Чтобы зачать ребенка, Марина Зудина заговорила портреты

СЕГОДНЯ 11:02 2018-03-21T11:10:36+03:00

Друзья пары говорят, что они слышали историю про ведунью, но не исключают, что это просто семейная легенда Фото: фотохроника ТАСС.

Изменить размер текста: A A

Рассматривая фотографии из дома Табакова, мы обратили внимание на портрет женщины над письменным столом. Пригляделись - изображена Марина Зудина, жена и муза мэтра. «КП» решила узнать: есть ли у этого полотна какая-нибудь история? Оказалось, есть…

- Портрет Марины Зудиной писал художник Дмитрий Карпухин, - рассказал нам его коллега Юрий Фантом, когда мы позвонили по телефону, указанному на интернет-сайте «Портретная лавка. Портреты на заказ». - Он же делал и портрет Олега Табакова.

Эти портреты были сделаны по фото 13 лет назад. Фото: portretlavka.ru, karpulin-art.ru

- Портреты Марины Зудиной и Олега Табакова были написаны в одно и то же время, 13 лет назад, - рассказала нам жена художника Дмитрия Карпухина. - Заказывала обе работы Марина Зудина. Мы отправили к Олегу Павловичу нашего фотографа, который сначала сфотографировал Табакова, и уже потом по снимку Дмитрий писал портрет. Мне кажется, это лучший портрет мэтра. Изображение Зудиной получилось, на мой взгляд, не столь удачно. Нам заплатили, если не ошибаюсь, чуть больше 50 тысяч рублей за каждую картину размером 50х60 см. С этим заказом связана их семейная история. Портреты были нужны для проведения заговора на беременность. И вскоре после того, как они были написаны, у Зудиной и Табакова родилась дочь Маша…

Как мы выяснили, Марина Зудина, родив Табакову сына Павла, спустя годы мечтала подарить ему и дочку. Олег Павлович мечтал именно о дочери: после развода с первой женой его связь с дочкой от первого брака Сашей оборвалась. Но шли годы, а беременность не наступала. Врачи разводили руками - ждите…

Как-то во время интервью «КП» Марина Зудина посетовала, что еще во время романа с Табаковым ей пришлось сделать аборт. «Потом я очень жалела об аборте, ходила в церковь и просила у Бога прощения за этот грех», - признавалась актриса.

Одна из приятельниц порекомендовала Марине обратиться к ведунье, которая делает заговоры на беременность. Та сказала, что магия действует на портретах. Поэтому Зудина должна заказать портреты - свой и мужа - и повесить их в спальне. Совпадение это или нет, но вскоре супруги стали родителями во второй раз.

Друзья пары говорят, что они слышали историю про ведунью, но не исключают, что это просто семейная легенда.

СМОТРИТЕ ФОТОГАЛЕРЕЮ

В Москве простились с Олегом Табаковым

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наследство Табакова: Актер оставил родным две квартиры в центре Москвы и шикарный особняк

Олег Павлович не скрывал, что во все времена хорошо зарабатывал. Общая стоимость имущества, оставленного в наследство Табаковым, по оценке экспертов, - около 220 миллионов рублей (подробности)

Неизвестный Табаков: с чего начиналась карьера большого артиста

12 марта не стало Олега Табакова - актера театра и кино, режиссера, педагога, народного артиста СССР. Он скончался после долгой болезни в возрасте 82-х лет. «Комсомолка» собрала неизвестные факты и архивные фотографии из детства и юности мэтра, которые до сих пор бережно хранятся в саратовском Дворце Пионеров — месте, где Табаков начинал свою актерскую карьеру (подробности)

Любимые женщины Олега Табакова

Достоверно известно, что в жизни Табакова были две женщины - Людмила Крылова и Марина Зудина. И отношения с ними обсуждала вся театральная Москва (подробности)

ФОТОРЕПОРТАЖ

Кот Матроскин, Николай Ростов, Обломов и другие роли Олега Табакова в фотографиях

Миллионам зрителей Табаков запомнился своими персонажами из фильмов «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Гори, гори, моя звезда». В общей сложности он сыграл более 200 ролей в кино и на театральной сцене, озвучил 27 мультфильмов, среди которых и всеми любимое "Простоквашино". Долгие годы Олег Табаков также являлся художественным руководителем МХТ.

Вспомним все самые лучшие роли выдающегося артиста (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Кто станет преемником Табакова в московских театрах, где он был руководителем

В театральных кулуарах гадают, кто станет преемником Олега Павловича сразу в двух столичных театрах: в МХТ им.Чехова и в «Табакерке». Давайте к этому гаданию присоединимся и мы (подробности)