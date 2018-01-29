Как мы построили в Китае Желтороссию. И потеряли. Часть 7

29 Янв. 2018 2018-01-29T07:55:31+03:00

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая [фото]

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Им хотелось понять, так ли страшен для нас Китай, как его рисуют, и можем ли мы, русские и китайцы, друг друга понять. См. Предыдущие части

Продолжение. Начало в номерах «КП» за 22 - 27 января c. г. и на сайте. В предыдущих частях наши журналисты удивились разнице между русским Благовещенском и соседним китайским Хэйхэ. А теперь едут вглубь Китая - в Харбин.

НАШИ ИХ ИСПОРТИЛИ

Вылетаем из Хэйхэ. Аэропорт забит русским шоколадом, матрешками и решительно всем, чем торгует московский Арбат (господа интуристы, неужели вы до сих пор думаете, что ушанки и буденновки сделаны в Калуге?).

Туристы скупают даже российскую тушенку.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И тут, дорогой читатель, пора уточнить, сколько языков мы знаем для столь наглой экспедиции.

Три. Витя - только русский. Мне полегче: русский и мордовский…

Аэропорт забит русским шоколадом.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ведь сближают народы только деньги. В аэропорту, например, нас атакует стоматолог Люся. Она готова за 300 юаней вырвать мне зуб прямо у стойки регистрации.

- Звони мне, звони, - томно шептала она на чистом русском, запихивая в мой карман визитку с надписью «VIP».

И Конфуций свидетель - от скольких Люсь мы потом бегали в добродушном Китае…

- Они нас ненавидят, - вдруг сказала русская соседка по очереди, техничным ударом бедра выбрасывая лезущего вперед китайца. - Пусть в глубине души, пусть тихо, но терпеть они нас не могут!

- Странно. К нам они добры, - растерянно улыбаюсь.

- Поживите с наше тут, умники, - зарычала девица.

Мы попятились.

Рядом зашептала тетушка:

- Да все тут хороши. Приграничные склоки. Наши их и испортили. Русские хамы понаехали сюда да челноки. Даже материться китайцев научили... Моя соседка Аленка жаловалась: ее муж-китаец вдруг стал жутко выражаться… Когда объяснила ему, что это означает, за голову схватился - и на колени (усмехается): прости!

Китай под крылом.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это ХАРБИН ИЛИ МОСКВА?

Китай не нравился Гусейнову.

Придирался Гусейнов к Китаю.

Дома - словно их перенесли из купеческой Москвы XIX века.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А кто, кроме меня, в репортаже скажет правду?! - шипит Витя. - Весь полет я провел носом в иллюминаторе. Поначалу да, завидовал: тысячи километров расчерчены на квадратики, куда втиснуты домики. Пчелиный улей, а не страна. И, казалось бы, все замечательно - каждый миллиметр земли при деле. Но на небе ни облачка, на земле - ни дерева. И так целый час полета! Теперь понимаю, почему в нашем Забайкалье нет ничего, кроме леса. На нашу бесхозяйственность китайцы молиться должны, Россия - легкие Китая! Если бы не наши леса - тут задохнулись бы все!

- А если это степь? - зевнул я. - Да и потом (вспоминая Люсю), китайцы твою еврологику обойдут. Они и Забайкалье, только дай, непременно вырубят и жить в отличие от нас с тобой не прекратят. Что-то мне подсказывает…

Очнулся я в Харбине.

Ох, Харбин, добрый город Харбин, кто помнит - кем ты построен?

Вон Гусейнов бродит озадаченно, оглядывается, бормочет: «Странно». При минус 20 здесь на улицах едят мороженое. В кафе глушат не классическую китайскую вонючку, а благородную «Пшеничную». Исторические дома знакомые - словно их перенесли из купеческой Москвы XIX века. Мы вообще где?

Не смотря на холод люди едят на улице мороженое.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вот и наша китайская знакомая Чжан Жуй (редактор местного русского интернет-портала) спрашивает, с трудом подыскивая русские слова:

- Как по-харбински платье?

- Неужели huīsè?! - Витя знал по-китайски только это слово.

- Нет, huīsè означает «серый», - поправляет Витю Жуй. - А платье у нас так и будет - «платье». Ваши специалисты наших бабок научили. А еще мы называем по-русски ведро…

ОНИ КОПИРУЮТ УЖЕ ГОРОДА И СТРАНЫ!

А потом мы шли по центральной улице исторического Харбина и… хохотали.

Магазинчики скопированы неплохо.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нет-нет, не над Харбином - с ним все в порядке. Скромный по китайским масштабам город с 10-миллионным населением, по-советски просторными проспектами и памятником местному Сталину - Мао Цзэдуну. Типичная мегановостройка, в центре которой бережно хранился «брильянт»: русская улица.

Ребёнок играет на одной из многочисленных скульптур на местном Арбате в Харбине.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С нее полтора века назад и начался Харбин. Теперь это - одна из юанекачалок, из которых и состоит Китай.

Смотря на историческую улицу становится понятно, почему ее называют "Арбат-2".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ведь масштаб внутреннего туризма в полуторамиллиардной стране таков, что остальной мир ему и не нужен.

Остальная планета для миллиарда китайских туристов уже возведена здесь, внутри Китая: построены города, копирующие разные страны. Можно приехать, посмотреть копию, если добираться до оригинала дорого или лень. (В следующей части репортажа мы окажемся в возведенной китайцами России, что раздавит нас окончательно).

С этойулицы полтора века назад и начался Харбин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но у китайцев есть дар - что бы они ни делали, получается грандиозно, эффектно, а если присмотреться - смешно.

Вот, к примеру, Арбат-2 в Харбине. Магазинчики скопированы неплохо, вывески «У Николаича» - почти без ошибок. На прилавках незнакомая и подозрительная водка за 120 юаней (более тысячи рублей!), белковая псевдочерная икра за ту же цену. Ну и все в том же духе - бинокли, валенки, шапки-ушанки.

ЦАРЬ МАРКОВНИКОВ

Но рассмешил нас… Петр I , чей портрет мы увидели в одном из магазинов.

- Почему не Ананасов, друг?! - допрашивал Ворсобин с хохотом продавца.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В это мгновение мы поняли, что китайцам на самом деле плевать, хороша ли водка или икра (ее они терпеть не могут). Миллионы китайцев едут за русским духом, за непонятной, но такой притягательной для них кириллицей. И как европейцы гуляют по Чайна-тауну, таращась на иероглифы, точно так же китайцы приплясывают под калинку-малинку…

Под портретом Петра I надпись «Марковников».

- Царь - Марковников?!! - бился в судорогах Витя.

- Почему не Ананасов, друг?! - допрашивал я с хохотом продавца.

- Давай уж пиши - царь Помидоров! - резвился Гусейнов.

Китаец, разумеется, ничего из нашей истерики не понял. Раньше к царю Марковникову вопросов не было.

А потом…

Потом стало грустно.

Знакомая история.

Уже сейчас здесь официально считается, что Харбин основали китайцы. Да и кто будет спорить? Кто вспомнит, что в начале прошлого века Российская империя потратила половину своего госбюджета (около миллиарда рублей золотом) на строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) и возведение городов, куда мы держим свой путь, - Дальний (Далянь), Харбин, Порт-Артур...

Официально русская экспансия объяснялась тогда союзничеством с Китаем против Японии (за разрешение строительства Россия выплатила двухмиллионную взятку китайскому сановнику Ли Хун-Чжану). И на севере Поднебесной один за другим росли русские города. Строились заводы, фабрики, и, казалось, еще чуть-чуть и расцветет русский мир…

Российские патриоты назвали это Желтороссией…

Что-то мне это напоминало.

Ах, да, на западе империи - Малороссия, а на востоке - Желтороссия. Все логично. И будто на века.

Теперь от Желтороссии осталась пара русских слов, водка, улица. И этот Марковников.

Как чья-то усмешка. Или урок.

Продолжение следует

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