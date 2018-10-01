Как Скрипаль Родину продавал: в Британии выходит книга о двойной жизни отравленного шпиона

СЕГОДНЯ 19:35 2018-10-01T21:12:41+03:00

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За событиями в Солсбери уже больше полугода наблюдает весь мир. И вряд ли в современной кинематографии существует сериал, которому «дело Скрипалей» уступало бы в остросюжетности и бюджете. При этом на истории с отравлением британского шпиона и его дочери спекулируют все кому не лень. Вот и журналист ВВС Марк Урбан решил немного подзаработать. Он написал целую книгу на эту тему.

«Дело Скрипаля» (The Skripal Files) - история, основанная на многочисленных встречах и личных беседах Урбана с Сергеем Скрипалем. Книга выйдет 4 октября. Но таблоид Daily Mail уже опубликовал выдержки из произведения британского репортера.

СКРИПАЛЬ ХОТЕЛ ЖИТЬ ПОБЛИЖЕ К ВКУСНОЙ ЕДЕ И КОМФОРТУ

«Первым его заграничным заданием стала служба на Мальте в качестве атташе по культуре и спорту при посольстве. В отличие от пустых полок в магазинах на родине, на Мальте его ждали свежие морепродукты и традиционные деликатесы, такие как рыбный пирог и тушеное мясо кроликов. По воскресеньям со своими детьми он часами изучал архитектуру в стиле барокко и местные впечатляющие пейзажи.

И все, кого бы он встретил были крайне приветливы и дружелюбны. Всего несколько лет назад он убивал людей в Афганистане только за то, что они работали в ЦРУ. Но на Мальте он лицом к лицу беседовал с ЦРУшниками и агентами MI6, и они были добры к нему. У них тоже были маленькие дети. Спрашивается, зачем их ненавидеть? Первые семена сомнения были посеяны. Со временем это приведет к несогласию, а затем к полноценному бунту и переходу на другую сторону».

РАЗОЧАРОВАНИЕ

«Когда Скрипаль вернулся домой, он все еще считал себя преданным офицером. Хотя и был расстроен политическими потрясениями в своей стране. Когда же начал разваливаться СССР, он почувствовал себя преданным новыми лидерами.

Автору книги, британскому журналисту Марку Урбану, Сергей Скрипаль рассказал, за сколько он продавал секреты Лондону.

ПЕРВАЯ ВЕРБОВКА

«Скрипалю поручили специальное задание в Испании. Там он должен был поддерживать спящую агентурную сеть, которая могла бы пригодиться России в случае войны. В 1993 году Скрипаль с семьей уехал в Мадрид, и именно там был завербован британской спецслужбой MI6. На него вышел агент британской разведки под вымышленным именем Ричард Бэгнелл. Он представился нефтяником из Гибралтара. Естественно, имея опыт работы в ГРУ, Скрипаль подозревал, что его новый друг может быть шпионом. Но на кого он работал? Если на ЦРУ, то это было бы слишком рисковано. Но Британия - совсем другое дело».

ПЕРВЫЕ ЗАДАНИЯ

«Скрипаль работал на Великобританию под кодовым именем Forthwith ("немедленно", "тотчас"). Встречи с MI6 проходили в секретной квартире. И каждый раз он получал несколько тысяч долларов. В 1996 году Скриапаль вернулся в Москву, где стал руководителем управления кадров ГРУ. Лондон был в восторге».

НЕВИДИМЫЕ ЧЕРНИЛА

«Будучи в Москве Скрипаль пользовался невидимыми чернилами для контактов с MI6. Когда его супруга Людмила с дочерью Юлией уезжала в отпуск, Сергей передавал через нее «подарок». Это была записная книжка, исписанная скрытыми посланиями. За это Скрипаль получил тысячи долларов наличными. К такому методу он прибегал два раза».

Когда к власти пришел Путин и взял работу ФСБ под личный контроль, начав "давить" предателей, у Скрипаля все еще оставались лазейки для выуживания полезных сведений. Экс-разведчик рассказывал Урбану, что ему достаточно было встретиться с бывшими сослуживцами и спросить, как у них дела.

Такую информацию Скрипаль передавал в Лондон вплоть до 2004 года. Это происходило во время "деловых поездок" или семейных отпусков в Испании, Португалии, на Мальте и в Турции. В публикации говорится, что за четыре года таких встреч было семь или восемь. За каждую Скрипаль получал 3 тысячи долларов.