Член экипажа Ил-20 погиб в день своего рождения

СЕГОДНЯ 01:03 2018-09-21T01:21:58+03:00

«Комсомольская правда» узнала о судьбах еще нескольких военных, погибших в Сирии

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ПЕРЕВЕЛСЯ В КУБИНКУ — НАШЕЛ ЖЕНУ

18 сентября Роман Долматов должен был отмечать свой 28-й день рождения. Но рано утром Ил-20, на котором он летел, был сбит.

Родился Долматов в Вязьме Смоленской области. В авиационную часть в Кубинку он перевелся два года назад. Там же встретил будущую супругу.

- Света и Рома поженились в прошлом году, - рассказывает подруга семьи Анна Шостак. - Старшему сыну полтора года, а младшая дочка совсем кроха — ей два месяца.

18 сентября Роман Долматов должен был отмечать свой 28-й день рождения

«ЕГО ДАЖЕ ОФИЦЕРЫ ПОБАИВАЛИСЬ!»

В том вылете Ил-20 оборвалась жизнь 31-летнего Алексея Седунова. Родом он из Ахтубинска, что в Астраханской области, но срочную службу проходил под Москвой - в Академии ВВС имени Юрия Гагарина в Монино.

- Леша был по телосложению очень крупным. Таким, что его даже деды боялись! И он своими габаритами пользовался, защищал всех. И если кто-то из старослужащих пытался заставить молодых сделать чай или что-то в этом роде, он мог рявкнуть, встать — и все затыкались. По сути он просто пресек в части дедовщину, - рассказал сослуживец Алексея Роман Санин.

При этом он и другие сослуживцы утверждают, что сам Алексей Седунов, несмотря на грозную наружность, был человеком очень добрым и отзывчивым.

- Вне дружеского круга боялись его все. Включая офицеров, - добавляет Санин.

Кстати, во время срочно службы, Седунов не летал.

- Мы служили в роте охраны. Ходили в караул, охраняли склад с ракетами, - говорит Роман Санин.

Вспоминают сослуживцы еще одну черту характера Седунова — целеустремленность.

Как-то зимой устроили для срочников лыжный кросс. А Алексей ведь у нас был с юга, думаю, лыжи тогда первый раз увидел, - вспоминает старшина роты Денис Панов. - В общем три километра он больше часа ехал. Постоянно падает, ругается... Но дистанцию до конца прошел.

В том вылете Ил-20 оборвалась жизнь 31-летнего Алексея Седунова

ВОЕННЫЙ С ОБРАЗОВАНИЕМ ИСТОРИКА

34-летний Григорий Зиновьев пошел служить с большим желанием и опытом. Перед этим он успел закончить педагогический колледж в родном Канаше (город в Чувашии) и исторический факультет Чувашского педагогического университета. При этом парень со школы занимался каратэ и вообще любил спорт.

- Помню, он вместе с поисковым отрядом отправился на раскопки на места боев Великой Отечественной, - говорит его однокурсник Сергей Матюков. - Вернулся очень воодушевленным, что удалось восстановить имена героев.

Учился Зиновьев хорошо, но и шумных студенческих сборищ не избегал.

- Он был нашим неформальным лидером, - говорит Сергей. - В общении очень простой, никогда никаких конфликтов с окружением за пять лет. Это про очень многое говорит. Душа компании, одним словом.

Получив диплом, Григорий решил, что пришло время отдать долг Родине. Попал в ВВС, служил в Ленинградской области. Там и нашел свое призвание — подписал контракт и продолжил службу.

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