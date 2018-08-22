Петросян заподозрил, что Степаненко подбросила ему куклу Вуду

СЕГОДНЯ 21:20 2018-08-22T21:59:12+03:00

Евгений Ваганович и Елена Григорьевна не живут вместе уже около 15 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

6 сентября состоится очередное судебное заседание по разводу и разделу имущества Петросяна и Степаненко. Напомним: по словам юриста Евгения Петросяна Сергея Жорина, Степаненко потребовала почему-то большую часть имущества: иконы, статуэтки, картины, квартиры. Плюс ко всему, как рассказывает звездный юрист Сергей Жорин, Евгений Ваганович и Елена Григорьевна не живут вместе уже около 15 лет.

Юрист объяснил, почему пара в какой-то момент решила разъехаться по разным квартирам. Мол, просто со временем их супружеские отношения исчерпали себя, осталось лишь уважение. Хотя Евгения Вагановича смутила одна странная история...

-Евгений Ваганович как-то обнаружил под своей кроватью куклу Вуду (статуэтка или фигура с человеческими чертами, используемая в мистических обрядах-Ред.). Понятно, кто это мог сделать, - объяснил звездный адвокат Сергей Жорин, судя по всему, намекая на Елену Степаненко.

Юрист объяснил, почему пара в какой-то момент решила разъехаться по разным квартирамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

На ком еще был женат Петросян?

Первой женой сатирика была Инна Кригер - выходец из знаменитой династии Кригер. Ее отец, Владимир Кригер, был знаменитым актером в начале ХХ века, а сестра, Виктория – известной балериной. В честь нее и назвали единственную дочь Петросяна, которая лишилась матери еще в детские годы. Сейчас Вика живет в Америке, воспитывает двоих детей.

Анна Козловская. Была старше Петросяна на 7 лет и замужем за ним пробыла немногим больше года. Она сбежала от супруга к любовнику греческого происхождения.

Людмила (фамилия неизвестна). По профессии искусствовед. Их брак не был долгим, так как женщину не устраивало, что Петросян отдает все время любимому делу. Тогда-то Евгений Ваганович и стал искать четвертую жену в артистической сфере…

Елена Степаненко является четвертой женой Петросяна и младше его на восемь лет. Артистка познакомилась со своим будущим мужем в 1979 году на конкурсе артистов для Театра эстрады, которых отбирал Петросян и его коллеги. Елена конкурс прошла, и на гастролях закрутила роман с Евгением Вагановичем. Знаменитый муж воплотил все мечты молодой артистки – вывел Степаненко на сцену, а потом помог сделать свою программу.

КСТАТИ

Джуна отговаривала Петросяна от развода

Евгений Петросян, как и многие артисты, человек суеверный.

- Евгений Ваганович верит в сверхъестественные силы. Было время, носил на себе специальные заговоренные пластины - матрицы, - рассказал «Комсомолке» юморист Николай Бандурин. - Пытался таким образом нейтрализовать негативное влияние. И нам эти пластины дарил... (подробности)

В ТЕМУ

Риелторы обнаружили у Петросяна и Степаненко дополнительное имущество еще на 150 миллионов рублей

У Евгения Вагановича есть собственные квартиры, а у Елены Григорьевны - только в доле с мужем

Незадолго до объявления о разводе Евгений Петросян, рассказывая в интервью о жене, признавался: «На сцене нам вдвоем стало тесновато!». Похоже, не только на сцене…Коллеги Евгения Вагановича и Елена Григорьевны говорят, что в последние годы сатирики жили в разных квартирах и их отношения уже были больше коммерческим проектом, чем браком. Как уже писала «КП», по словам юриста Петросяна Сергея Жорина, теперь супруги сомневаются в порядочности друг друга (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Бывшие коллеги артиста: Ради молодой пассии Петросян делает уколы красоты

Рядом с 29-летней помощницей юморист заметно преобразился

Громкий развод «короля юмора» с Еленой Степаненко продолжает будоражить общественность. Поклонники спорят, кто прав, кто виноват и обсуждают молодую фаворитку артиста Татьяну Брухунову. По словам окружения, Евгений Ваганович необыкновенно щедр со своей 29-летней сотрудницей и не экономит на ее гардеробе. Да и сам 72-летний мэтр сцены заметно преобразился. О переменах, произошедших с артистом, нам рассказали его коллеги. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Елена Степаненко и Евгений Петросян впервые прокомментировали свой развод после 33 лет семейной жизни

Супруги-юмористы надеются, что придут к согласию и взаимовыгодному разрешению вопроса (подробности)

"Старик Петросян не в себе": что звезды думают о разводе Петросняна и Степаненко

На днях пришла печальная для поклонников "Кривого зеркала" новость - самая знаменитая пара юмористов на отечественном ТВ, Евгений Петросян и Елена Степаненко, разводятся (подробности)