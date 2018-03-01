Путешествие по Океании. Науру: Чудо-остров с печальной судьбой

1 Март 16:30 2018-03-01T20:32:57+03:00

Сам остров является наглядным примером того, как нельзя обходиться с живой природой. Фото: Роман Тульнов

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Продолжение. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5

Науру возникает как сон. Как мираж. Науру является из ничего. Маленькое зеленое блюдце посреди бесконечной синевы. Земля этого тихоокеанского острова – плато, окруженное коралловыми рифами. С высоты кажется, что мы прилетели в тропический экваториальный рай.

Взлетная полоса на острове по совместительству является и основной площадкой для государственных торжеств. Поскольку на обочине располагается комплекс правительственных зданий – парламент, правительство и резиденция президента, она просто идеально подходит для проведения больших и малых мероприятий. Впрочем, история для небольших островных государств не такая уж и редкая – в Тувалу, например, взлетная полоса также выполняет функцию единственной в стране асфальтированной дороги и футбольного поля.

На обочине аэродрома располагается комплекс правительственных зданий – парламент, правительство и резиденция президента. Фото: Роман Тульнов

Площадь Науру – всего 21 квадратный километр. Меньше его только Монако и Ватикан. Чтобы объехать эту страну вдоль и поперек, понадобится не больше часа.

Остановились в гостинице «Айво», одной из двух на острове и, как считается, лучшей, поскольку сбоку имеется что-то вроде сталинской балюстрады с резными столбиками. Скрипучие, расшатанные временем и грузными постояльцами кровати. Кондиционеры образца 70-х годов прошлого века - помните, эти большие коробки с тумблерами-переключателями, которые изнурительно борются с жарой, производя шум семибалльного океанского шторма? Такие же, но еще более древние холодильники общемировой системы «Морозко». Деревянные облезлые ручки на ржавых шурупах. Потянешь за нее – и она гостеприимно остается в руке. Застенчивые прохудившиеся шторки на окнах цвета выцветшей фуксии.

Земля этого тихоокеанского острова – плато, окруженное коралловыми рифамиФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

До нашего приезда в этих апартаментах площадью 12 квадратных метров и стоимостью 150 австралийских долларов за день (120 долларов американских и, соответственно, больше 8 тысяч в рублях) располагались главы соседних островных государств и аккредитованные здесь послы, приглашенные на торжества по поводу 50-летия независимости Науру – страны с самой удивительной и неповторимой историей на планете Земля, которая наглядно показывает всему миру, а России в особенности, к каким последствиям может привести политика бездумного использовании природных ресурсов.

Взлетная полоса на острове по совместительству является и основной площадкой для государственных торжеств. Фото: Роман Тульнов

КОНЕЦ СКАЗКИ

Казалось бы, науруанцам когда-то сказочно повезло: в давние-давние времена, миллион лет до нашей эры, остров возник, как поднявшийся из глубин морской вулкан. На его конусе наросли кораллы, и на этом кусочке суши стали гнездиться птицы. За тысячелетия скопились горы помета. Так из кораллов и продуктов жизнедеятельности пернатых образовались богатейшие залежи твердых фосфатов, которые широко применяются для изготовления удобрений, значительно повышающих урожайность сельскохозяйственных культур.

Добыча полезных ископаемых началась на острове в начале 20-го века немецко-британским консорциумом. В целом, за неполных 70 лет освоением недр здесь занимались также австралийцы и новозеландцы. До 1968 года, пока науруанцы не получили независимость, добыча фосфатов велась в разумных пределах. Правда, от колоссальных доходов местным мало что доставалось. Но уже в первый год независимости экспорт ценного сырья увеличился в разы. О последствиях власти молодого суверенного государства не думали, ведь с каждым ушедшим пароходом с фосфатами благосостояние местных жителей росло в геометрической прогрессии.

Казалось бы, науруанцам когда-то сказочно повезло. Фото: Роман Тульнов

За считанные годы науруанцы стали богатейшими людьми на планете – ВВП на душу населения этой микроскопической страны стал самым высоким в мире после Саудовской Аравии, а в 1970-х гг средняя заработная плата островитян в четыре раза (!!!) превысила зарплату среднего американца. К концу 80-х годов прошлого века ежегодный доход на душу населения островка достигал 30 тысяч долларов.

Внезапно разбогатев, многие жители перестали ходить на работу – на добыче фосфоритов здесь работали гастарбайтеры из соседних Тувалу и Кирибати, для которых на берегу моря построили специальные общежития.

Поговаривают, что даже дети перестали посещать школу, а большинство семей наняли иностранную прислугу и имели парк дорогих автомобилей. На пике добычи науруанец запросто мог позволить себе сгонять в Австралию – это примерно 4 с половиной часа лета, чтобы полечить зубы.

В общем, деньги текли рекой. Но от былой роскоши здесь остались лишь воспоминания. Например, сейчас здесь любят рассказать приезжим о том, как местный начальник полиции купил то ли Мазератти, то ли Ламборджини, чтобы доказать, что он в него не влезет. Насколько правдива эта история, не известно, но факт остается фактом – жители Науру не слишком удачно распорядились свалившимся на них сокровищем. Никаких внятных попыток диверсифицировать доходы правительство не предпринимало, за что, собственно, и поплатилось - сейчас на острове запасов фосфатов осталось года на два-три, не больше. Местные власти, правда, обдумывают стратегический план - закопаться поглубже, где, возможно, есть еще один пласт. Но для этого нужны большие деньги, да и себестоимость фосфатов возрастет сразу в несколько раз, что уже не сулит большой выгоды.

Печально, но ничем другим зарабатывать себе на жизнь островитяне так и не научились: и рыболовство, и сельское хозяйство, и сфера услуг в Науру пребывают в зачаточном состоянии. Поэтому из сытой благополучной страны, еще 30 лет назад занимавшей второе место в мире по уровню ВВП на душу населения, Науру скатилось в самый низ всех возможных рейтингов.

Иду по бывшим местам добычи наурианского счастья и вспоминаю золотоносные полигоны на Колыме и отработанные нефтяные поля Югры. Тот же лунный пейзаж: зеленый плодородный слой уничтожен полностью, кругом кратеры и зубья выветрившихся кораллов.

Что с этим делать, никто не знает. То ли срыть начисто, произвести полную рекультивацию и заново засадить деревьями, то ли, как предлагают некоторые фантазеры, ничего не трогать, а создать в этих экстерьерах нечто вроде развлекательного парка с экстремальными развлечениями для заезжих туристов.

- А еще можно на Науру космодром организовать – до экватора отсюда всего 42 километра, запуски будут очень выгодными, - говорят знатоки. Носились с этой идеей многие местные политики. Даже на полном серьезе предлагали космическим державам: приходите и пользуйтесь, все в вашем распоряжении. Но как-то не сложилось.

С туристами здесь беда – приезжает не более 300 человек в год. Для пляжного отдыха Науру не годится – слишком мощное экваториальное солнце, нет хороших отелей, ресторанов. Да и развлечений особых нет - за тучные годы нуруанцы полностью европеизировались и практически извели народный колорит, на котором неплохо зарабатывают некоторые соседи по региону. Горная промышленность разорила не только экологию Науру, но и его культуру.

Несмотря на то, что здесь отличные условия для дайвинга и рыбалки, а мелководье вокруг острова имеет много живописных коралловых рифов, любители подводного плавания и рыбаки сюда практически не заглядывают - слишком далеко, да и для этого вида отдыха в Океании есть места более организованные.

Впрочем, несмотря на все это, телеканал «Науру телевижн» - местный аналог НТВ – неустанно вещает о небывалых перспективах страны. А государственная авиакомпания «Науру эйрлайнс» имеет целых пять «Боингов-737» (четыре пассажирских и грузовой), полностью укомплектована пилотами- австралийцами и, несмотря на высокие расходы на содержание, сокращать парк пока не собирается. Видимо, здесь еще не теряют надежду на туристический промысел.

ДРУЖБУ МАСШТАБОМ НЕ ИСПОРТИШЬ

Президент в Науру – больше чем президент: он одновременно и глава государства, и глава правительства, а также может занимать любые министерские посты. Барон Вака, энергичный отец нации в белоснежной рубашке и безупречном галстуке, прибыл на встречу с нами на своем черном спортивном Рэндж Ровере с красным кожаным салоном. Примечательно, что перед тем, как сесть в президентское кресло, Вака много лет занимал довольно экзотическую в наших краях должность – министр общественных работ.

Глава самого маленького государства в мире, у которого даже нет столицы (да-да, Науру – единственная страна, не имеющая столицы), был несказанно счастлив принять гостей из самого большого государства на планете – с Россией, которая почти в 815 тысяч раз больше Науру, у Барона Вака сложились самые что ни на есть прекрасные отношения. В ООН Науру всегда голосует за российские резолюции, одной из первых и, прямо скажем, немногих признала независимость Южной Осетии и Абхазии и даже установила с ними дипотношения. Впрочем,

Президент в Науру – больше чем президент: он одновременно и глава государства, и глава правительства, а также может занимать любые министерские посты. Фото: Роман Тульнов

Вака неоднократно встречался с представителями высшего руководства России, и, в отличие от многих своих коллег по региону, наведывался к нам в гости. Причем, не только в Москву – несколько лет назад он даже добрался до морозного Екатеринбурга. Город ему настолько понравился, что лидер Науру без колебаний пообещал поддержать заявку уральской столицы на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО.

В ближайших планах Барона Ваки – приехать в Россию на Чемпионат мира по футболу. Этот вид спорта в Науру очень любят и уважают – в крошечной стране целых четыре стадиона общей вместимостью почти 10 тысяч человек – примечательно, что примерно столько жителей сейчас и проживает на острове.

Более того, еще в начале 90-х науруанцы впервые в своей истории собрали национальную сборную по футболу и провели знаменательный матч – со сборной Соломоновых островов, которая в Океании является самым грозным соперником. Победить соломоновцев дебютанты и не мечтали, однако игра закончилась в их пользу с сенсационным счетом 2:1. Однако, несмотря на это, сборная Науру больше никогда не созывалась…

Шансов на восстановление прежнего ландшафта Науру, честно говоря, немного, но они все же есть. Хотя в условиях местного климата, возможно, потребуются десятки лет, чтобы растения смогли закрепиться на иссеченных ковшами экскаваторов бесплодных склонах. Что касается восстановления экосистемы острова, то для обедневшей страны справиться с проблемой в одиночку – непосильное бремя…

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Геннадий ЛОГВИНОВ, посол Российской Федерации в Австралии (по совместительству на Фиджи, в Вануату, Тувалу и Науру):

- В международном праве нет понятия – большое или маленькое государство, все государства, независимо от их площади, населения и ВВП, являются равными участниками международной жизни. И Науру такой же совершенно независимый и суверенный участник, с которым у нас есть механизм диалога и обмена мнениям по различным проблемам. Это страна, которая признала Южную Осетию и Абхазию, что является для нас очень важным политическим достижением. Это страна, имеющая свой самостоятельный голос в ООН. Так что это наш полноправный партнер.

Хотя, конечно, объем связей достаточно ограничен, а торговля пока отсутствует.

Сам остров является наглядным примером того, как нельзя обходиться с живой природой и что нельзя хищнически и безоглядно разрабатывать природные ископаемые, какими бы ценными они ни были. Как раз сейчас, когда Екатеринбург бьется за возможность проведения Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году, открываются возможность взаимодействия с Науру по восстановлению экологии острова и переведению его на чистые технологии и чистую энергетику – энергетику будущего.

В следующем репортаже речь пойдет о том, как поживают в Микронезии загадочные Маршалловы острова.

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