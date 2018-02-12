Почему Ан-148 начал резко тормозить при наборе высоты

12 Февр. 2018 2018-02-12T17:50:22+03:00

Кадры столкновения Ан 148 с землей. Пассажирский самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» Москва-Орск пропал с радаров почти сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово. Ан-148, на борту которого находились 71 человек, стартовал со взлетно-посадочной полосы в 14:21. Спустя 4 минуты связь с ним пропала.

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Днем 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148, выполнявший рейс Москва — Орск. На борту было 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Погибли все. Основная причина - техническая неисправность.

Эксперт Юрий Антипов одним из первых изучил графики флайтрадара и определил, что во время пятиминутного полета у самолета четыре раза происходил провал скорости. А это значит, что двигатель Ан-148 был неисправен. Хотя, по информации следственного комитета, экипаж не сообщал о технических проблемах диспетчеру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639086" frameborder="0"></iframe> Трек разбившегося Ан-154.По данным Flightradar, самолет пробыл в воздухе чуть больше двух минут

- У меня вырисовывается только одна причина крушения Ан-148, - говорит Антипов. - И эта причина из разряда чрезвычайно редкой. Вот ее характерные симптомы. Во-первых, самолет несколько раз сбрасывал скорость. Замедление скорости составляло около 100-150 км/час за примерно 10-15 секунд. Такое резкое торможение могли делать работающие двигатели только в реверсе. Во-вторых, на последнем участке полета, когда самолет фактически падал в пике и скорость при нормальной тяге должна была возрастать, но она оставалась неизменной.

Схема происшествияФото: Алексей СТЕФАНОВ

- Реверс - это торможение?

- Да. При реверсе меняется направление газов из турбины двигателя. Возможно при наборе высоты произошло кратковременное периодическое включение реверса тяги. Очень редкий вариант. Но факты флайтрадара указывают именно на это. Не может так резко тормозить самолет в полете. У него в полете нет тормозов, за исключением тормозных щитков. Но и они не в состоянии так резко тормозить самолет. И если самолет падал носом вниз в крутом пике, только реверс двигателей может воспрепятствовать набору скорости в этом падении. Маловероятно, но два объективных факта, повторюсь, на это указывают.

- Если я правильно поняла, то самолет стал тормозить при взлете?

- Не при взлете. Взлет - это этап разгона самолета по взлетно-посадочной полосе и отрыв от нее. Дальше происходит набор высоты и выход на курс и разрешенный эшелон.

Характеристики самолёта Ан-148Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- Можно сказать, что двигатель как бы зачихал в полете?

- Нет, он не чихал. Двигатели работали нормально, но по непонятной пока причине он тормозил.

- Что в это время чувствовали пассажиры?

- Тоже самое, что и в автомобиле, когда водитель то резко тормозит, то резко ускоряется. Тела то прижимало к спинкам сидений, то они висели на ремнях.

- Но почему, зная о неполадках, пилоты не сообщили о них диспетчеру?

- Если мое предположение подтвердится, то возможно пилоты до конца не осознали в чем причина. Им нужно было время, чтобы осмыслить происходящее. Они видели, что резко падает скорость, пытались разогнаться, но не получалось. Думаю, ни одного такого случая не было в их практике.

Коптеры пролетели над местом крушения Ан-148.

ПРОВЕРКА СЛУХА

Ан-148 не обработали антиобледенителем, потому что это дорого?

Специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, почему эта версия несостоятельна.

Обсуждая версии катастрофы, некоторые «диванные» аналитики в интернете вспомнили крушение самолета ATR-72 под Тюменью в апреле 2012 года. Тогда, мол, самолет не обработали антиобледенителем и из-за этого он упал. Не исключено, что и в этот раз причина та же.

- Это недостоверно, - уверяет специалист по безопасности полетов Александр Романов. - Погода была хорошая. Самолет был транзитный. В Москву прилетел из Саратова. Он был чистым без остатков снега и льда. Условия были такими, что никакое обледенение ему не грозило. К тому же сама обработка нужна только для того, чтобы борт безопасно взлетел. А при наборе высоты и скорости эту пленку срывает ветром и она уже никакой роли не играет.

- Но если предположить, что это было обледенение...

- Самолет нырнул бы в пике и все его обломки находились бы в пределах 100 метров.

- Говорят, обработка противообледенителем - дорогая процедура?

- Все зависит от типа самолета, концентрации самой жидкости. Стоимость начинается примерно от 150-200 долларов. Разумеется, за это платит авиакомпания.

СПИСОК ПОГИБШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ АН-148

Редакция "Комсомольской правды" соболезнует семьям и близким погибших

ВЕРСИИ

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