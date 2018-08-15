Ученик Эдуарда Успенского опубликовал одно из последних фото писателя

СЕГОДНЯ 13:45 2018-08-15T13:57:39+03:00

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Сегодня все благодарят Эдуарда Николаевича за детство и задаются вопросами: «Кем бы мы выросли без афоризмов мудрого Матроскина, без песен Гены, без невероятно трогательных глаз Чебурашки». Любимый детский писатель ушел из жизни поздно ночью, 14 августа в своем доме в Подмосковье. Эдуард Успенский страдал онкологией. Ему было 80 лет.

Среди тех, кто вспоминает Эдуарда Николаевича, Антон Чернин, продюсер, радиоведущий, пресс-секретарь «Машины времени». В соцсетях он опубликовал одно из последних фото писателя, которого приехал навестить 15 июня 2018 года.

Антон Чернин рассказал о том, как он в конце 80-х стал учеником великого писателя, однажды, услышав по телевизору о том, что Успенский ведет бесплатный литературный кружок "в каком-то московском ЖЭКе".

«… дня через три обзвонов нужный ЖЭК был найден. И в феврале 1988 мы приехали [в ЖЭК на улице Двинцев]. Первую пару раз - с мамой, потом я уже сам. Народу было немного, постоянно ходил мальчик Филипп, который писал длинные фантастические повести, Дима-детективщик и я со стишками и рассказиками. Остальные менялись. Мне было 13, другим примерно столько же. Мы пили чай с сушками, Эдуард Николаевич разбирал нашу писанину, советовал, приводил к нам коллег - Валентина Берестова, Бориса Заходера, Григория Остера, Романа Сефа... И учил потихоньку. Денег он, как я понимаю, за это не получал (штришок к портрету того, кого потом только ленивый не обвинял в меркантильности), но зачем-то ему это было надо.

Антон Чернин встретился с писателем два месяца назадФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Чему учил? В основном, тому, что лучше всех умел сам. Насколько я понимаю, он начинал как эстрадник, скетчист, и вот эту манеру писать репризами, оттачивать диалоги до уровня афоризмов он принес в свои детские книги. До него так не делали. Он вообще учил писать регулярно (сам писал каждый день) и отделывать все по максимуму. Если рифмы - то чистые: та же "Песенка крокодила Гены", написанная Александром Тимофеевским, его возмущала, "как так можно - неуклюжЕ и по лужАМ???" Разговоры и чаепития по четвергам часто затягивались допоздна, и тогда он подвозил нас к метро на машине. За рулем он обожал петь - "по долинам и по взгорьям" и все такое, ни слуха, ни голоса у него не было, но заразительно это было страшно. Или рассказывал про свои дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664379" frameborder="0"></iframe> Ушел из жизни Эдуард Успенский.Знаменитый детский писатель, «отец» Чебурашки и крокодила Гены умер в возрасте 80 лет.

А рассказать было о чем. Он воевал с ВААП [Всесоюзное агентство по авторским правам] - выколачивал из них через суды свои гонорары за зарубежные издания. Тогда советским авторам полагались только фантики, остальное забирало государство, но Успенский с этой структурой бодался, как теленок с дубом - и побеждал. И прокладывал дорогу тем, кто сейчас воюет с РАО... А еще он боролся с генералами советской детской литературы - Михалковым и Алексиным - за издания молодых и неизвестных авторов. Он страшно переживал за Олега Григорьева, которому смог помочь в семидесятые с двумя маленькими книжечками - и все (третью удалось пробить, по-моему, только к началу девяностых, но все-таки при жизни поэта). Он был боец, по-другому не умел и не хотел.

Кем бы мы выросли без афоризмов мудрого Матроскина, без песен Гены, без невероятно трогательных глаз ЧебурашкиФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

По вторникам Успенский занимался в издательстве "Малыш" на Давыдковской [улице] с авторами постарше. Мне он тоже разрешал туда приходить. И всем Эдуард Успенский помогал, пробивал какие-то публикации, вытаскивал на радио (меня впервые тоже вытащил именно он). А иногда можно было приехать на выходных к нему в гости на Клязьму (по дому он делал просто все, руки были золотые), поиграть в невиданный по тем временам компьютер "Атари" - да, уже тридцать лет назад. Но потом хозяин отгонял гостей и садился работать. ...кружок тогда, весной 1991, закрылся, и видеться мы стали намного реже.

В последний раз я приехал к нему два месяца назад, подписать пару книжек. Я уже знал и про болезнь, и про химиотерапии, но не думал, что все так плохо. Он не ходил, страшно похудел, и даже голос его ослабел - но интонации остались те же, насмешливые и без капли сентиментальности. Я просидел у него минут пятнадцать - потом он устал, и мы стали прощаться.

Я еще думал, что он успеет закончить очередную книжку (знал, что он ее пишет). Но, кажется, не успел, хотя может быть.

Спасибо, Эдуард Николаевич. Это была прекрасная жизнь. Вас тут будет очень не хватать», - написал Антон Чернин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664380" frameborder="0"></iframe> Мультфильмы по сюжету Эдуарда Успенского.

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