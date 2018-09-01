«Доктора обнаружили большую опухоль. Злокачественную»: «Комсомолка» первой узнала от Кобзона о его болезни

СЕГОДНЯ 01:09 2018-08-31T22:03:18+03:00

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В том апреле ему сделали первую операцию. На Каширке. Звоню народному артисту: «Как здоровье, Иосиф Давыдович? Слухи разные уже пошли. Это ж Онкоцентр ...» Кобзон пообещал: как только выдастся возможность, первый большой откровенный разговор будет с «Комсомолкой». И слово сдержал.

СБЕЖАЛ ИЗ ОНКОЦЕНТРА

Через несколько дней звонок помощника. Помню, была пятница. «Иосиф Давыдович ждет в воскресенье.» В Онкоцентре? Нет, на даче. Выписался? Вроде того. Скорее, сбежал…

В воскресенье спешу в подмосковную Баковку. Некогда здесь была дача маршала бронетанковых войск Павла Рыбалко. Кобзон выкупил ее у наследников дважды Героя Советского Союза, все потом перестроил. Сам маршал (посмотрел сейчас его биографию) умер 28 августа 1948 г. Спустя 70 лет, едва ли не день в день, скончался новый хозяин дачи. Н-да…

Чтобы купить эту дачу, точнее, участок, Кобзону пришлось занять деньги у поэта Роберта Рождественского, композитора Оскара Фельцмана, других своих друзей. Расплатился с долгами быстро. «Я же работал больше других в СССР, - без тени кокетства говорил народный артист Советского Союза. – Давал по 2-3 сольных концерта в день.» Недаром тогда родилось выражение «Легче остановить бегущего бизона, чем поющего Кобзона!» Важно: он всегда пел «вживую», без «фанеры»! Будучи депутатом Госдумы, пытался законодательно запретить эту злосчастную «фанеру», чтобы артисты не обманывали публику, заплатившую за билеты. Не удалось…

Вернемся к тому апрельскому воскресенью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666501" frameborder="0"></iframe> Памяти Иосифа Кобзона.Не стало народного артиста - Иосифа Кобзона...

... Кобзон встретил у ворот, первым делом повел показывать свои владения. «Вот дом сына Андрея. В этом доме живет дочь Наташа, а здесь - мы с Нелей».

Осмотрели парник, огородик, клумбы. «Иные говорят, мол, мне бы дачу Кобзона! Господи, я знаю много людей, у которых возможностей куда больше, чем у меня. Но не любят природу, не занимаются грядками».

В загоне резвились кролики, в сарайчике весело гоготали гуси, кудахтали куры… «Пусть внучки приобщаются к живой природе. Я счастлив, что в этом дворе они воспитываются вместе. На Новый год елку на улице наряжаем. На праздники семейные собираемся. Такая радость, когда эти «обезьяны» по нашим плечам ползают, песни поют, стихи читают. Из больницы вернулся - а на дверях плакаты с каракулями: «Дедуля, выздоравливай скорее!» Это - лучшее лекарство.»

Было ветрено. Подошла Неля Михайловна, набросила мужу на плечи свитер: «Ты же только из больницы...»

Зашли в дом. Вдоль стены - ряды пивных кружек. По молодости он пиво любил. На другой стене – еще одна коллекция. Старинных ружей. Правда, сам Кобзон на охоте ни разу не был. Принципиально. Рядом - собрание холодного оружия. Сколько голов посекли эти палаши, сабли, одному Богу известно. В доме певца они обрели покой.

- Итак, с чего начнем интервью? – спросил хозяин, поиграв шашкой Клима Ворошилова с орденом Боевого Красного Знамени на рукоятке. Шашка не простая. Почетное революционное оружие. За подвиги в Гражданской войне ими наградили 21 красного командира.

- С того, о чем уже спрашивал на днях по телефону. Как здоровье, Иосиф Давыдович?

- Опухоль была злокачественная, - признался он. - Ее убрали полностью. Никаких следов, говорят врачи, не осталось. Так что жив и, надеюсь, буду здоров, чего и всем желаю. Я вообще очень редко болею. В молодости заложил хороший фундамент здоровья. Но уж если что случается, то серьезно! Три года назад был сепсис. Врачи давали лишь пять процентов возвращения к жизни. Выкарабкался. Теперь вот столкнулся с новой бедой.

- Как это случилось?

- Появились симптомы, которые начали беспокоить. Кровь в моче. Доктора провели обследование, обнаружили большую опухоль. Злокачественную. Других в мочевом пузыре, мне сказали, не бывает. Требовалась срочная операция.

…Неля Михайловна принесла кофе, минералку: «Иосиф, тебе обязательно надо пить!» Как бы ненароком заглянула в пепельницу. «Всего одну выкурил, - успокоил ее Кобзон. - Больше не буду!»

Даже страшная болезнь почти 15 лет не могла вышибить из седла народного артиста СССР.Фото: семейный архив.

ПОВЕЗЛО С ТРЕТЬЕЙ ЖЕНОЙ

- В Онкоцентр на Каширке поехал не раздумывая, - продолжил рассказ Кобзон, когда супруга вышла. - Вместе с Нелей. Не потому, что трусливый паникер. Просто она должна все знать. В прошлый раз, когда был сепсис, она меня спасла. Она и Юрий Михайлович Лужков. Сейчас случилась беда - Неля все время была рядом. И я уже привык, открывая глаза, видеть первой ее.

В такие-то минуты и понимаешь, как важно иметь надежную семью. Не только в дни болезни. Когда круто отношения с кем выясняешь, в творчестве что-то не ладится, интриги замучили... Ну не хочу я, допустим, чтобы меня видели в неглиже, небритым, раздетым, обсуждали прическу. Даже детям не позволяю вмешиваться в мой внутренний мир без разрешения. Только Неля, одна Неля может!

Не могу сказать, что сам очень уж внимательный муж, ласковый, говорящий каждый день: «Дорогая...» Но она прекрасно знает, что я за нее жизнь отдам.

У нас есть семейные кликухи. Неля - Куколка всю жизнь. А меня вся семья называет Пупсом. Не обижаюсь. Хотя иногда повозмущаюсь. Мол, дома - ладно, обзывайте, но при людях-то зачем?

С Куколкой Пупсу повезло.

Первый раз он женился в 1965-м. Но популярной тогда певице Веронике Кругловой. Брак творческих людей зачастую – гремучая смесь. К тому же долгие гастроли по - одиночке по разным городам и весям. Через три года они расстались. Круглова вышла замуж за модного советского певца Вадима Мулермана, сейчас она живет в США.

В том же 67-м, после развода, Кобзон женился на знаменитой актрисе, певице Людмиле Гурченко. Развелись в 1970-м. На следующий год – свадьба с Нинель Михайловной Дризиной. Ей – 20, ему - 34. Медовый месяц пара решила провести в Прибалтике. Неля надеялась на пляжи, солнце, покой… Приехали в Каунас, на перроне один из встречающих сообщает новобрачному: «У вас сегодня вечером два концерта!» Неля была в шоке. Видя это, Кобзон пошутил: «Сделайте три концерта!»

В отличие от первых двух жен Неля была в тени своего звездного мужа. Но оказалась настоящим ангелом-хранителем. Сопровождала его на всех гастролях, по ночам готовила Йосе ужин в гостинице. Концерты обычно заканчивались ближе к полуночи, когда советские рестораны, кафе уже были закрыты. Она же действительно спасла мужа, когда у него началось заражение крови. Подняла на ноги все медицинское начальство…

И все 14 с лишним лет борьбы народного артиста с онкологией оставалась рядом, поддерживала, как могла.

Иосиф Кобзон с супругой Нелли весной 2018 года.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Мы, мужики, любим за столом поговорить о женщинах, - откровенничал Кобзон. - Молодые - делимся донжуанскими подвигами. Постарше становимся - больше о семье говорим. Есть у меня, правда, категория друзей, не познавших семейного счастья. Закоренелые холостяки или быстро развелись. Все, как в той песенке: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло...» Холостяк сам распоряжается своей судьбой. Нет поводов для эмоциональных взрывов. А вот когда плохо... Начинаешь думать, а как бы состоялась моя жизнь, если бы не было Нели. Ведь не было бы и Андрюши, Наташи, внучек. Не было бы и любимых глаз, которые смотрят на тебя в тяжелые минуты.

Бывают семейные пары бездетные. Ну, не сложилось. Хотя медицина сейчас так далеко шагнула, что и мужик может родить при желании. А во-вторых, столько замечательных, но обездоленных ребятишек ждут родительской ласки в детдомах! У меня два подшефных детдома в Тульской области. Я уже не так часто езжу туда. Не потому, что времени нет. Просто с разбитым сердцем каждый раз возвращаюсь. Когда вижу этих ребят, с надеждой смотрящих на гостей, хватающих за руки, заглядывающих в глаза. А вдруг?

Думаю, сколько внимания люди отдают собакам! Выгуливают каждый день с раннего утра. И на ночь ведут гулять. Да выгуляй лучше ребенка! Зато, когда потом окажешься в тяжелом положении, будет сидеть у кровати не пес, а человек, искренне любящий тебя. Собака не понесет цветочки на могилу. А сын или дочь, пусть и приемные, не забудут, скажут слова сокровенные...

- Иосиф Давыдович, как же вы сбежали из больницы, не долечившись?- вернулся я к главной теме интервью.

- Ничего я не сбежал. Просто спросил у директора Онкоцентра Михаила Ивановича Давыдова, можно ли лечение послеоперационное получать честно в домашних условиях, но заниматься и другими делами. Он ответил, что в принципе можно. И я уехал.

Уехал не отдыхать на даче в Баковке. Руководитель комитета Госдумы по культуре, Кобзон после операции сразу включился в подготовку новых законопроектов, выбивание денег на бедную нашу культуру.

И, забросив тему страшной физической болезни, он говорил-говорил журналисту о том, что наболело на душе.

47 лет продлился счастливый брак Иосифа Давыдовича и Нели Михайловны.Фото: семейный архив.

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ!

- Мы упрекаем коммунистическое прошлое. Но там был высочайший советский патриотизм. Мы любили свою Родину. Нас партия к этому призывала, комсомол. А сейчас нет ни партии, ни комсомола, я имею в виду главенствующую политическую силу, которая несла бы идею и призывала к патриотизму.

У нас осталась только одна привязанность: наша родная земля, мама, папа. Все остальное нам по фигу. Потому что никогда народ голодный, холодный не будет любить правительство. Пусть не любит. Главное, чтобы любили Отечество. Кому мешали коммунистические субботники? Но ведь убирали же улицы. Кому мешали студенческие отряды? Но ведь летом не спивалась молодежь по закоулкам и подъездам, не ширялась, не трахалась в парках под скамейками... И народ не боялся заходить ночью в подъезды, ездить в электричках. Лето проводили вместе в отрядах, влюблялись, женились.

Когда я говорил на эту тему с президентом, Путин задал вопрос: «Вы что, хотите вернуть комсомол?» «Владимир Владимирович, а мне абсолютно все равно, как будет называться эта организация! Как угодно ее назовите. Только лишь создайте такую организацию, которая нашу молодежь сегодня спасла бы. Это же наше будущее. Мы-то уже пусть в трудных условиях, каждый по-разному, но уже прожили жизнь. Жили и в советском государстве, и в постсоветском, при Сталине, Хрущеве, Брежневе. При вас живем. Мы цену жизни знаем. Молодежь жалко. Россия не может без нее.

…Не раз еще заглядывала в кабинет Неля Михайловна, показывала на часы, напоминала, что друзья пришли проведать, а Кобзон отмахивался и все говорил, говорил о наболевшем.

Ровно три недели назад врачи назвали ему диагноз, звучащий для многих как смертный приговор - РАК. Другие бы после этого замкнулись, жили наедине с болезнью, и что им проблемы страны, молодежи... А он сбежал из Онкоцентра с не зажившими после операции рубцами и сразу включился в работу.

30 апреля 2004 года в еженедельнике «Комсомольская правда» вышло большое интервью Кобзона «Из лап смерти меня вырвала жена!»

Обложка "Комсомольской правды" из 2004 года.

Почему он на всю страну откровенно сообщил о своем диагнозе? Для иных представителей эстрады любое упоминание фамилии в прессе, кроме некролога, давно уже прекрасный пиар. Пусть больше говорят о разводах, изменах, романах, болезнях «звезды», чтобы оставаться на плаву. Отсюда порой договорные лже-скандалы прессы и артистов. Их приурочивают к гастролям, продажам новых альбомов. Но это не про Кобзона. Тем более целью интервью для него не был сбор денег на лечение. Кобзон сам до последних дней помогал многим. Разными способами. Не афишируя свою благотворительность.

Возможно, одна из причин его откровенности – желание развеять всякие слухи о недуге, честно все рассказать самому. Но главное, как теперь понимаю, он хотел снять у других мистический страх перед коварной болезнью. Само выражение «Каширка» подчас звучит как приговор. Здесь находится Онкологический Центр имени академика Блохина. Его нередко называли «Блохинвальдом». Дескать, попал сюда – кранты! Кобзон, думаю, сознательно пошел на откровенность, чтобы другие больные, их родственники, друзья знали: этот диагноз – еще не конец, надо жить, бороться. До него как-то не было принято афишировать такую болезнь. 14 с лишним лет после диагноза и первой операции прожил Иосиф Давыдович, мужественно сражаясь с проклятым недугом. Это большой срок. Обычно пять лет считается пределом.

Ну, а почему для интервью он выбрал именно «Комсомолку» - у меня вопросов нет. Это была его любимая газета, без дураков. Еще с советских времен. Тогда в редакции 9 мая устраивали знаменитую «Землянку». В Голубом зале собирались журналисты-фронтовики, гости-ветераны. Резали сало, черный хлеб, наливали из солдатских фляжек фронтовые «сто грамм», вспоминали войну, пели. Приходил в нашу «Землянку» и Кобзон, исполнял фронтовые песни и новые о той войне, включая трогательные «Журавли»…

Когда появилось радио "Комсомольская правда», к Дню Победы Кобзон устраивал концерты фронтовых песен в нашем эфире для радиослушателей. Хотя уже был болен. А сколько концертов дал на всесоюзных ударных комсомольских стройках с агитбригадой «Комсомольской правды»! Читаю сейчас отклики на смерть Артиста. Генерал Владимир Ворожцов пишет: «Уходит СУПЕРЭПОХА. Кто сможет петь на день комсомола бесплатно с 19 часов вечера до двух часов ночи. И при этом зал не уходил!»

После госпереворота в Киеве в 2014 году Иосиф Давыдович вместе с нашим журналистом Сашей Гамовым не раз ездил на свою родину Донбасс. Выступал перед ополченцами, жителями республик, не пожелавшими принять режим Киева. Не побоялся санкций Запада, не в пример иным нашим «звездам» и «звездулькам».

ЭХО ЧЕРНОБЫЛЯ?

…Вспоминаю пепельницу с единственным окурком в доме Кобзона, укоризненный взгляд Нели Михайловны, кофе. Есть версия у медиков, что смесь никотина с кофеином, потребляемая годами, может вызвать злокачественную опухоль мочевого пузыря, которую ему удалили весной 2004 года. Сам Иосиф Давыдович считал, что онкологию могла вызвать доза радиации, полученная им в Чернобыле. Он же первым из артистов поехал тогда с концертами к ликвидаторам той жуткой атомной катастрофы.

Иосиф Кобзон среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, июль 1986 года. ФОТО Владимир Репик/TACC

Смены менялись каждые четыре часа, Кобзон пел для каждой. В эпицентре событий. Без примитивного средства защиты – марлевой повязки.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции случилась в апреле 1986 г. Ровно через 18 лет у певца диагностировали онкологию. Рак, как известно, развивается в организме долго, незаметно. Услышав диагноз, он спросил у врачей, не результат ли это Чернобыля. "Трудно сказать, это может быть и у ребенка, и у взрослого, у кого и как угодно, - ответили медики. - Не исключено, что это - чернобыльский автограф".

Он мог бы не ехать в Чернобыль к ликвидаторам. Не поехал же туда после катастрофы Горбачев. Отправил успокаивать народ Лигачева, Рыжкова. Но отсиживаться за спинами других – не в правилах Кобзона. Он всегда стремился быть на передовой, песнями своими помогать людям. Особенно в тяжелую пору. В 1969-м первым из артистов поехал к пограничникам на остров Даманский, где случился вооруженный инцидент с китайцами. А через 10 лет грянула афганская война.

«Когда начался Афганистан, Кобзон первым из певцов стал приезжать на войну, чтобы поддержать наших пацанов, угодивших в эту жуткую мясорубку, - пишет в Фейсбуке Владимир Снегирев, работавший в ту пору военным журналистом «Комсомолки». - И я помню глаза и лица солдат, слушавших на пыльных плацах, а случалось, что и под разрывы реактивных снарядов, песни – «А у нас во дворе», «Навстречу утренней заре», «День победы», ну, и так далее. Я знаю, что, возможно, для тех ребят это осталось главным воспоминанием всей их жизни.

Кобзон пел в Австралии, Азии, Америке, Африке, Европе... 1982 год. После концерта в Анголе.Фото: семейный архив.

Когда в 1986 году там же, в Афганистане, был тяжело ранен наш общий друг Руслан Аушев, Кобзон без промедления вылетел в Кабул. Дело было накануне юбилея его свадьбы. И он сказал Неле, жене: «Полетим вместе, там и отметим». Прямо из кабульского аэропорта они приехали в госпиталь. И то, что Руслан выжил, поправился, вернулся в строй, это тоже во многом заслуга Иосифа.»

У народного артиста СССР много и других заслуг.

Вечная Вам память, Иосиф Давыдович!

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МНЕНИЕ

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Дмитрий СМИРНОВ

- Кобзон страшно всем надоел, - сказал мне редактор двадцать лет назад.

Тогда тоже праздновали его юбилей и тоже переглядывались: ну сколько ж можно, ну опять это «я люблю тебя жизнь», новое же время, новые песни должны быть, невозможно же уже слушать.

И все эти двадцать, а может и все тридцать (сорок, пятьдесят?) лет мы ждем, когда придет кто-то, кто его сметет. А этот кто-то никак не приходит. Точнее, приходит каждый год, но как турист к египетским пирамидам. Задирает голову, смотрит, чешет в затылке, фотографируется на фоне и уезжает домой рассказывать родным и знакомым, какую махину видел, вот - даже фотка есть (подробности)

БИОГРАФИЯ

Биография Иосифа Кобзона

С 1958 года работал в Цирке на Цветном бульваре в программе "Куба - любовь моя", где исполнял одноименную песню Александры Пахмутовой. В советские времена исполнял патриотические песни. Лауреат множества наград и премий. С 1959 по 1962 годы - солист Всесоюзного радио, в 1962-1965 годы - солист-вокалист Госконцерта, в 1965 - 1989 годы - солист-вокалист Москонцерта (подробности)