Зачем Порошенко подставил своих моряков на прорыв под Керчью

То, что военные корабли Украины не могли пойти на воскресный «героический поход» к Керченскому мосту без отмашки своего верховного главнокомандующего Петра Порошенко — нет сомнений. Он был не только в курсе всей «операции», но и скорее всего участвовал в ее разработке, а как минимум — одобрил ее замысел. И ему наверняка докладывали о каждом действии своих военно-морских сил в этот день.

Не могли не докладывать

Чем закончилась попытка прорыва трех военных кораблей Украины к Керченскому мосту со стороны Черного моря и трех — со стороны Азовского — уже известно. Те, что вышли из Одессы и без должного уведомления российской стороны двигались к Керченскому проливу, опасно маневрируя, остановлены силами морских пограничников ФСБ. И отконвоированы. А те, что шли им на подмогу в Азовском море со стороны Бердянска, развернулись обратно.

Спрашивается — зачем Порошенко понадобилось резкое обострение в Азовском и Черном морях и что он в итоге добился?

Замысел — на поверхности. Если бы «поход» удался и корабли прошли через Керченский мост, это было бы выдано для внутреннего украинского потребления - как огромная победа над Россией. Смотрите — военно-морские силы Украины так мощны и страшны, что Россия испугалась их останавливать. Несмотря на явные нарушения и наглость, с которыми вели себя украинские корабли.

Ну а если бы проход под мостом не удался — для Порошенко это отличный повод извлечь дивиденды и внутри Украины, и на международном уровне. Во-перых, можно призвать НАТО, США, Евросоюз и ООН вмешаться и осудить Россию. Еще лучше — поставить вопрос о вводе в Азов сил НАТО. А во-вторых — наконец-то объявить в стране военное положение и отменить президентские выборы, которые должны состояться на Украине в марте.

Рейтинг Порошенко за 4 месяца до выборов — аховый, главная соперница Юлия Тимошенко по опросам опережает его в 2 раза, а сам он — на 4-5 месте среди кандидатов в президенты, уступая даже артисту комического жанра Зеленскому. Хотя в чем-чем, а в комичности Петр Алексеевич мог бы дать Зеленскому хорошую фору.

Объявить военное положение из-за реальной гражданской войны в Донбассе Порошенко не может. Тут он связан по рукам и ногам и Минскими договоренностями, и отсутствием прямых доказательств участия в конфликте России, и тем, что сам же тысячу раз объявлял эту войну не гражданской, а «антитеррористической».

Как еще заставить Россию ответить Украине так, чтобы она хоть как-то продемонстрировала силу, но до Киева не дошла?

Только провокацией — подставив под ответку России пару-тройку ржавых военных кораблей.

Именно такие расклады и двигали Петром Порошенко, когда он благословлял своих моряков на «операцию» в Керченском проливе.

Карта и хронология конфликтаФото: Алексей СТЕФАНОВ

Что он получил?

Перемоги (победы) для внутреннего потребления явно не вышло. И Киеву пришлось переходить к «плану Б». К жалобам своим западным кураторам и союзникам и объявлению военного положения.

Реакция Запада, конечно, последовала. По горячим следам Евросоюз и НАТО в тот же воскресный вечер для начала призвали стороны к «сдержанности и деэскалации». Что можно перевести как «ребята, вы там разбирайтесь сами как хотите, но желательно потише». Это явно не то, на что рассчитывал Порошенко. Он-то, как и Михаил Саакашвили в 2008 году, отправляя танки на Цхинвал, думал, что НАТО безоговорочно встанет на его сторону и если понадобится - даст отпор России.

Но хотя бы отменить президентские выборы на Украине и продлить свое правление у Петра Алексеевича получится?

Как только стало известно о провале «похода» на Керченский мост, в Киеве собралось экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Судя по скорости его созыва в воскресный вечер, к нему в Киеве готовились заранее. И решение было заготовлено. Догадаться не сложно — какое. Глава СНБО Александр Турчинов объявил, что Совет предложил президенту Украины … да-да, ввести военное положение. И отменить выборы до полной победы на «агрессором» под руководством действующего верховного главнокомандующего. То есть — Петра Порошенко.

Чего ему и требовалось

Если парламент Украины — Верховная Рада это предложение утвердит, а Порошенко, как пока еще президент, подпишет, выборы отменят.

Правда, кредиты МВФ, которые согласно положению этой финансовой организации не могут выдаваться воюющей стране, могут для Украины зависнуть. Но для Порошенко собственное кресло дороже. А с МВФ можно попробовать договориться.

И тогда, получается, украинские военные моряки свою миссию выполнили — добыли для Порошенко продление президенства. Для этого он и подставлял их, бросая на прорыв под Керчью.

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