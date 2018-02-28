Головы российской элиты борются, Рыбки летят или Кто заказал Насте собирать компромат

28 Февр. 18:30 2018-03-01T03:13:03+03:00

Понятно, что на яхте олигарха девушка прицельно и добросовестно собирала компромат Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Настя - реальная дурочка, попавшая в зависимость от тренера Лесли, подсаженная на него до полной потери мозгов, считает наш колумнист

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В ситуации с Рыбкой мне хотелось прояснить один момент. Понятно, что на яхте олигарха девушка прицельно и добросовестно собирала компромат. Тут, в сети, даже спорили, на кого.

Ничего не знаю про интриги в высоких сферах, судить не берусь. Ясно только, что просто так такие вещи не сливают. Но вот мне интересно: сама Рыбка - понимала, что делала? Или была дурочкой - игрушкой в чужих руках?

И я прочитала - пролистала ее книжку про отдых на яхте с неким Русланом.

Кто бы ни правил и ни собирал эту книжку - в основе записки самой Рыбки.

И я получила ответ на свой вопрос.

Настя - реальная дурочка, попавшая в зависимость от тренера Лесли, подсаженная на него до полной потери мозгов.

А Лесли - я навела справки - среди коллег, тренеров-пикаперов считается отморозком, странноватым типом, который зашел дальше всех в пропаганде отношения к девушкам как к куску мяса, выбивает из учеников малейшие признаки душевной привязанности, призывая относиться к любви как к еде. Понравилась девушка? Влюби ее в себя и брось. Такие задания. Короче, этот насквозь сломанный человек не дорожит никем.

nastya_rybka.ru Up to now the contingent of my followers more or less has been clear to me

И он посылает эту самую влюбленную в него Рыбку к олигарху, миллиардеру. Якобы для изучения на практике техник соблазнения. И заставляет ее - при том, что вокруг охрана - записывать их разговоры на диктофон и высылать ему. Как он ей объяснил - чтобы лучше понимать, что происходит, и давать советы, как себя вести.

Причем Рыбка сама пишет: ей страшно это делать. И она даже вначале попросила: я и так отсылаю каждый день тебе подробные отчеты. Может, можно не писать на диктофон?

- А вдруг твое восприятие неправильное? Я должен иметь точную картину, чтобы твои действия были безупречны! Записывай! - ответил тренер.

- Вот как он обо мне заботится! - восхитилась Рыбка. И тут же спалилась с диктофоном - "Руслан" случайно включает ее телефон и видит, что идет запись.

Девушка чудом выпутывается, и в панике пишет наставнику: может, можно больше не записывать? Боюсь, меня отправят к другим рыбкам в море!

- Охотницы не боятся! - отвечает добрый тренер. А также дает новые задания - обязательно сделать с олигархом селфи. И прислать ему. Сфотографироваться голой за рулем яхты. И немедленно прислать ему. Рыбка еще извиняется, что смогла сфоткаться только в стрингах.

Нравится Насте проводить время на яхтеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И все эти шпионские задания в духе секретных спецслужб - исключительно для проверки теории тренингов практикой.

Мы фактически проводили совместный эксперимент! - с гордостью пишет Рыбка.

nastya_rybka.ru Мы сами лепим себе мужчин. Вы не задумывались о том, что человек, влюблённый в нас, нам всегда приятен

Очень хитрый мальчик, очень. И очень глупая девочка. Старая история.

Но сам он, конечно, тоже не организатор. Наверное, получил заказ. И отработал. А вот теперь возмездие настигает их на наших глазах в Таиланде. Сидят с Лесли и еще 8 секс-тренерами в тайской тюрьме за нелегальную деятельность - они там уроки вели. Настя уже жалуется на ужасные условия содержания и призывает американские спецслужбы на помощь, обещая им раскрыть все-все секреты: и как Трампа выбирали, и вообще... Неужели и с Трампом?!

Головы российской элиты борются, рыбки летят...

Какой сюжет для сериала!

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