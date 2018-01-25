Пока Россия скорбит о Сенчиной, на Украине находятся злорадствующие

25 Янв. 2018 2018-01-26T00:28:45+03:00

В СМИ незалежной напоминают о «разочаровании» певицей, подписавшей письмо в поддержку позиции Путина по Крыму

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Рано, всего в 67 лет ушла из жизни певица со сказочно красивым голосом. Людмила Сенчина скончалась в одной из больниц Санкт-Петербурга после продолжительной болезни. Ее любили за искреннее душевное исполнение - она была способна превратить во что-то прекрасное любой музыкальный материал. Она была народно любимой певицей и актрисой.

Родила Людмила Петровна в Николаевской области УССР в 1950 году. В 10 лет с семьей переехала в Кривой Рог, где окончила школу. Учиться Людмила Петровна отправилась в Ленинград, где осталась жить.

В четверг, 25 января, в день ее кончины скорбят тысячи ее поклонников по всему СНГ, российские знаменитости с грустью вспоминают Людмилу Сенчину и ее бесконечный талант, российские СМИ посвящают памяти артистки множество материалов.

Не вся пресса Украины посчитала нужным сообщить об этой утрате. А среди журналистов нашлись те, кто в день ее смерти не смог обойтись без упоминания о том, какое певица имела мнение по ситуации в Крыму.

В примеру, издание «Обозреватель» напоминает своим читателям об это в публикации о смерти Сенчиной таким образом: смотрите здесь

«Стоит также отметить, что спустя годы певица изрядно разочаровала своих поклонников в Украине, подписав так называемое письмо деятелей культуры РФ в поддержку позиции президента Владимира Путина по Украине и Крыму».

Сайт «Гордон» о письме упоминает в самом конце, после чего в комментариях читатели не упускают момента оскорбить артистку и позлорадствовать.

Реакция украинского пользователя соцсетей.

Большинство же людей в России, на Украине и странах СНГ искренне скорбит и жалеет об уходе из жизни этой прекрасной советской и российской артистки.