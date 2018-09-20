Системы «свой-чужой» на сирийском С-200 быть не могло

СЕГОДНЯ 13:27 2018-09-20T13:37:37+03:00

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Сирийский экипаж зенитно-ракетного комплекса «Бук» на аэродроме Думейр под Дамаском высыпал к нам из палатки кто в чем - в шортах, спортивных штанах, засаленном камуфляже. Мы уже минут десять ходили вокруг их боевой машины, разве что внутрь не заглянули, но операторы ЗРК к нам не спешили. У них была тяжелая ночь - несколько часов назад они отражали атаку американцев и их союзников, сбив с десяток крылатых ракет. Самостоятельно, без российских советников.

Когда в небе над Средиземным морем был сбит российский Ил-20, я почему-то сразу вспомнил этих парней. Улыбчивые, разговорчивые, настоящие патриоты своей страны. Точно такие же сидели за пультом С-200, выпустившего ракету по нашему самолету-разведчику. Они отличные ребята, но понятие воинской дисциплины для них абсолютно чуждо. Речь не только о ПВО, но обо всей сирийской армии в целом. В российских войсках при такой «службе войск» гауптвахты и дисбаты бы ломились от «клиентов». Но когда ты воюешь седьмой год, не до жиру. Выбирать не из кого.

Cамолет Ил-20 ВКС России. Фото: Александр Тарасенков Интерпресс ТАСС

Нет, я не к тому веду, что экипаж С-200 сбил Ил-20 по своему разгильдяйству. Просто читая заключения экспертов о том, что на этом стареньком комплексе не сработала система распознавания «свой-чужой», я недоумевал: да как вообще эту систему доверили этим парням. Они же, как в анекдоте, ее либо сломают, либо потеряют. Да и вообще, что за странная практика передавать коды шифрования представителям хоть союзной, но все таки чужой армии. Ведь это одна из ключевых систем обеспечения безопасности нашей техники в воздухе, на земле и на воде. А если там внедрен предатель?..

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, впрочем, мои опасения развеял.

- Система опознавания«свой-чужой» является строго индивидуальной у каждого государства, и даже на экспортируемые из России в рамках ВТС образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается. Все это в полной мере относится и к поставленным в Сирию отечественным системам ПВО, - пояснил генерал-майор. - Используемая в Российской Федерации система государственного опознавания «свой-чужой» объединяет летательные аппараты и системы противовоздушной обороны только российской принадлежности. Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть.

И это, конечно, многое проясняет. Израильтяне били «из-под крыла» Ила в надежде, что сирийцы не будут отвечать в сторону российского борта. Но сирийцы жахнули по F-16, а попали в Ил-20. Не было у них никаких кодов шифрования, не могла система дать оператору сигнал «свои», и сама ракета не могла уйти с курса, «увидев» родной самолет. Она просто выбрала цель с наиболее крупным полем отражения, которое ей услужливо подсветил радар.

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