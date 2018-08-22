2018-08-22T21:59:12+03:00
Звезды

Петросян заподозрил, что Степаненко подбросила ему куклу Вуду

Звездный юрист Сергей Жорин объяснил, почему сатирики разъехались по разным квартирам
Алина ЧЕРНОВА
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Евгений Ваганович и Елена Григорьевна не живут вместе уже около 15 летЕвгений Ваганович и Елена Григорьевна не живут вместе уже около 15 летФото: Михаил ФРОЛОВ
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6 сентября состоится очередное судебное заседание по разводу и разделу имущества Петросяна и Степаненко. Напомним: по словам юриста Евгения Петросяна Сергея Жорина, Степаненко потребовала почему-то большую часть имущества: иконы, статуэтки, картины, квартиры. Плюс ко всему, как рассказывает звездный юрист Сергей Жорин, Евгений Ваганович и Елена Григорьевна не живут вместе уже около 15 лет.

Юрист объяснил, почему пара в какой-то момент решила разъехаться по разным квартирам. Мол, просто со временем их супружеские отношения исчерпали себя, осталось лишь уважение. Хотя Евгения Вагановича смутила одна странная история...

-Евгений Ваганович как-то обнаружил под своей кроватью куклу Вуду (статуэтка или фигура с человеческими чертами, используемая в мистических обрядах-Ред.). Понятно, кто это мог сделать, - объяснил звездный адвокат Сергей Жорин, судя по всему, намекая на Елену Степаненко.

Юрист объяснил, почему пара в какой-то момент решила разъехаться по разным квартирам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юрист объяснил, почему пара в какой-то момент решила разъехаться по разным квартирамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

На ком еще был женат Петросян?

Первой женой сатирика была Инна Кригер - выходец из знаменитой династии Кригер. Ее отец, Владимир Кригер, был знаменитым актером в начале ХХ века, а сестра, Виктория – известной балериной. В честь нее и назвали единственную дочь Петросяна, которая лишилась матери еще в детские годы. Сейчас Вика живет в Америке, воспитывает двоих детей.

Анна Козловская. Была старше Петросяна на 7 лет и замужем за ним пробыла немногим больше года. Она сбежала от супруга к любовнику греческого происхождения.

Людмила (фамилия неизвестна). По профессии искусствовед. Их брак не был долгим, так как женщину не устраивало, что Петросян отдает все время любимому делу. Тогда-то Евгений Ваганович и стал искать четвертую жену в артистической сфере…

Елена Степаненко является четвертой женой Петросяна и младше его на восемь лет. Артистка познакомилась со своим будущим мужем в 1979 году на конкурсе артистов для Театра эстрады, которых отбирал Петросян и его коллеги. Елена конкурс прошла, и на гастролях закрутила роман с Евгением Вагановичем. Знаменитый муж воплотил все мечты молодой артистки – вывел Степаненко на сцену, а потом помог сделать свою программу.

КСТАТИ

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