенцев – трое. Пускай. Зато они друг у друга есть.

Тройня Аксяновых. Тихий час.Фото: Анастасия АКСЯНОВА

Продолжение следует.

Читать Часть двадцать пятую, Часть двадцать четвертую, Часть двадцать третью, Часть двадцать вторую, Часть двадцать первую, Часть двадцатую, Часть девятнадцатую, Часть восемнадцатую, Часть семнадцатую, Часть шестнадцатую, Часть пятнадцатую, Часть четырнадцатую, Тринадцатую часть, Двенадцатую часть, Одиннадцатую часть, Десятую часть, Девятую часть, Восьмую часть, Седьмую часть, Шестую часть, Пятую часть, Четвертую часть, Третью часть, Вторую часть, Первую часть и Вступлени