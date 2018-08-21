Родственники погибшего Михаила Хачатуряна поспешили выписать его бывшую жену и сына из квартиры

21 Авг. 22:00 2018-08-31T22:04:23+03:00

Не прошло еще и 40 дней с момента смерти, а его ближайшие родственники уже, похоже, начали борьбу за наследство

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История семьи Хачатурян вот уже больше месяца у всех на слуху. Напомним, что три дочери-погодки Мария, Ангелина и Крестина убили собственного отца 29 июля, нанеся ему 38 ножевых ранений. Все это произошло в квартире, где жила семья.

Все три девочки арестованы и содержаться в СИЗО № 6.

После произошедшего ходило много слухов. И вопрос денег и наследства возник почти сразу же. Причем именно со стороны знакомые Михаила. Уже на похоронах начали говорить о том, что якобы перед самой смертью со счетов покойного пропали крупные суммы денег. Подозревали в этом, естественно, девочек. Хотя, как стало известно, банковские карты Михаила следователи передали его сестрам и племяннику. Многочиленные армянские знакомы не стесняясь говорили на камеру журналистам, что вообще мать детей Аурелия Дундук все это устроила ради наследства.

Между тем, из наследства убитый оставил своим детям не много — всего то два автомобиля. Квартира на Алтуфьевском шоссе записана на его старенькую мать. Еще одно жилье — квартира в Солнцево - не приватизирована, то есть государственная. Ее выдали Хачатурянам, как многодетной семье. Но они в ней никогда не жили, отец ее сдавал.

По всем законам, наследники вступают в свои права спустя полгода после смерти. А по традиции, до 40 дней вопросы наследия в семье даже не поднимаются. Но, похоже, только не в семье Михаила Хачатуряна.

Как стало известно «КП», еще 22 августа мать покойного подала в Бутырский районный суд иск. Как значится на сайте суда его тема «Иные жилищные споры». В ответчиках значатся Аурелия Дундук и ее сын Сергей Хачатурян.

Еще 22 августа мать покойного Михаила Хачатуряна подала в Бутырский районный суд жилищный иск.

- Я не в курсе, что они собираются такое делать. К чему это? Не успело полгода еще пойти. - Сказала «КП» Аурелия. - До Бог с ними, мне сейчас вообще не до этого, честно говоря. Знаю, что его родня и в Солнцево, где муниципальная квартира, уже ездили. Общались с квартиросъемщиком, просили его квартиру освободить.

- А солнцевская квартира на кого?

- Я точно даже не знаю. На Михаила, наверное. Но в ней прописаны Мария и Ангелина. По закону она же детям должна достаться? Мне не до этого вообще. Я один раз только пыталась зайти в квартиру на Алтуфьевском, хотела взять вещи для девочек в СИЗО. Но Арсен меня не пустил. Они замки поменяли. Мне пришлось покупать все новое. Накладно, конечно, но добрые люди помогли. Справились. Пусть родня Михаила делает, что хочет, Бог им судья.

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