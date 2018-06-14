СЕГОДНЯ 14:50 2018-06-14T14:56:11+03:00

Для автора каждая встреча с Говорухиным была событием Фото: Личный архив

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82 года – возраст, превышающий средний в России весьма значительно. Та пора, когда каждый месяц жизни может восприниматься как подарок судьбы.

И все же очень грустно. Мы со Станиславом Сергеевичем не были близкими друзьями. Были давними и добрыми знакомыми.

Виделись не часто. Но для меня каждая встреча с Говорухиным была событием. На его фильмах (пожалуй, начиная с «Вертикали») выросло мое поколение. Они, в отличие от всей современной кинодряни, были достойнейшим учителем. Помогали четко отличать добро от зла. Несли в себе настоящие ценности: любовь, дружбу, человеческую преданность и надежность, верность Родине. Воспитывали способность постоять за свои идеалы.

Огромный талант художника в сочетании с пронзительной мужественностью, честностью, гражданским чувством сделали его уникальным явлением в искусстве.

Фильмы Говорухина «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок» и другие его работы приближали «эру милосердия». И не вина Станислава Сергеевича, что эта эра не наступила.

В начале 90х меня назначили ректором малоизвестного ленинградского вуза. Тогда мы начали работу по созданию на его базе нового, современного университета. И Говорухин поддержал нас вместе с Дмитрием Лихачевым, Даниилом Граниным, Натальей Бехтеревой, Андреем Вознесенским, Георгием Свиридовым, Эльдаром Рязановым и другими столпами отечественной интеллигенции.

Ректор СПбГУП, член-корреспондент РАН Александр Запесоцкий вспоминает свое знакомство со знаменитым режиссеромФото: Личный архив

Поддержал своим авторитетом, харизмой, доброжелательностью и добрым вниманием. Приезжал, смотрел, советовал, обсуждал интересные ему детали вузовской жизни, выступал с лекциями. Публичные выступления Говорухина у нас случались не часто, но каждое имело огромный резонанс, неоценимое значение. Ведь только личность может позитивно повлиять на формирование личности студента. А встречи с такой крупной личностью просто бесценны.

В 2017 году выдающийся кинорежиссер оказал нам особую честь – принял мантию Почетного доктора СПбГУП. Я рад, что мы успели. Ведь Почетный доктор – это персонифицированный символ ценностей нашего университета. Человек, которого мы всегда будем рекомендовать студентам в качестве идеала Профессионала и Гражданина.

Разных людей помнят по-разному. Для нас помнить Говорухина - помогать новым и новым поколениям студенчества формировать себя с учетом магнетизма этой блистательной личности.

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