2018-08-16T20:18:13+03:00
Происшествия

Родственники не появляются на могиле убитого детьми Хачатуряна

Корреспондент "КП" побывала на кладбище, где похоронили мужчину
Василиса НИКОЛАЕВА
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На похоронах Михаила Хачатуряна присутствовало 20 человек, с тех пор у его могилы безлюдно.На похоронах Михаила Хачатуряна присутствовало 20 человек, с тех пор у его могилы безлюдно.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ
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Кладбище «Вешки» Мытищинского района находится в нескольких километрах от МКАД по Осташковскому шоссе в элитном коттеджного поселке. Так, что дорогие особняки подступают прямо к кладбищенскому забору. Именно здесь похоронили ставшего скандально известным после смерти Михаила Хачатуряна. Того самого отца-тирана, который довел своих собственных дочерей до того, что они схватились за нож.

Могилка Михаила самая крайняя у выхода.

- Кто-то, проходя мимо, плюется в ее сторону, кто-то тяжело вздыхает. - Рассказал работник кладбища, подметающий дорожки неподалеку. - Конечно, все знают эту историю, что собственные дети его и убили. Я считаю, он сам виноват. Довел девок! - а потом спохватывается. - А вы, вообще, кто? Не журналист, случайно? Тут репортеры с камерами бегают чуть ли не каждый день.

- А родственники приходят?

- Нет, не видел я тут никого. В день похорон человек 20 было.

Венки «От племянника», «Дорогому брату», «От друзей из Иерусалима» сдуло ветром. Так и валяются они вниз лицом в грязи. Ни одного свежего цветочка.

На фото улыбающийся Хачатурян. Кстати, это самое приличное его фото из всех, что есть в открытом доступе.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В СМИ прошел слух о баснословных долгах Михаила Хачатуряна перед ЖКХ. Поговаривали даже о том, что суд может отобрать ту самую квартиру, где все произошло. Но, как выяснила "КП", ничего такого нет. Единственный долг обнаружился на официальном сайте судебных приставов и то всего 3000 рублей за какие-то административные правонарушения.

Что касается квартплаты, то никаких долгов не было. "Последний платеж за квартиру осуществлялся 7 августа", - сообщили сотрудники МФЦ.

Слухи о гигантских долгах Михаила Хачатуряна за "коммуналку" не подтвердились. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Слухи о гигантских долгах Михаила Хачатуряна за "коммуналку" не подтвердились.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

***

Между тем все новые и новые персонажи высказывают свое мнение о девочках Хачатурян. В программу «На самом деле» заявился некий молодой человек, назвавшийся женихом Ангелины. Свое лицо парень показать не желал, выступал в маске. Зато он предоставил журналистам переписку с Ангелиной, предварительно удалив при этом все свои реплики. Из оборванных фраз было понятно, что девушка с самого утра писала о том, что готовится что-то страшное.

- А ваши ответы где? - спрашивали эксперты программы

- Я не хочу на этот вопрос отвечать. - резко отрезал парень, назвавшийся Тимофеем.

Он вообще ничего толком не сказал и убежал из кадра.

- Да это вообще какой-то другой человек. - Написал сразу после съемок старший брат девочек Сергей Хачатурян. - Я прекрасно знаю парня сестры Диму, он вообще-то мой друг. А тот, кто был на программе, вообще незнакомый какой-то. Я когда его увидел, аж со стула подскочил.

Сергей Хачатурян в эфире "Первого канала". Фото: Первый канал

Сергей Хачатурян в эфире "Первого канала".Фото: Первый канал

Как выяснилось, этого свидетеля привел Арсен, родной племянник убитого. Он один из немногих, кто защищает Михаила Хачатуряна.

- Это не он!!! - подтвердила слова Сергея и Татьяна Невьямова, подруга сестры, которая тоже была на программе. - Я видела реакцию Серёжи, когда этот «Тимофей» зашёл в студию, он аж подскочил, ибо даже не знает, кто это. Я лично знаю парня Ангелины, он ниже по росту, а этот персонаж слишком много не сказал, да и он выбежал из студии во время съёмок! А переписка откуда? У меня тоже когда-то был логин и пароль от аккаунта Ангелины. Почему его не могло быть у Арсена.

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