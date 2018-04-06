Сколько времени осталось у Telegram, чтобы предотвратить блокировку на территории России

СЕГОДНЯ 12:43 2018-04-06T13:01:13+03:00

Если руководство мессенджера не подаст апелляцию, блокировка может начаться в ближайшее время

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6 апреля представители Роскомнадзора направили исковое заявление в Таганский районный суд Москвы с требованием заблокировать доступ к Telegram в России. Напомним, 20 марта Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на предоставление ключей шифрования переписок пользователей. Срок истек 4 апреля.

Ранее в ФСБ потребовали от Telegram доступ к ключам шифрования из-за того, что мессенджером пользовались организаторы и исполнители теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Руководство компании Павла Дурова неоднократно подчеркивало, что дать доступ спецслужбам к расшифровке переписки технически невозможно. Однако аргументы Telegram не убедили ФСБ: 4 апреля глава ведомства Александр Бортников заявил, что для координации террористы используют мессенджеры с территории Сирии и Ирака.

Что дальше?

Если процесс пойдет по “долгому” пути, то команда Telegram подаст апелляцию на это решение и, скорее всего, проиграет во всех инстанциях. После этого мессенджер получит второе предупреждение от Роскомнадзора и после второго отказа передать ключи начнется блокировка.

Но если мессенджер не подаст апелляцию, то блокировка может начаться уже в ближайшее время.

Здесь также есть разные пути развития ситуации: Роскомнадзор может ограничить доступ только к сайту Telegram (по сути, это не коснется пользователей), а в худшем случае - заблокировать все сетевые адреса мессенджера. Это будет происходить по мере того, как провайдеры получат уведомления о блокировке и выполнят их требования. Из-за этого процесс может затянуться на несколько недель.

Дуров пытается решить проблему со спецслужбами, получая инвестиции от российских предпринимателейФото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом и Telegram может заметно осложнить процесс блокировки. Например, изменить сетевые адреса мессенджера. В таком случае Роскомнадзору снова придется обратиться в суд с требованием их блокировки.

Кто может помочь Telegram?

Кроме того, вероятно, Дуров пытается решить проблему со спецслужбами, получая инвестиции от российских предпринимателей. В марте 2018 года стало известно о том, что Telegram привлек 850 миллионов долларов для развития собственной криптовалюты. Среди имен инвесторов - миллиардер Роман Абрамович, сооснователь Qiwi Сергей Солонин, сооснователь “Вимм-Билль-Данна” Давид Якобашвили и глава Mail.Ru Group Юрий Мильнер. Можно предположить, что таким образом Дуров пытается наладить контакт с предпринимателями, чтобы помешать блокировке и сохранить свои активы.

КОММЕНТАРИЙ ИНТЕРНЕТ-ОМБУДСМЕНА

Дмитрий МАРИНИЧЕВ, интернет-омбудсмен:

“Дело может стать более чем знаковым”

Если “разбор полётов” будет происходить, скажем так, в лоб, то шансов не быть заблокированным у Telegram нет никаких. А грамотное судебное разбирательство с привлечением экспертов и анализом текущих требований может привести к достаточно интересным последствиям: когда в рамках судебного разбирательства может быть инициировано изменение текущего законодательства и исключение из него избыточных требований к организаторам распространения информации, к коим относится Telegram. Дело может стать более чем знаковым, как лакмусовая бумажка. И тогда у Telegram появится возможность не быть заблокированным.

Герман КЛИМЕНКО, глава Института развития интернета, советник Президента РФ:

“Если дойдет до решения суда, то судьба Telegram на территории России будет очень трагична”

Нет никакой необходимости добиваться стопроцентной блокировки. невозможно стопроцентно победить наркоманию, проституцию, убийства и другие преступления. Задача - свести к минимуму, после которого аудитория маргинализируется. Дело в том, что в современных мессенджерах, в первую очередь, для нас с вами имеет значение социальный граф. К примеру, с помощью блокировки удастся ограничить доступ к Telegram 90% пользователей в России. Это значит, что ваш социальный граф будет всего на 10%. Никто не пользуется такими сервисами. Есть огромное количество заменителей, максимально эффективных. Я думаю, что, если дойдет до решения суда, то судьба Telegram на территории России будет очень трагична.

Записал Юрий ОРЕШОВ, Радио “Комсомольская правда”.

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