Врача-гематолога Елену Мисюрину отпустили из СИЗО

5 Февр. 2018 2018-02-05T18:55:19+03:00

Эксклюзив «КП»: первый комментарий Елены Мисюриной после освобождения. Врач-гематолог Елена Мисюрина отпущена из СИЗО под подписку о невыезде. Смотрите эксклюзивное видео «КП» с первыми комментариями медика, осуждённого на два года после гибели пациента.

Осужденный на два года медик была освобождена под подписку о невыезде [видео]

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Врач-гематолог Елена Мисюрина, которая была осуждена на два года колонии общего режима за смерть пациента, покинула следственный изолятор. В понедельник, 5 января, ее освободили под подписку о невыезде по решению Мосгорсуда, сообщает корреспондент "КП".

"Удовлетворить жалобу защиты Мисюриной и представление прокуратуры, изменить ей меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде до вступления в силу приговора в ее отношении", - озвучил постановление судья.

Между тем, за гематолога вступился известный врач Леонид Рошаль, который не был знаком с подсудимой лично, но предложил осудить себя вместо нее, также в защиту женщины высказалась и столичная прокуратура.

Ранее именно этот надзорный орган московского ЮЗАО обжаловал приговор суда и попросил вернуть уголовное дело прокурору.

Мисюрину освободили из-под стражи сразу же в зале суда до рассмотрения жалоб на приговор. Когда именно состоятся заседания по данному вопросу, пока неизвестно.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как главу гематологической службы Городской клинической больницы №52 Елену Мисюрину осудили на два года колонии, признав виновной в действиях, повлекших смерть пациента.

Инцидент произошел более четырех лет назад после того, как врач провела мужчине трепанобиопсию. Все прошло успешно, и пациент в этот же день приступил к работе, однако уже вечером ему стало плохо и через четыре дня он скончался в одной из частных клиник. Обвинили же в случившемся Мисюрину.

При этом, ранее стало известно, что гематологу предъявили иск гражданско-правовой ответственности, который предусматривает компенсацию морального ущерба в пятнадцать миллионов рублей.

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