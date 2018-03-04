Воскресный снегопад в Москве - самый сильный за 123 года

СЕГОДНЯ 14:40 2018-03-04T15:44:20+03:00

Сугробы в столице снова выросли до полуметровой высоты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Речь идет о суточном рекорде для 4 марта, поэтому "самый сильный снегопад" и не похож на катаклизм. Но сугробы в столице уже выросли до 54 см!

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Снегопад, который начался в Москве вечером в субботу, будет продолжаться весь день в воскресенье, 4 марта. И станет самым сильным для этого мартовского дня за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся в столице почти 140 лет.

Уточню: речь идет именно о суточном рекорде для 4 марта. Максимальное количество осадков, которое доставалось Москве в этот день, - 10,2 мм. Этот рекорд держится уже 122 года, с 1895-го - с позапрошлого века! В 2018 году он наверняка будет перекрыт, уверены в Московском метеобюро.

beltatiana21 Москву снова засыпает снегом. #москва #беверли #бирюлевовосточное #снег #моямосква #snow #winter #moscow #зима2018

Но одно дело - метеорологические рекорды, другое дело - реальность. Многие москвичи сейчас пожмут плечами: никакого катаклизма и снежного апокалипсиса на улицах столицы нет. Да, снежинки кружатся, иногда "прилетают" более мощные снежные заряды. Но по срвнению с тем, что было 3 - 4 февраля 2018 года, - ерунда.

Все верно: суточный рекорд для 4 марта скромный, всего 10 мм. В другие мартовские дни Москве доставалось вдвое больше снега. А уж зимой тем более.

belskaya__veronika Вот такая должна была быть зима Доброе утро

За ночь 4 марта, до 9 часов утра, в столице добавилось 7 сантиметров снега. К вечеру воскресенья выпадет еще 6 сантиметров, уточняют в Московском метеобюро. Это на главной метеостанции ВДНХ. В Новой Москве ночная метель была посильнее - там выпало 8 - 14 сантиметров. Меньше всего осадков досталось Черустям, Павловскому Посаду и Электроуглям, всего 3 - 4 см снега.

Сугробы в столице снова выросли до полуметровой высоты. Самые большие сейчас - в районе Воробьевых Гор, 54 см.

alimovamir Снегопад вынуждает теххнику работать без остановки #снегопад #снегопадвмоскве #краснаяплощадь #снег #москва

Ненастье стало проблемой для аэропортов столицы - и не только снег, из-за которого ухудшается видимость, но и сильный ветер с порывами до 15 - 18 метров в секунду. В воздушных гаванях задержаны больше полусотни рейсов.

"Виноват" в ненастье южный циклон. И югу Европейской части России от него досталось куда больше осадков, чем Москве. На Крым за минувшие сутки вылилось 42 мм воды - это больше 80% всей мартовской нормы! В Красной Поляне выпало 28 мм, в Курской области 24 мм, в Брянске, Орле, Белгороде, Туле, Воронеже - от 10 до 20 мм.

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