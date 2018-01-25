2018-01-26T00:28:45+03:00
Политика

Пока Россия скорбит о Сенчиной, на Украине находятся злорадствующие

В СМИ незалежной напоминают о «разочаровании» певицей, подписавшей письмо в поддержку позиции Путина по Крыму
Петр СИМОНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments111
Людмила Сенчина. Фото Александра Яковлева /ИТАР-ТАСС/.Людмила Сенчина. Фото Александра Яковлева /ИТАР-ТАСС/.
Изменить размер текста:

Рано, всего в 67 лет ушла из жизни певица со сказочно красивым голосом. Людмила Сенчина скончалась в одной из больниц Санкт-Петербурга после продолжительной болезни. Ее любили за искреннее душевное исполнение - она была способна превратить во что-то прекрасное любой музыкальный материал. Она была народно любимой певицей и актрисой.

Родила Людмила Петровна в Николаевской области УССР в 1950 году. В 10 лет с семьей переехала в Кривой Рог, где окончила школу. Учиться Людмила Петровна отправилась в Ленинград, где осталась жить.

В четверг, 25 января, в день ее кончины скорбят тысячи ее поклонников по всему СНГ, российские знаменитости с грустью вспоминают Людмилу Сенчину и ее бесконечный талант, российские СМИ посвящают памяти артистки множество материалов.

Не вся пресса Украины посчитала нужным сообщить об этой утрате. А среди журналистов нашлись те, кто в день ее смерти не смог обойтись без упоминания о том, какое певица имела мнение по ситуации в Крыму.

В примеру, издание «Обозреватель» напоминает своим читателям об это в публикации о смерти Сенчиной таким образом: смотрите здесь

«Стоит также отметить, что спустя годы певица изрядно разочаровала своих поклонников в Украине, подписав так называемое письмо деятелей культуры РФ в поддержку позиции президента Владимира Путина по Украине и Крыму».

Сайт «Гордон» о письме упоминает в самом конце, после чего в комментариях читатели не упускают момента оскорбить артистку и позлорадствовать.

Реакция украинского пользователя соцсетей.

Реакция украинского пользователя соцсетей.

Большинство же людей в России, на Украине и странах СНГ искренне скорбит и жалеет об уходе из жизни этой прекрасной советской и российской артистки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Россия собирается выдать Украине участника обороны Славянска
Наша страна должна передать незалежной сражавшегося под Славянском ополченца Николая Трегуба. Поднимется ли такой медийный шум, чтобы МВД РФ сочло свои репутационные потери неприемлемыми — или позорная депортация состоится?
Новости 24
Пожар в больнице в Южной Корее унес жизни более 30 человек
В Сети появилось видео с места падения вертолета на Украине
Колобков: Олимпиада – 2018 в Пхёнчхане без России будет неполноценной
Киев расценил инцидент с журналисткой в вышиванке и Порошенко как «провокацию» российских СМИ
Глава Минэкономразвития рассказал журналистам, что мешает ему спать
Moody's улучшило прогноз суверенных рейтингов России, изменив на «позитивный»
К поискам судна «Восток» подключится самолет-амфибия Бе-200ЧС
Американские самолеты-разведчики снова изучали Крым
Россия и США договорились о маршрутах своих судов в Арктике
Сообщения СМИ о первом однополом браке в России оказались неправдой
Замглавы МИД РФ: Парижская встреча по химоружию направлена против России и Сирии
СМИ: Курды из Африна обстреляли турецкий город
Цены на жизненно важные лекарства в этом году обещали не повышать
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
В Киеве при поддержке НАТО открыли центр обеспечения кибербезопасности
На Украине вертолет Ми-8 врезался в телевизионную вышку и разбился
Минэкономразвития РФ пояснило предложение об уголовном наказании за фиктивный техосмотр
В Великобритании ждут визита Дональда Трампа в 2018 году