«Я знаю, она счастлива в личной жизни»: Адвокат Петросяна заявил, что поводов ненавидеть мужа у Степаненко нет

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-06T18:08:56+03:00

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В понедельник, 6 августа, Хамовнический суд Москвы брали штурмом около сотни журналистов самых разных СМИ. Дело Петросяна-Степаненко теперь главная новость и повод для обсуждения на миллионах кухонь. И дело даже не в том, что у четы, которая решила развестись после 15 лет жизни порознь, квартир, домов, гаражей и прочего минимум на (!) МИЛЛИАРД рублей. Накопленному состоянию удивляются только те, кто считает себя средним классом или бесконечно стремится им стать, а в российском шоу-бизнесе их подмосковный 4-этажный дом в 380 «квадратов» еще и небольшим назовут, да и 5-10 квартир (точное число неизвестно и активно скрывается) в центре Москвы посчитают «порядком вещей». Про богатства представителей настоящего бизнеса лучше даже не заикаться.

Так вот теперь Елена Григорьевна и Евгений Ваганович, ни разу внятно не рассказавшие о своем разводе и суде, вынуждены говорить через адвокатов. Точнее это стал делать только Петросян устами Сергея Жорина, известного звездного защитника. Степаненко защищает Елена Забралова, которая вела громкие дела, но отказывается хоть как-то комментировать сегодняшний процесс. Зато Сергей Жорин традиционно дал возможность журналистам немного разобраться в том, что же предшествовало и сопутствует ситуации с разводом и разделом столь солидного имущества известных юмористов.

Как уже писала «Комсомолка», суд Степаненко с Петросяном (юморист подал встречный иск к жене, - ред.) на первом же заседании перевели в закрытый режим по просьбе обеих сторон. Что решали за закрытыми дверями?

- По сути ничего нового не произошло, - говорит Сергей Жорин, - Приняли наше встречное исковое заявление и назначили разбирательство на 13 августа.

- Для чего вы просили отвод судьи (его отклонили, - ред.)?

- Потому что в первом же судебном заседании было нарушено аж два положения закона. Первое, суд не разъяснил права сторон на прекращение дело миром. И второе, не удовлетворил ряд ходатайств, который не должен был по-нашему мнению удовлетворить, потому что они касались недвижимого имущества, которое не имеет отношения к Евгению Вагановичу и к Степаненко. Фактически, суд вышел за рамки полномочий, в связи с чем мы заявили отвод. Но по закону отвод рассматривает тот же судья, которому он заявляется. Поэтому иллюзий по поводу удовлетворения этого отвода не было.

- Откуда взялись 80% в требованиях Степаненко?

- Не скажу, что это именно 80%. Это большая часть имущества. И получить она их сможет, если все будет происходить не по закону. По закону 50 на 50. Других оснований требовать больше у нее нет.

- Почему суд закрыли от прессы?

- Совершенно справедливо суд закрыл процесс, потому что это касается частной жизни, которая и должна оставаться частной. Там достаточно имущества, чтобы Елена Степаненко не требовала больше половины.

- Есть ли имущество за границей?

- Ни имущества, ни счетов за пределами России у этой семьи нет. Патриоты.

- Ваша цель? 50 на 50?

- Конечно. Поровну, пополам. При этом мы, как и раньше, так и и сейчас предоставляем Елене право выбора того, что она хочет в первую очередь. А другую половину Евгений Ваганович готов оставить себе. Тем более ценные объекты мы в своем встречном иске и просим поделить по ½. А дальше они и сами решат, либо совместно реализуют, либо будут как-то совместно пользоваться. На мой взгляд, это наиболее справедливо.

- Был ли брачный контракт?

- В сети обсуждается, что якобы был брачный контракт и поэтому Степаненко требует большую часть. Брачного контракта не было. Евгений Ваганович и не подозревал, что все будет происходить именно так. Ни для кого не секрет, что основным источником дохода являлся и является он.

- Почему только он, если они вместе работали и выступали?

- Очевидно, что доход и гонорар Евгения Вагановича значительно выше, чем Елены Степененко. Мне кажется, что это обстоятельство, которое не требует доказательств и не требует обсуждения, поскольку мой подзащитный хочет поделить все поровну и без учета того, кто сколько зарабатывал и сколько и на кого чего оформлено. Самое главное, это можно сделать очень быстро. Но у меня складывается впечатление, что противная сторона всячески затягивает этот процесс, чтобы создать условия, что Евгений Ваганович плюнул на все и согласился на то, что заявляет Степаненко. Кстати, тоже только в этом случае можно поделить все не в равных долях. А сейчас, я подозреваю, оппоненты делают все, чтобы вывести его из равновесия.

- Речь о помощнице Татьяне, с которой у него якобы роман?

- Как слухи и о якобы любовнице, так и слухи и о брачном контракте — все это не соответствует действительности.

- Какое основание требований о расторжении брака?

- Классически формальные. Супружеская жизнь практически прекратилась, восстановление семьи невозможно, просьба расторгнуть брак.

- Нет ли в основаниях измены?

- Конечно нет. У нас же не американская система правосудия, где порядок раздела имущества зависит от того, по чьей вине брак распался. Здесь иск достаточно сухой, формальный. В иске Елена Степаненко так увлеклась разделом имущества, что забыла указать требование о расторжении брака. И мы вынуждены были подать встречный иск и просим поделить все пополам.

- Иск Елена подала месяц назад. Это было неожиданностью?

- По поводу раздела, мы уже полгода в переговорах. Диалог и переходил в активную фазу, и становился деконструктивным. С Еленой Григорьевной очень сложно договориться, потому что она не говорила, что конкретно хочет оставить себе. Мы это узнали только после того, как прочитали иск и очень удивились. Безусловно, Евгений Ваганович не согласился бы на эти условия, потому что они грабительские.

- Знаете ли вы, есть ли кто-то у Елены Степаненко?

- Я знаю, что она счастлива в личной жизни. И объективных поводов ненавидеть Евгения Вагановича у нее нет, это лишь домыслы, слухи. Когда люди не живут вместе как муж и жена 15 лет, очевидно, что вакуум заполняется с обоих сторон. Я не знаю, не лезу в эти дела. У меня, конечно, есть информация, но пусть лучше Елена Григорьевна сама это прокомментирует. Я бы не хотел, чтобы делались аналогичные вбросы, как это делается, относительно Петросяна. Можно увидеть любую симпатичную девушку рядом с мужчиной и смело заявить о том, что она его любовница. Очень правильно заявил Владимир Жириновский о том, что нужно оставить в покое артистов и дать им возможность помириться. Если со стороны Елены Григорьевны появятся советчики, которые посоветуют ей, (извините, назову вещи своими именами) ей не позориться на старости лет, это будет правильно.

- То есть у Евгения Вагановича и его помощницы Татьяны нет романтических отношений?

- Я не видел их вместе. Сомневаюсь, что эта информация соответствует действительности. Она направлена на то, чтобы дестабилизировать творческое состояние Евгения Петросяна и заставить его согласиться на те условия, которые предлагает Елена Степаненко. Евгений Ваганович, разумеется, надеется завершить дело миром. Он также надеется сохранить добрые отношения. Он не против оказывать помощь Степаненко.

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