Адвокат Жорин: Степаненко выгоняет Петросяна из его собственной квартиры

СЕГОДНЯ 16:45 2018-08-06T17:02:24+03:00

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- Сергей, как сегодня прошло судебное заседание?

- В исковом заявлении Елены Степаненко на трех листах перечислено то, что она хочет, чтобы у нее осталось, и две строчки того, что она готова отдать Петросяну.

- На творческое наследие тоже претендует?

- Нет, это не так.

- То есть, творческая сторона вообще не обсуждается?

- Да. Обсуждаем только имущественный вопрос. Сегодня я заявил отвод судье, потому что в предыдущем заседании были нарушения. К примеру, суд не предложил Евгению Вагановичу и Елене Григорьевне примириться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663077" frameborder="0"></iframe> Развод Петросяна и Степаненко: это не шутка.

- Петросян все ещё надеется сохранить дружеские отношения с женой?

- Конечно. Евгений Ваганович не настроен на скандал.

Мне не нравится, конечно, что Степаненко задала ультимативный тон. Но будем как-то мягко с этим бороться, потому что здесь самая большая сложность для меня – это интеллигентность Евгения Вагановича и нежелание его переходить к каким-то, скажем, радикальным мерам. Потому что квартира, которая оформлена на Петросяна, где находится его основное имущество и антиквариат, она фактически на сегодняшний день оккупирована Степаненко.

Она не пускает ни Петросяна туда, ни нас с экспертами для описи имущества. Конечно, как собственник Евгений Ваганович может вскрыть эту квартиру и тоже замок поменять и все, Степаненко больше туда никогда не войдёт. Но Евгений Ваганович верит, что удастся цивилизованно все решить.

Адвокат Сергей ЖоринФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Может в Степаненко говорит обида? (в СМИ прошла информация, что рядом с Петросяном сейчас его 29-летняя помощница Татьяна -Ред.).

- Очень глупо все списывать на обиду. Вот у вас есть брат и сестра, и вдруг вам мама принесла большой и вкусный торт. Ведь всегда же найдется причина, чтобы своему братику взять и поменьше дать – что-то припомнить ему...Для того, чтобы себе оставить большую часть пирога (Степаненко хочет 80 процентов имущества), по большому счету, никаких обид не нужно. А нужно просто сначала желание, а дальше – найти побыстрее причину для этого. Каких-то обид у Степаненко к Петросяну быть не может, потому что, как я уже говорил вам раньше, они фактически не являются мужем и женой 15 лет. Естественно, этот вакуум давным-давно заполнен. Я предполагаю, что и у Степаненко тоже – она интересная женщина, популярная… Не обижалась 15 лет, а тут обиделась. Вам не кажется это странным? Скорее всего, рядом появились какие-то советчики, может быть, какие-то покровители, которые сказали: «Чего ты ждешь, забери себе большую часть имущества и живи спокойно».

29-летняя помощница Петросяна ТатьянаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- То есть, Евгений Ваганович не хотел разводиться-то, по сути, получается?

- Евгений Ваганович очень много работает. Ну, раз Елена Григорьевна решила развестись, он не возражает. Единственное его было желание, чтобы все было цивилизованно, тихо, без скандала. И я так понимаю, что сторона Степаненко посчитала, что это слабое звено Петросяна, на котором можно манипулировать: «Ах, ты не хочешь скандала, тогда отдай мне все!»

Похоже на ультиматум.

- Степаненко сейчас выходит на связь с Евгением Вагановичем?

- У нас же был переговорный процесс, мы надеялись, верили, предлагали варианты: «Что вы хотите, Елена Григорьевна?»

Степаненко сначала сказала: «Я ничего не хочу, меня вообще имущественная составляющая не интересует. Вы предложите варианты, я соглашусь». Мы сделали одно предложение – не согласна. Второе предложение – не согласна.

Говорим: «Елена Григорьевна, ну а что же вы хотите, может быть, вы сами скажете?»

«Нет, я ничего не хочу, делайте предложение. У меня юбилей, оставьте меня в покое»,-говорит она. Мы ее оставляем в покое, не беспокоим. И вот я сейчас понимаю, что она и не собирались договариваться, а в это время просто готовились документы для подачи иска.

- Может быть, она хочет какое-то выторговать себе содержание? Все эти годы Евгений Ваганович же ее финансово поддерживал.

- Ну, какое содержание? Там имущества столько, что она сама может кого угодно содержать.

- А когда следующее заседание будет?

- 13-го августа.

Опрос: как по-честному поделить имущество четы Петросян-Степаненко? . Должен ли мужчина уходить из семьи с одной зубной щеткой и парой рубашек или как по-честному поделить имущество четы Петросян-Степаненко? . Your turn!

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