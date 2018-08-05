Музыкант Михаил Мирзабеков: Когда Петросян вместе с Татьяной в его гримерке, мы туда не заходим

СЕГОДНЯ 16:55 2018-08-05T17:16:41+03:00

Для друзей и коллег юмориста известием о том, Евгений Ваганович и Елена Степаненко уже не вместе, стало неожиданностью [видео]

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- Они такие дружные были,- говорит о Степаненко и Петросяне их приятель музыкант Михаил Мирзабеков. - Когда я узнал, что Петросян с Татьяной Брухуновой, я удивился, потому что никаких любовных взглядов не замечал. Думал, что Брухунова - обычная помощница. Она хорошая девочка, спокойная. С Евгением Вагановичем, помимо Татьяны, работают еще три женщины. Но Татьяна, действительно, «правая рука» Петросяна: она ухаживает за ним, гладит костюмы и рубашки. Если где-то нет порядка, Евгений Ваганович может слегка и прикрикнуть. Он запрещает своим сотрудникам и артистам включать телефон на репетициях. И не любит, когда его на видео снимают - мол, появится ролик в Интернете, людям неинтересно будет идти на концерт. И еще на репетицию нельзя с женами приходить - на работе надо работать. Хотя Петросян мудрый руководитель, его все любят. Татьяна, например, знает, что для Евгения Вагановича важно, чтобы вокруг него была чистота и порядок. Они с Татьяной всегда вместе в его гримерке, мы туда не заходим.

Татьяна БрухуноваФото: СОЦСЕТИ

- Мы только из газет узнали о разводе Евгения Вагановича и Елены Григорьевны. Петросян и Степаненко были вместе не только на сцене, но и на всех семейных праздниках. Многие называют дамой сердца Петросяна его директора Татьяну Брухунову, но мы не замечали, что между ними что-то есть, - сказал «КП» Сэм, продюсер юмориста Карена Аванесяна. - Да, «Ваганыч» везде вместе с Татьяной. Но она его помощница, поэтому в этом нет ничего странного. Татьяна очень энергичная, целеустремленная, поэтому Петросян доверил ей свое дело. Многие говорят, что Татьяна похожа на Елену Степаненко. Я бы так не сказал. Если только прическами, а так они разные, хотя обе симпатичные и следят за собой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663077" frameborder="0"></iframe> Развод Петросяна и Степаненко: это не шутка.

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