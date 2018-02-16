Летчик Сергей Иванов: «На всю страну только два вуза готовят командиров экипажей. Но получить корочку — ничего не значит»

16 Февр. 20:24 2018-02-16T20:41:38+03:00

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«Стать вторым пилотом, и тем более командиром воздушного судна — сродни подвигу. Это годы обучения, тысячи часов налета и практики. И все для того, чтобы потом сказали: «диплом липовый, и летчик - неквалифицированный?» - возмущаются коллеги погибшего в Ан-148 второго пилота Сергея Гамбаряна.

Точные причины катастрофы АН-148, разбившегося 11 февраля в Раменском районе Подмосковья, пока не названы. Но озвучивались разные версии: от теракта (ее сразу отмели), до традиционной в таких случаях «ошибки пилота». Тут-то и всплыла информация, что Гамбарян переучивался из бортпроводника в летчика в частной авиашколе России — Челябинском летном училище гражданской авиации, ранее - УТЦ «Челавиа». У заведения не было лицензии от Росавиации.

Конечно, звучит такое заявление дико, тем более в свете произошедшего события. Получается, у нас любой стюард, отучившись 10 месяцев, может стать пилотом, сесть за штурвал самолета и возить людей?

МОЖНО ПЕРЕУЧИТЬСЯ

Пилоты, тем более крупных воздушных судов, можно сказать, элита общества. Во-первых, потому что учеба не самая простая. Во-вторых, учебных заведений, готовящих пилотов, на всю страну раз-два и обчелся.

- Государственных вуза всего два — то самое Ульяновское высшее авиационное училище, где танцевали курсанты (УВАУ ГА). Санкт-Петербургский Государственный Университет Гражданской Авиации (СПГУ ГА). Есть еще три средне-специальных летных училища гражданской авиации, где обучают именно на управление самолетом. Это Сасовское (СЛУ ГА), Краснокутское и Бугурусланское (БЛУ ГА), - рассказывает пилот крупной российской авиакомпании Сергей Иванов. - Плюс можно переучиться на пилота, но только если уже есть базовое техническое образование. То есть получить как бы второе, высшее, пройдя курс теории и практики (налеты часов). Такое делали в СПГУ ГА, в УВАУ ГА и в Южно-уральском государственном университете(ЮУрГУ). Но! Получить корочку, где написано «пилот» - еще ничего вообще не значит. Самое главное — налет часов, на это смотрят при приеме на работу, за этим же строго следят проверявшие из Росавиации.

Свои учебные базы есть в крупных авиакомпанияхФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Например, чтобы стать вторым пилотом, дипломированному летчику надо пройти несколько этапов. Первое — переучиться на нужный тип самолета (в вузах и училищах летают на лёгких воздушных судах, а не на «боингах»). Свои учебные базы есть в крупных авиакомпаниях («Аэрофлот», «S7»), более мелкие посылают либо туда же, либо в рекомендованные Росавиацией российские и зарубежные школы. Повезло, если их оплатит будущий работодатель, но часто люди тратят свои деньги. Продают машины, берут кредиты.

Второй этап - стажировка в авиакомпании. Человек определенное количество часов (все прописано в указах и нормативах) летает стажером под присмотром инструкторов. Он закреплен за командиром воздушного судна, и пока не налетает программу ввода (она прописана в официальных документах), он не сможет стать вторым пилотом.

А чтобы работать командиром воздушного судна, надо сначала налетать 1500 часов (не на тренажере, а на настоящем самолете в настоящем рейсе). Потом закончить командирскую школу, снова стать командиром-стажером, и только, когда сдашь все нормативы авиакомпании, тебя допускают к штурвалу.

- А есть такие авиакомпании, которые для сокращения бюджета или еще по каким-то причинам, берут пилотов не прошедших какой-либо этап?

- Нет! Кроме авиакомпании за всем следит Росавиация. Все этапы подробно документируют и строго проверяют.

СТАЛИ АННУЛИРОВАТЬ ЛИЦЕНЗИИ

У Сергея Гамбаряна было больше 800 часов налета на реальных рейсах(!) в реальных авиакомпаниях. А это по сути уже значит, что уровень его профессиональной подготовки не вызывает сомнений.

- После школы он закончил Ленинградское авиационно-техническое училище гражданской авиации, - рассказала сестра погибшего. - Потом Московской Государственный Технический Университет гражданской авиации по инженерной специальности. Стать вторым пилотом он смог уже после окончания курсов профессиональной переподготовки в Южно-уральском государственном университете(ЮУрГУ) с лётной практикой в «ЧелАвиа». Но и на этом не остановился и закончил Санкт-Петербургский авиационный институт. В нем он учился на заочном, но это допускается, если студент уже работает в авиакомпании и летает. Это международная практика.

У Сергея Гамбаряна было больше 800 часов налета на реальных рейсахФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но так сложилось, что одно из четырех образований второй пилот разбившегося под Москвой Ан-148 Сергей Гамбарян получил в некогда крупнейшей частной авиашколе России «ЧелАвиа». Школа известная и уважаемая среди всех летчиков нашей страны. Именно тем, что здесь дают очень хорошую летную практику. Есть возможность самостоятельных полетов, ночных, маршрутных. Сначала школа существовала как авиационный учебный центр при авиакомпании «ЧелАвиа», а в 2014 году отделилась в самостоятельное учебное заведение, полностью частное – Челябинское лётное училище гражданской авиации.

- Я закончил это училище в феврале 2016 года, - рассказал «КП» пилот Павел Семченко. - А летом того же года Росавиации стала аннулировать лицензии пилотов, выданных с начала 2014 года, которые сама же раньше и выдавала. Официальная причина — улучшенная (по приказу Росавиации) программа подготовки пилотов не была внесена в новую сертификацию. Мол, разработали новое обучение, снова оформляйте сертификат. Чисто бюрократические тонкости. Всего пострадало от этого больше 60 человек. Многие обратились в суд на ведомство. Есть коллективные, есть частные иски. Минтранс (головная организация над Росавиацией) даже подтвердило незаконность этих аннулирований. Мы отстаиваем свои права в суде. Пока с переменным успехом. Очередное заседание 2 марта 2018 года. Это огромный скандал в летном мире. ЧЛУГА (Челябинское лётное училище гражданской авиации) вообще фактически уничтожили. Наверное потому, что конкуренция (учиться там было дешевле, чем в государственных вузах)? Нам же, выпускникам, ничего не предложили, ни переэкзаменовку, ни проверку умений управлять самолетом. Сказали — идите учиться заново куда хотите.

Конкретно к диплому Сергея Гамбаряна ни у кого претензий никогда не было. Он закончил ЮУрГУ и тренировочный центр «Челавиа» еще в 2013 году.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

Список погибших в крушении самолета АН-148 в Подмосковье

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