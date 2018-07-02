Сергей Лукьяненко сбрил бороду в честь победы России в матче с Испанией

СЕГОДНЯ 13:35 2018-07-02T13:35:08+03:00

Еще до победы в матче с Испанией, фантаст пообещал сбрить бороду и усы, если страна выйдет в одну четвертую финала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В случае победы в полуфинале писатель-фантаст раздумывает побриться налысо. Об этом он рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда"

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Писатель Сергей Лукьяненко бурно отреагировал на победу сборной России. Еще до победы в матче с Испанией, фантаст пообещал сбрить бороду и усы, если страна выйдет в одну четвертую финала. Результат обещания безбородый писатель опубликовал в своем Facebook. Игра, по его мнению, впервые за долгие годы была действительно хороша, а российская команда – сильной, несмотря на то, что, по словам Лукьяненко, испанцы сильнее и лучше играют в футбол.

«Иногда победа на стороне не тех, кто сильнее, а тех, кто больше мотивирован, кто выдирает, выбивает победу, бьется до конца. Бесспорно, это этот случай. Я нашу сборную ругал много и долго, мне кажется, было за что, но вчера ничего, кроме спасибо, сказать нельзя было», - поделился своими мыслями с Радио "Комсомольская правда" Сергей Лукьяненко.

Сергей Лукьяненко сбрил бороду в честь победы России в матче с ИспаниейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вот свои усы писатель пока оставил. И дело тут не в акции в поддержку Станислава Черчесова:

"Я пообещал сбрить усы, но только если выйдут в финал. Мне усы слишком дороги. Но ради финала сбрею и их. А в полуфинал… Не знаю, может быть, налысо побреюсь. Вообще я думаю, что сейчас продажи бритв в России переживают большой бум. Очень многие заключали подобные пари", - отметил писатель.

Кстати, пари накануне матча с Испанией заключили многие российские звезды. Так, например, Наталья Водянова перед началом 1/8 финала пообещала дать миллион на развитие футбола и станцевать «калинку» в случае победы сборной России. Теперь ее поклонники активно следят за исполнением слова. Бурно отпраздновал победу и рэпер T-killah. Эмоциональный артист, осознав победу нашей сборной, вытатуировал на скуле слово «Россия». Как сообщают друзья рэп-исполнителя, он проспорил своей невесте Марии Беловой татуировку в случае выигрыша сборной. Сказано – сделано!

Активно реагировать на победу начали по всей стране: появились шутки о том, что новорожденных – даже девочек - теперь будут называть Игорями в честь голкипера сборной России, а администрация Краснодарского края готова рассмотреть вопрос о переименовании Джубги в Дзубгу.

Матч четверьфинала Россия - Хорватия состоится 7 июля, в субботу, в 21:00 на стадионе Фишт в Сочи.

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