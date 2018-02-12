Почему не объявлен общероссийский траур из-за крушения Ан-148

12 Февр. 2018 2018-02-12T17:50:22+03:00

Октябрь 2015 года. Люди приносят цветы, свечи и игрушки ко входу в здание аэропорта, в память о жертвах авиакатастрофы самолета Airbus A321. В России был объявлен национальный траур. Фото: Александр ГЛУЗ

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После падения пассажирского самолета в Подмосковье погиб 71 человек. В Оренбургской области (Ан-148 летел рейсом Москва-Орск) 12 февраля объявлен траур. Но читатели «КП» задались вопросом: почему же день скорби официально назначили только в одной губернии, а не по всей стране?

Тут нет строгих рамок закона. Преимущественно все зависит от личного решения чиновников. В отдельной области день скорби объявляет губернатор при единовременной гибели более 10 человек. А вот общероссийский траур наступает после решения президента России. Обычно его объявляют при гибели в катастрофе более сотни граждан. Есть и исключение из правил. Когда в 96-м году автобус со школьниками столкнулся с тепловозом – погибли 19 человек, из них 17 детей. В этот день траур был во всей стране.

В траурное время приспускают государственные флаги. А театры, телеканалы и радиостанции просят отказаться от юмористических и развлекательных постановок и передач. Хотя за несоблюдение этих рекомендаций ТВ или радио никто не накажет – это добровольное решение, которое полностью лежит на совести гендиректора. Также в день скорби отменяют городские праздники, концерты и спортивные соревнования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639108" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил. Список пассажиров Ан-148.На борту самолета Ан-148, выполняющего рейс Москва-Орск, находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. "Комсомолка" публикует полный список погибших. Скорбим.

КАК У НИХ?

- В Америке, когда падает самолет или происходит страшное происшествие, объявляют траур на уровне одного штата, - поделился с «КП» американист, профессор ВШЭ Александр Домрин. - Чтобы это был общенациональный уровень, должно случиться нечто, как 11 сентября с «Башнями близнецами». Хотя стрельба в школе – это местное событие. Какого-то законодательства по поводу траура нет. Все решает мэр, губернатор или президент. Хотя в маленьких европейских государствах траур могут объявить из-за гибели 10-15 человек.

Когда объявляли всероссийский траур?

1. 12 июля 2011 года. Из-за шторма потерпел крушение теплоход "Булгария". Погибли 122 человека;

2. 9 июля 2012 года. Наводнение в Краснодарском крае унесло жизни 171 человека. И опрокинулся автобус с паломниками из России под Черниговом - погибли 14 человек;

3. 1 ноября 2015 года. Теракт на борту пассажирского самолёта, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 224 человека;

4. 26 декабря 2016 года. Падение самолёта Ту-154 при взлёте в Сочи. Погибли 92 человека.

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Редакция "Комсомольской правды" соболезнует семьям и близким погибших

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