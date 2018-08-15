Наследие Успенского будут защищать его супруга и дочери

СЕГОДНЯ 15:16 2018-08-15T15:16:43+03:00

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Знаменитый детский писатель ушел из жизни поздно ночью, 14 августа. Эдуард Успенский страдал онкологическим заболеванием желудка. Его лечили в России, в Европе, он успешно перенес операцию в Германии, но IV стадия рака стала для него приговором.

Что теперь будет с наследием Эдуарда Николаевича? Этот вопрос мы задали юристу и агенту писателя Константину Леонтьеву.

- С наследием Эдуарда Николаевича все будет в порядке. Уверен, что его супруга и дочери смогут обеспечить достойное использование и защиту его прав, - ответил представитель семьи Успенского.

Напомним, Эдуард Успенский четыре раза женат. От первого брака с Риммой Успенской у него есть дочь Татьяна. Во втором браке с Еленой Успенской писатель удочерил двойняшек Ирину и Светлану. Третьей женой стала телеведущая Элеонора Филина. В четвертый раз писатель женился на второй супруге Елене Борисовне.

Авторское наследие Эдуарда Успенского это более 70 сказочных повестей, в числе которых цикл произведение и Дяде Гене и Чебурашке, а также цикл рассказов о Простоквашино, 10 пьес, около 60 сценариев, два фильма и телесериал.

Из имущества писателя дочери и супруга Эдуарда Успенского унаследуют дома в Новой Москве, Подмосковье, в Анапе и другую недвижимость. Все это примерно оценивают на сумму около 150 миллионов рублей.

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