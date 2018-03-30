Брата украинского пранкера, обзванивавшего кемеровские морги, проверяют по делу о детской порнографии

СЕГОДНЯ 13:19 2018-03-30T13:42:06+03:00

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Поговорка «В семье не без урода» может оказаться не совсем справедливой по отношению к украинскому пранкеру Никите Кувикову (псевдоним Евгений Вольнов). Как выясняется, некоторые его родственники вполне могут составить ему компанию по части дел, находящихся за гранью понимания нормального человека.

Жителя Архангельска Станислава Кувикова сейчас проверяют на причастность к группе, занимавшейся изготовлением детской порнографии. В правоохранительных органах «Комсомолке» подтвердили, что Станислав Кувиков по оперативной информации, действительно, двоюродный брат «пранкера Вольнова». А официальный представитель местного управления Следственного комитета Светлана Тарнаева развеяла слухи, что на Станислава «вешают статью» из-за выходок его украинского кузена.

Украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящие имя и фамилия - Никита Кувиков).

- Уголовное дело было заведено еще в январе, — заявила Тарнаева корреспонденту «КП». — Сейчас его расследование продолжается. Другая информация в интересах следствия пока закрыта.

Из открытых источников можно узнать, что 39-летний Станислав Кувиков в Архангельске развивал свой малый бизнес, связанный с продажей автомобильных красок. Перспективы уголовного преследования по чудовищной статье никак не повлияли на активность Кувикова в социальной сети: среди множества перепостов на его страничке чаще всего встречаются кулинарные рецепты. Есть и пародия на клип Ольги Бузовой. А вот на трагедию в Кемерове он никак не отозвался. С прессой сам Кувиков и члены его семьи общаться отказываются.

Украинский пранкер Евгений Вольнов заслужил репутацию «трупоеда» после того, как в день страшного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» начал обзванивать морги Кемерово и, представляясь чиновником, по секрету сообщал, чтобы готовили места для сотни погибших. Он же связывался с похоронными агентствами города и от лица администрации заказывал триста гробов. Эти фейки потом широко разошлись по интернету и тиражировались затем в том числе несколькими популярными российскими блогерами.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. Его жертвами стали 64 человека. Большинство из них находились на сеансе мультфильма «Шерлок Гномс» в кинотеатре на четвертом этаже ТРЦ. Люди не успели выбраться из кинозала, когда пожар уже охватил все здание. Из этого кинозала смог спастись только один человек.

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Сотни репостов, тысячи ретвитов. Даже некоторые уважаемые журналисты повелись на объявление, написанное от лица родственника жертв пожара в Кемерове:

«Награда 12 миллионов рублей. Разыскивается!!! Украинский пранкер под псевдонимом Евгений Вольнов». Вольнов, он же Никита Кувиков, в первые часы после пожара в Кемерове, распространял фейк о 300 погибших. Он обзванивал морги от имени майора МЧС, приказывая готовиться к приему сотен трупов. И связывался с ритуальными конторами, заказывая 300 гробов. Слухи по городу расползлись быстро (подробности)

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Украинский пранкер Никита Кувиков (Евгений Вольнов) устроил хайп на крови

Александр КОЦ

Наверняка каждый родитель на минувшей неделе ставил себя на место тех, кто в страшной трагедии в Кемерове потерял своих детей. Каково это? Звонок. На экране телефона определитель высвечивает любимую мордашку: «Папа, мы горим, я задыхаюсь». (подробности)

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Трупоеды ради хайпа: Зачем 30-летние пацаны, привыкшие сытно есть и вольно жить, накрутили панику вокруг трагедии в Кемерово

В торгово-развлекательном центре в Кемерове произошла страшная трагедия. 64 погибших, из них 41 ребенок – это просто ужас. Но кому-то этого показалось мало. Недостаточно. И они начали форсить тему, публиковать сплетни, чтобы довести этот ужас до какой-то совсем уже запредельной концентрации. И речь тут не только об украинском так называемом пранкере Вольнове, который патологически ненавидит Россию и все русское. С этим ущербным понятно и без психоаналитика – для него мы все враги (подробности)