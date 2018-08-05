2018-08-05T18:04:28+03:00
Общество

"Руки прочь от Петросяна!": Жириновский пристыдил "склочную" Степаненко

Вождь ЛДПР заступился за делящего имущество артиста
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Владимир Жириновский заступился за своего приятеляВладимир Жириновский заступился за своего приятеляФото: Михаил ФРОЛОВ
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Пока вся страна переключилась с развода Армена Джигарханяна на развод Евгения Петросяна, где драмы и огня не меньше, кое-кто в Госдуме от этих сводок потерял терпение. Владимир Жириновский через "Комсомолку" решил заступиться за своего приятеля и публично пристыдить его супругу.

- Петросян хочет достойного и мирного развода. Не понимаю, почему его жена стремится сделать из развода скандал. Хотел бы морально поддержать одного из самых ярких артистов нашей страны, любимца миллионов. Развод – непростое решение в жизни каждого. Но если уж он неизбежен, расставаться надо по-мирному. По-человечески.

Насколько я знаю, Петросян как раз хочет сделать все по-человечески. Развод, раздел совместно нажитого имущества пополам. Достойная мужская позиция. К сожалению, его бывшая вторая половинка настроена по-другому, - возмущается лидер ЛДПР. - Елена Степаненко подает в суд и стремится отобрать у мужа все, что только возможно!

Совместно нажитое имущество звездной пары оценивают в 1,5 миллиарда рублей Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Совместно нажитое имущество звездной пары оценивают в 1,5 миллиарда рублейФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Напомним, адвокат юмориста Сергей Жорин ранее рассказал "КП", что его клиент предлагал Степаненко поделить все поровну, но та претендует на большее. У нее своя обида - муж сблизился с 29-летней помощницей. Но в ВВЖ, видимо, заговорила мужская солидарность. И финансовый вопрос зацепил поболее амурного.

- Мне искренне жаль Женю, которого ввязывают в судебные дрязги и полоскание грязного белья. Мне непонятно, зачем госпожа Степаненко ведет себя так склочно. Лена, если ты после тридцати с лишним лет брака надоела супругу – значит, проблема была и в тебе. Признай факт развода как должное. Руки прочь от доброго имени Петросяна! Не стремись обобрать мужика до нитки, ничего хорошего в таком поведении нет. У наших мужчин и так слишком малая продолжительность жизни, чтобы изводить их бессмысленными скандалами. Пожелаю Жене, чтобы он как можно быстрее и безболезненнее завершил процесс развода и начал новую страницу своей жизни. Петросян в любом случае будет любимцем миллионов жителей России. Я и депутаты фракции ЛДПР морально с тобой! Крепись и не принимай неприятности близко к сердцу! - утешает Евгения Вагановича Владимир Вольфович.

Теперь слово за Еленой Григорьевной.

29-летняя помощница юмориста Татьяна Брухунова Фото: СОЦСЕТИ

29-летняя помощница юмориста Татьяна БрухуноваФото: СОЦСЕТИ

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Петросян подал встречный иск к Степаненко

Адвокат Сергей Жорин рассказал Радио «Комсомольская правда» о встречном иске Евгения Петросяна к своей супруге Елене Степаненко. По его словам, юморист действительно обратился в суд, но в отличие от своей жены он попросил разделить имущество пополам.

«Около полугода мы пытались договориться о вариантах раздела имущества. Но Елена Григорьевна считает, что договариваться бессмысленно, что она и так получит чуть ли не все. Что у нее порождает такую уверенность, не понятно», - сказал юрист (подробности)

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Фото Евгения Петросяна и Елены Степаненко можно бы помещать в энциклопедию под словом «Идеальная пара». Они всегда так трогательно отзывались друг о друге на людях, рассказывали о забавных перепалках в семье, что казалось, у них точно не может быть конфликтов. Однако, сегодня, 3 августа 2018 года Степаненко подала иск в Хамовнический суд Москвы о разделе имущества между ней и ее супругов. Женщина заявила, что претендует на 80% нажитого в браке, а на минуточку, совместное имущество известной семьи составило 1,5 миллиарда рублей. Так, что же произошло? Что стало причиной развода? «Комсомолка» решила вспомнить всех главных женщин ведущего «Кривого зеркала», чтобы понять, почему в свое время юморист принимал решение расстаться с ними (подробности)

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