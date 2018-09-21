Член экипажа Ил-20 погиб в день своего рождения
ПЕРЕВЕЛСЯ В КУБИНКУ — НАШЕЛ ЖЕНУ
18 сентября Роман Долматов должен был отмечать свой 28-й день рождения. Но рано утром Ил-20, на котором он летел, был сбит.
Родился Долматов в Вязьме Смоленской области. В авиационную часть в Кубинку он перевелся два года назад. Там же встретил будущую супругу.
- Света и Рома поженились в прошлом году, - рассказывает подруга семьи Анна Шостак. - Старшему сыну полтора года, а младшая дочка совсем кроха — ей два месяца.
18 сентября Роман Долматов должен был отмечать свой 28-й день рождения
«ЕГО ДАЖЕ ОФИЦЕРЫ ПОБАИВАЛИСЬ!»
В том вылете Ил-20 оборвалась жизнь 31-летнего Алексея Седунова. Родом он из Ахтубинска, что в Астраханской области, но срочную службу проходил под Москвой - в Академии ВВС имени Юрия Гагарина в Монино.
- Леша был по телосложению очень крупным. Таким, что его даже деды боялись! И он своими габаритами пользовался, защищал всех. И если кто-то из старослужащих пытался заставить молодых сделать чай или что-то в этом роде, он мог рявкнуть, встать — и все затыкались. По сути он просто пресек в части дедовщину, - рассказал сослуживец Алексея Роман Санин.
При этом он и другие сослуживцы утверждают, что сам Алексей Седунов, несмотря на грозную наружность, был человеком очень добрым и отзывчивым.
- Вне дружеского круга боялись его все. Включая офицеров, - добавляет Санин.
Кстати, во время срочно службы, Седунов не летал.
- Мы служили в роте охраны. Ходили в караул, охраняли склад с ракетами, - говорит Роман Санин.
Вспоминают сослуживцы еще одну черту характера Седунова — целеустремленность.
Как-то зимой устроили для срочников лыжный кросс. А Алексей ведь у нас был с юга, думаю, лыжи тогда первый раз увидел, - вспоминает старшина роты Денис Панов. - В общем три километра он больше часа ехал. Постоянно падает, ругается... Но дистанцию до конца прошел.
В том вылете Ил-20 оборвалась жизнь 31-летнего Алексея Седунова
ВОЕННЫЙ С ОБРАЗОВАНИЕМ ИСТОРИКА
34-летний Григорий Зиновьев пошел служить с большим желанием и опытом. Перед этим он успел закончить педагогический колледж в родном Канаше (город в Чувашии) и исторический факультет Чувашского педагогического университета. При этом парень со школы занимался каратэ и вообще любил спорт.
- Помню, он вместе с поисковым отрядом отправился на раскопки на места боев Великой Отечественной, - говорит его однокурсник Сергей Матюков. - Вернулся очень воодушевленным, что удалось восстановить имена героев.
Учился Зиновьев хорошо, но и шумных студенческих сборищ не избегал.
- Он был нашим неформальным лидером, - говорит Сергей. - В общении очень простой, никогда никаких конфликтов с окружением за пять лет. Это про очень многое говорит. Душа компании, одним словом.
Получив диплом, Григорий решил, что пришло время отдать долг Родине. Попал в ВВС, служил в Ленинградской области. Там и нашел свое призвание — подписал контракт и продолжил службу.
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