От ботана до секс-символа: кто такой Алекс Лесли, научивший Настю Рыбку охоте на миллиардеров?

СЕГОДНЯ 01:05 2018-02-28T01:36:51+03:00

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За последний месяц о Насте Рыбке (она же Анастасия Вашукевич) и ее наставнике, организаторе секс-тренингов Алексе Лесли (он же Александр Кириллов), узнал даже тот, кто не хотел. Рыбка грамотно подала себя как «охотницу на миллиардеров», написав книгу об искусстве соблазнения богатых и знаменитых. Полтора года назад книга увидела свет, но покупали ее слабо (мало ли сколько таких «охотниц» пишут свои фантастические мемуары). Пока в сети не всплыла история о соблазненном Настей миллиардере. Народ ахнул: как удалось девушке из Бобруйска окрутить альфа-самца? Нашлись даже наивные дурочки, позавидовавшие Рыбке и ринувшиеся на тренинги Кириллова и Вашукевич.

«Комсомолка» попыталась разобраться: а не впаривают ли доверчивым Золушкам под видом курсов обретения личного счастья с олигархом очередную секту? А заодно, что за личность секс-гуру Алекс Лесли?

От ботана до секс-тренера

А кто такой Алекс Лесли - человек, который, по словам Насти, научил ее всему, что она умеет? Жил-был в Беларуси мальчик Саша Кириллов. Таких, как он, обычно называют ботанами - ужасная стрижка, прыщи, нелепые очки, немодная одежда. Плюс еще серьезное заболевание кожи - на руках и ногах огромные липомы (жировики). В подобных историях мальчики, претерпев некоторые трансформации, становятся или героями, или злодеями. Наш герой стал Остапом Бендером, придумавшим новый метод отъема денег у населения.

В юности Александр Кириллов выглядел как типичный ботаник.Фото: Соцсети

Если кратко, юный Саша не пользовался любовью женщин: они его избегали. Но так как парнем он был неглупым (окончил мехмат МГУ), то сначала пошел на курсы пикапа (искусства соблазнения), а когда стал получше выглядеть и появилась уверенность в себе, организовал собственные занятия.

Тренинги, которые они проводят, ужасны в своей простоте. Ученикам говорят, что они будущие охотницы и мастера. Но чтобы добиться успеха, надо пройти через ад. Например, заниматься сексом с незнакомцами, неприятными им мужчинами, даже через боль - якобы это помогает раскрепоститься. Или в обнаженном виде пройтись по городу, зайти в ресторан в трусах и лифчике, совокупляться на улице... Найти за день партнеров по групповому сексу. Иногда Кириллов приводит на курс друзей, которые выбирают любую ученицу и прямо тут же при всех овладевают ею. При этом называют девушек чмошницами и псинами, могут даже устроить сеанс уринотерапии. Все выполненные «задания» обязательно надо снять на видео и выложить в сеть как доказательство (отсюда и взялось интимное видео балерины Волочковой, соблазненной учеником Александра). Понятно, что до конца доходят единицы. И одна из таких - Настя Вашукевич.

В интернете с жаром обсуждают тренинги Алекса Лесли. Многие ждут, когда же власти прикроют его лавочку, ибо это все выглядит аморально и очень напоминает секту. Кириллов несколько раз был бит, на него пытались завести уголовные дела, его странички в интернете блокировал Роскомнадзор. Мало того, ему дважды приходилось инсценировать свою смерть. Ищут Лесли многие.

Рыбка и Лэсли много времени проводят вместеФото: СОЦСЕТИ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Послушное совокупляющееся стадо»

Клинический психолог, НЛП-тренер Института психотерапии и клинической психологии Елена МАНАФОВА:

- Тренинги Алекса Лесли - это не секта. Так, сообщество по интересам с неким лидером. Любую секту так или иначе отличает некое верование во что-то высшее, идея. Здесь идет как раз отказ от всех убеждений, обесценивание, уход от норм морали. Делается это осознанно. Убеждения составляют внутренний стержень, на котором формируется личность, - представления о добре и зле, дозволенном и запрещенном. Если все это сломать (с этого и начинает Лесли), человек становится словно инфантильный ребенок или даже животное, которым движут инстинкты - «хочу» становится главным драйвом. Такими людьми легко управлять. Они послушное совокупляющееся стадо.

Отдельно можно отметить категорию людей, которые идут на тренинги. Это могут быть люди с психической патологией или сексуальной зависимостью.

Настя признается, что дети ей не особенно интересны. То ли дело секс-тренинги!

НЕ ЖДАЛИ

Секс-гуру работает в «Сколково»?

Мы нашли в интернете фотографию Алекса на фоне инновационного центра «Сколково». Казалось бы, где секс-тренинги, а где наука? Что это было - дешевые понты или еще одно место работы?

Как мы выяснили, Лесли под своей настоящей фамилией Кириллов действительно является учредителем некоего «Центра интеллектуальных систем прогнозирования» фонда «Сколково». Информация о нем есть на сайте фонда: «Директор по науке, идеолог, инвестор проекта. Патенты США, Китай, Россия. Более десяти публикаций в англоязычной научной периодике по теме проекта. Поддержан грантополучателями DARPA и NASA. Контакты: NASA, DARPA, Rafael, Boeing лаборатория в UK и многочисленные исследовательские центры при университетах США, Китая, Зап. Европы».

Алекс на фоне инновационного центра «Сколково».Фото: Соцсети

Для начала мы решили поинтересоваться: что же такое «грантополучатели DARPA»? Оказалось, это управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США. Тут бы нам, конечно, обвинить Лесли в работе на минобороны Америки и шпионаже. Но, как заявила нам Настя Рыбка в эфире Радио «КП» (97,2 FM), не то чтобы это приносит ему какие-то дивиденды.

- Позор, что у нас ученый, вместо того чтобы заниматься своими разработками, вынужден зарабатывать деньги за счет сексуальных тренингов! - возмущается Рыбка. - Алекс говорил, что «Сколково» не выделил ни одного гранта на его проекты, хотя он уже 15 лет занимается наукой. У него был проект по кардиомониторингу, до этого он анализировал ошибки в работе двигателей. Работал с какими-то американскими инвесторами. Но сейчас Алекс, по сути, является единственным инвестором своего проекта. А уж где он деньги берет - нашему правительству должно быть стыдно.

Мы нашли в интернете научную статью, подписанную Александром Кирилловым, о том, что «теперь можно предсказывать инфаркт при помощи смартфона». И отправили ее врачу-кардиологу, главному терапевту Ильинской больницы, члену Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярославу Ашихмину, чтобы он прокомментировал: имеют ли исследования Кириллова какую-то научную ценность?

- У меня есть огромные сомнения в том, что мы имеем дело с каким-то научным прорывом, - считает доктор Ашихмин. - Почему я так категоричен? Кардиограмма с поверхности тела, к сожалению, дает очень небольшую информацию о том, что происходит с сердцем. К примеру, в первые минуты развития инфаркта миокарда кардиограмма этого не показывает. Поэтому то, что мы можем что-то спрогнозировать в результате некоего длительного анализа, выглядит как полная чушь. Никому в мире этого сделать не удалось. Сейчас в России волна подобных «изобретений» - какие-то псевдополезные девайсы. Я рассматриваю эту работу как очередной проект, который нацелен на то, чтобы быстро срубить денег и написать научный отчет, не нужный клиницистам. Чтобы подобная работа призналась заслуживающей доверия, необходимо провести исследование длительностью 5 - 10 лет. Повесить этот монитор тысячам человек и наблюдать, как он в действительности работает. Сомневаюсь, что подобное исследование делали хотя бы на животных.

Как эксперт фонда «Сколково» я вижу, что медицинские проекты для получения грантов проходят серьезную экспертизу, и ее не удается пройти глупым и ненужным предложениям. И это прекрасно: я аплодирую руководству фонда. Не надо тратить на это деньги.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сладкую парочку арестовали в Таиланде

Пока мы готовили этот материал, Лесли и Рыбка вели семинары по соблазнению в Таиланде. В курортном городе Паттайя на протяжении 10 дней Настя и ее друг учили четыре десятка человек из России. Не бесплатно, конечно: курс обходился каждому участнику в 36 тысяч рублей. В последний день, когда ученикам вручались «дипломы», в аудиторию ворвались тайские полицейские. В следственный изолятор доставили 10 человек - у некоторых из них оказались проблемы с миграционным законодательством (просроченная виза и незаконный въезд в страну). Организаторам тренинга вменили нелегальный заработок на территории Таиланда: вся компашка трудилась без разрешения на работу и оплаты налогов.

- В этой стране строго следят за тем, кто и что делает на их территории, - объяснил «КП» юрист по международному праву Андрей Карповец. - Отдыхать - отдыхайте, а если вздумаете работать - будьте добры, отчитайтесь и заплатите налоги.

К слову, именно любовь к освещению своей деятельности в интернете и сгубила бизнес парочки: полицейские узнали о происходящем из соцсетей. Что же грозит секс-инструкторам? На момент подписания номера в печать окончательного решения принято не было. Но Рыбка, Кириллов и их подельники могут быть приговорены к штрафу в 180 тысяч рублей в местной валюте с последующей депортацией и запретом на въезд в Таиланд. Либо к реальному тюремному сроку до двух лет. Тайские власти оповестили посольство РФ о задержании наших соотечественников. Но дипломаты не обязаны вмешиваться в происходящее, поэтому нарушением трудового законодательства будет заниматься местный суд.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Шок: у Насти Рыбки трое брошенных детей!

«Охотница за миллионерами» рассказала Радио «Комсомольская правда», что сейчас у нее нет ни времени, ни желания заниматься своими отпрысками

Имена Насти Рыбки и ее верного спутника и соратника Алекса Лесли стали известны общественности после того, как грянул скандал из-за приключений «Охотницы» на яхте одного из богачей. Напомним, что девушка, как прилежная ученица, подробно описала свои секс-подвиги на яхте олигарха в своей книге, где постоянно упоминала некоего Алекса Лесли, как человека, который инструктировал ее для правильного «кадрежа» богатых мужчин. После того, как ее «приключения» стали широко обсуждаться чуть ли не в каждом доме, всем стало интересно - кто вообще такая эта Рыбка, чем она так хорошо? (подробности)

Настя Рыбка попыталась продаться американским спецслужбам из тайской тюрьмы

Напомним, что тайские полицейские задержали Рыбку, Лесли и еще восьмерых их подельников в минувшее воскресенье, за организацию нелегальных секс-тренингов. Их обвиняют в том, что они работали на территории Королевства Таиланд без соответствующих разрешений, нарушив тем самым трудовое и миграционное законодательство (подробности)

РЕАКЦИЯ

«Настю Рыбку и Алекса Лесли нужно посадить в самую вонючую камеру с крысами и червями»: Виталий Милонов осуждает секс-гуру

Красивая сказка молоденькой соблазнительницы олигархов Насти Рыбки обернулась тюрьмой Таиланда. Туда ее посадили вместе с секс-гуру Алексом Лесли. На райских берегах Рыбка и Лесли проводили уроки, посвященные свободной любви. Всего в Тайланде собралось 40 учеников. Каждый раскошелился на 600 долларов. Их секс-уроки сорвала полиция. (подробности)

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