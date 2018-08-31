Юнус-Бек Евкуров: У Иосифа Кобзона не было границ для патриотизма и доброты

СЕГОДНЯ 20:00 2018-08-31T22:00:51+03:00

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- Товарищ генерал, здравия желаю! Вот вы много лет служили в армии… А вам приходилось бывать на концертах Иосифа Кобзона, когда он выступал перед военными?

- Да, я несколько раз видел Иосифа Давыдовича в «горячих точках»: как он пел, с какой любовью общался с солдатами, офицерами...

Но самое главное даже не в том, что Иосиф Кобзон сам приезжал, а он же еще и отмобилизовывал (в хорошем смысле!) на это других, более молодых артистов, нацеливал их на патриотичные песни.

И это поднимало у солдат, офицеров не только боевой, но и - если так можно сказать - гражданский, патриотический дух.

Боевые действия, горячие точки – это как раз та тема, когда то, что в обычной жизни кажется какой-то мелочью, приобретает совершенно другие очертания.

Человек, находясь на передовой, в окопах - он иногда вспоминает о том, что в мирной жизни пропустил. И думает: вот бы вернуться домой и просто наслаждаться обыденной жизнью, элементарно - даже купить мороженое, посидеть на лавочке, послушать песни...

Вот слушает воин песни Иосифа Кобзона, других исполнителей, - и представляет себе такие вот моменты - и ему легче, проще переносить тяготы армейской службы. Я понятно, Саша, говорю?

- Я два года служил срочную. И у меня тоже были похожие ощущения.

- Ну, вот... Поэтому, когда Иосиф Давыдович или другие артисты, приезжают (и в советское время так было, и сегодня) в армию - это все - такие вот ощущения - они ярко выражены. Это отдушина для военного человека, который находится в горячей точке.

Есть песни, которые напоминают пережитое во время войны, - в них то, о чем мы с тобой, Саша, когда-то говорили…

- О песнях Высоцкого.

- Да... «А в ответ – тишина, он вчера не вернулся из боя». И таких песен было очень много в репертуаре Иосифа Давыдовича. И таких моментов, когда военнослужащий, который вчера был в бою и только что потерял своих ребят или раненых отправил в тыл... Многие солдаты и офицеры это тоже переживали и переживают. Очень эмоционально. И Кобзон нам в этом помогал.

- Вы же лично с ним много раз встречались?

- Иосиф Давыдович был большим другом не только нашей республики. Для человека не было вообще такого понятия, как национальность. Он не делил людей не религии, на расы...

Мы очень дружили, если так можно выразиться. Иосиф Кобзон был намного старше. Мы к нему соответственно относились, как к старшему - с уважением. Ему огромное спасибо за наших ингушских певцов, певиц, которых он тоже воспитал.

- А вот лично вам он чем запомнился?

- Иосиф Давыдович никогда не любил вопросов, тем, связанных с деньгами, оплатой. Даже на какой-то подарок он реагировал очень скромно, любезно, но как старший: «Этого не надо, для меня самый главный подарок – это то, что у меня остается мой труд, мои песни».

- А что вы ему хотели подарить? Бурку?

- Бурку? Он не сопротивлялся насчет бурки, папахи, но человека такого ранга чем удивишь? Он всегда говорил: мне важно, чтобы давали тем, кому я прошу вас помочь…

- Был юбилей вашей республики, и мы с Иосифом Давыдовичем записывали интервью. И я тогда понял, что у него особое отношение к Ингушетии. К традициям вашего народа... С чем это связано?

- С любовью, он относился к нам, к республике, по-доброму…

- Что в Ингушетии могли бы сделать для того, чтобы увековечить память об Иосифе Кобзоне?

- Ко мне уже обратились наши творческие коллективы, министерство культуры как раз по этому поводу.

Иосиф Кобзон довольно серьезно нам помогал, и огромное спасибо ему за это! Мы к министру культуры России совместно с Иосифом Давыдовичем обращались по поводу строительства домов культуры в республике. И эти объекты сейчас возводятся. Это большая заслуга, в том числе и Иосифа Кобзона.

- А почему вы к нему обращались? Он же не ваш депутат.

- А для него не было границ в Российской Федерации, для него не было границ в СНГ или бывшем Советском Союзе. Он везде был свой, он везде был родной. Он хотя и представлял в Госдуме Забайкальский край, кажется, он всем помогал.

Он же мог и культурно отказаться - тем более, что у него была серьезная болезнь. Но... Иосиф Кобзон для всех находил время, силы. Он жил не для себя, он жил для всех людей.

Поэтому мы обязаны увековечить его имя. Он был великим, ушел великим и останется в сердцах наших великим.

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МНЕНИЕ

Джим Моррисон строго наоборот

Дмитрий СМИРНОВ

- Кобзон страшно всем надоел, - сказал мне редактор двадцать лет назад.

Тогда тоже праздновали его юбилей и тоже переглядывались: ну сколько ж можно, ну опять это «я люблю тебя жизнь», новое же время, новые песни должны быть, невозможно же уже слушать.

И все эти двадцать, а может и все тридцать (сорок, пятьдесят?) лет мы ждем, когда придет кто-то, кто его сметет. А этот кто-то никак не приходит. Точнее, приходит каждый год, но как турист к египетским пирамидам. Задирает голову, смотрит, чешет в затылке, фотографируется на фоне и уезжает домой рассказывать родным и знакомым, какую махину видел, вот - даже фотка есть (подробности)

БИОГРАФИЯ

Биография Иосифа Кобзона

С 1958 года работал в Цирке на Цветном бульваре в программе "Куба - любовь моя", где исполнял одноименную песню Александры Пахмутовой. В советские времена исполнял патриотические песни. Лауреат множества наград и премий. С 1959 по 1962 годы - солист Всесоюзного радио, в 1962-1965 годы - солист-вокалист Госконцерта, в 1965 - 1989 годы - солист-вокалист Москонцерта (подробности)