Погибший в катастрофе Ан-148 швейцарец летел в Орск монтировать новый компрессор

12 Февр. 2018 2018-02-12T17:50:22+03:00

На разбившемся самолете оказались также два сотрудника завода, куда направлялся гражданин Швейцарии: отец и сын

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На борту разбившегося вчера в Подмосковье самолета Ан-148 находился сотрудник швейцарской фирмы Клай Ульрих, который летел из Москвы на завод «Орскнефтеоргсинтез». Погибший гражданин иностранного государства должен был произвести монтаж нового компрессора на установке гидрокрекинга (один из видов переработки высококипящих нефтяных фракций). Что с новым оборудованием будет теперь, пришлют ли нового сотрудника для его ввода в эксплуатацию - на заводе пока об этом не думают. По крайней мере, этим вопросом здесь займутся после похорон.

Главный энергетик этого предприятия Владимир Нормантович и его сын Александр, также возглавляющий группу дирекции крупных проектов «Орскнефтеоргсинтеза», оказались на одном борту со швейцарцем совершенно случайно. В столицу они летали в частном порядке по личным делам. Владимир Нормантович проработал на заводе с 1984 года, у него остались супруга и дочь. Его сын трудится здесь на протяжении 15 лет, собственной семьи завести пока не успел.

Возглавляющий группу дирекции крупных проектов «Орскнефтеоргсинтеза» Александр Нормантович.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Дружная семья, и отец, и сын - очень хорошие специалисты, настоящие профессионалы нефтяной отрасли. Все работники предприятия восприняли данную новость как личную утрату. Мы скорбим со всей страной. Трудно думать о чем-то другом в такие моменты, - рассказала директор департамента по связям с общественностью «Орскнефтеоргсинтеза» Ирина Мельник. - Помимо помощи, оказанной родственникам погибших властями и «Саратовскими авиалиниями», на предприятии принято решение оказать значительную материальную помощь и вообще любую поддержку, которая только семье потрубется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639108" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил. Список пассажиров Ан-148.На борту самолета Ан-148, выполняющего рейс Москва-Орск, находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. "Комсомолка" публикует полный список погибших. Скорбим.

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