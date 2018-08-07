Соседи подозревают, что 29-летняя помощница Петросяна беременна от сатирика

СЕГОДНЯ 01:09 2018-08-07T01:28:22+03:00

Фото сделано в 2007 году. Здесь Татьяне Брухуновой 18 лет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Стороны громкого бракоразводного процесса пока не торопятся рассказывать о своей личной жизни. Но общественное мнение уже постановило, что виновница расставания Петросяна со Степаненко — 29-летняя помощница юмориста Татьяна Брухунова.

Но вместе с тем ни для кого не секрет, что звездная пара не живет вместе уже 15 лет, и мужем и женой остаются только на бумаге. Почему же Елена Степаненко только сейчас решила расторгнуть брак?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663077" frameborder="0"></iframe> Развод Петросяна и Степаненко: это не шутка.

О самой разлучнице известно не много: училась на арт-менеджера в Московском государственном университете культуры и искусства, вела сайты звездной четы, помогала директору Петросяна, а потом и заняла его место.

"Деревенские будни" - так Татьяна подписала данное фото на своей странице в соцсети

В родной Туле все в шоке от новостей о романе Брухуновой с Петросяном. И не только из-за разницы в возрасте в 43 года. По слухам, Татьяна ждет ребенка от артиста.

- Соседи говорят, что Таня беременна. Вроде бы ее мать кому-то проговорилась, мол, не знает, как к такой ситуации относиться, - рассказал «Комсомолки» житель дома, где выросла Брухунова.

Татьяна возле Музея оружия в ТулеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Воспитывали ее мать Ольга и бабушка. Отец девочки погиб, когда та была еще совсем малышкой. Зажиточной семья не была никогда — Ольга трудится бухгалтером в местном кардиологическом центре. Начав зарабатывать у Петросяна неплохие деньги, Татьяна стала регулярно помогать матери финансово: оплатила ремонт, купила новую мебель. В гости приезжает часто.

В школе, где училась Брухунова, ее помнят до сих пор, хотя с таниного выпускного прошло 12 лет.

На территории Туламашзавода, 2009 годФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Не сказать, чтобы она была отличницей, но училась хорошо. Вот поведение у нее всегда было примерное, это да, - говорят в тульской школе №53.

Бывшие одноклассники Татьяны откровенно называют девушку «серой мышью».

- У нее семья интеллигентная, и она сама всегда тихая, скромная. На дискотеках, шумных вечеринках ни разу ее не видела. С мальчиками тоже большой дружбы не водила, даже в старших классах ни с кем не встречалась, - вспоминает ровесница Брухуновой Анастасия.

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