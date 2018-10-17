«Все-таки беременна»: 29-летняя пассия Петросяна дала новый повод для слухов

СЕГОДНЯ 01:05 2018-10-17T01:05:19+03:00

Татьяна Брухунова поправилась и перешла на просторную одежду, поклонники подозревают, что она беременна

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Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко вступил в новую стадию. Сначала по требованию Степаненко были арестованы все банковские счета ее супруга. А недавно адвокат Петросяна Сергей Жорин сообщил, что их сторона сделала ответный ход - тоже добилась ареста счетов юмористки. Безусловно, такие жесткие меры осложняют жизнь обоим.

Кадр любительского видео: наряд помощницы Петросяна выглядит чересчур просторным.Фото: скриншот с видео

Тем временем молодая пассия Петросяна Татьяна Брухунова дала новый повод для слухов. В столичном культурном центре «Москвич» на днях прошли съемки концерта «Петросян-шоу» для одноименной телепрограммы. К его началу Петросян прибыл вместе с Брухуновой, и в этом не было ничего удивительного, ведь Татьяна - его помощница. Пара приехала вдвоем с личным водителем. Недоумение же вызвало то, как вела себя девушка.

Раньше Татьяна Брухунова с удовольствием подчеркивала талию и носила облегающие вещи. Фото: facebook.com/tatyana.bruhunova

Пару запечатлел на видео случайный прохожий: он снял Петросяна и его спутницу на свой мобильный телефон и передал запись в редакцию «КП». На любительском видео (качество соответствующее) легко узнать Петросяна, который движется к входу в КЦ «Москвич». За ним прячется, передвигаясь перебежками, Татьяна Брухунова. Похоже, за последнее время Татьяна сильно поправилась: на видео заметна ее расплывшаяся фигура в широком пальто. На шею Брухунова повязала длинный шарф, закрывающий живот. Ощущение, будто девушка специально прячется. Спрашивается: почему? Скрывает свое интересное положение? По крайней мере, угадывается желание Татьяны замаскировать фигуру просторным одеянием.

petrosyanevgeny Юморист продолжает судебную войну с Еленой Степаненко.

Кстати, слухи о беременности молодой подруги 73-летнего юмориста появились, когда в интернет попала первая совместная съемка Брухуновой и Петросяна (на видео помощница идет по улице рядом с юмористом). Многие тогда обратили внимание на ее выступающий животик. Но представитель Петросяна Сергей Жорин заявил, что эта съемка сделана еще два года назад.

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