Адвокат Жорин: Степаненко тайно вывезла из квартиры Петросяна коллекцию бриллиантов и шубы

СЕГОДНЯ 18:05 2018-10-11T18:20:27+03:00

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Развод 73-летнего Евгения Петросяна и 65-летней Елены Степаненко в самом разгаре. Сегодня очередное заседание в Хамовническом суде не поставило точку в семейных разборках сатириков. Судя по всему, впереди еще недели, а то и месяцы судебных баталий.

По словам звездного адвоката Сергея Жорина, который представляет интересы Евгения Петросяна, артист просит супругу освободить его жилплощадь.

Напомним: речь идет о самой большой из десятка квартир звездной четы. Эту жилплощадь Степаненко называет «музеем Петросяна», потому что именно там хранится коллекция антиквариата, которую легендарный сатирик собирал на протяжении десятилетий.

Однако квартира записана на Евгения Вагановича, поэтому он просил Елену Григорьевну покинуть помещение.

— Степаненко живет в этой квартире, но Евгений Ваганович готов ее выселить, поскольку это его собственность. Это большая, дорогая квартира, квартплату за нее Степаненко не платила и платить не собирается. Уже накопился приличный долг, поскольку счета Петросяна заблокированы, — рассказал «КП» знаменитый адвокат Сергей Жорин. — Раньше за квартиру платил Петросян, причем даже за те квартиры, которые оформлены на Степаненко (там в общей сложности за все их квартиры у них около 500 тысяч рублей коммуналка) и не возражал платить и дальше. Но она взяла и заблокировала счет Петросяна, с которого он платил квартплату. И Евгений Ваганович перестал платить. В связи с этим мы в суде заявили ходатайство о разблокировке некоторых счетов. На что встретили удивление судьи: «А зачем?» Как зачем — коммуналку нужно платить, артисты же все гонорары на счет получают.

Адвокат Сергей Жорин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— А каким образом Степаненко будут выселять из квартиры?

— Много существует вариантов. Можно, как она делала, поменять замки. И учитывая, что эта квартира находится в собственности Петросяна, она там даже не зарегистрирована, поэтому не сможет взять и вскрыть квартиру. Просто не хочется так грубо действовать, мы настроены на переговоры, но, увы, Степаненко и ее представитель общаются с нами только в зале суда. Поэтому мы попросили суд передать Петросяну под охрану квартиру до вынесения решения. Либо суд на время процесса никому не разрешит там жить: опечатает и закроет.

А так получается, что там живет Степаненко, квартира под охрану никому из супругов официально не передана. Так она там может что-нибудь испортить, и квартира будет передана Петросяну в жутком виде.

— Она там одна живет?

— Мы не выслеживали ее. При желании там может человек 60 спокойно жить. Квартира большая.

— А опись имущества уже была?

— Мы туда наконец официально проникли вместе с приставами, несмотря на возражения Степаненко. Провели там опись имущества, скоро будет готова оценка.

— Ничего не пропало?

— Сделали опись, где Степаненко живет, и там, где Петросян сейчас живет. В квартире Петросяна все осталось неизменно. Степаненко настаивала, чтобы описали даже его часы наручные. А в квартире, где она живет, почему-то не оказалось никаких ее драгоценностей, ни колец, не бриллиантов, ни ожерелья, ни часов, ни шуб… Видимо, тайно вывезла из квартиры. Хотя Евгений Ваганович сразу сказал, что на ее драгоценности, в отличие от нее, не претендует.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663285" frameborder="0"></iframe> Петросян и Степаненко разводятся: в чём причина?.Питт и Джоли. Шнур и Матильда. А теперь ещё и Петросян со Степаненко разводятся. Как дальше верить в любовь?

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